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DryCare Advanced

Фен

BHD184/00
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Загальна оцінка / 5
1 нагорода
  • Активний тепловий захист, на 22% більше блиску*. Активний тепловий захист, на 22% більше блиску*. Активний тепловий захист, на 22% більше блиску*.
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    DryCare Advanced Фен

    BHD184/00
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Активний тепловий захист, на 22% більше блиску*.

    Постійна зміна гарячого і холодного потоків повітря забезпечує приємні відчуття на волоссі та шкірі голови. Потужність сушіння 2200 Вт і налаштування TurboBoost забезпечують бажане швидке сушіння та укладку. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    DryCare Advanced Фен

    Активний тепловий захист, на 22% більше блиску*.

    Постійна зміна гарячого і холодного потоків повітря забезпечує приємні відчуття на волоссі та шкірі голови. Потужність сушіння 2200 Вт і налаштування TurboBoost забезпечують бажане швидке сушіння та укладку. Переглянути усі переваги

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      Активний тепловий захист, на 22% більше блиску*.

      • Датчик ThermoBalance
      • Функція іонізації
      • 2200 Вт
      ThermoBalance забезпечує активний температурний захист

      ThermoBalance забезпечує активний температурний захист

      ThermoBalance – це інноваційна технологія Philips, що забезпечує розумний та відмінний захист волосся. Датчик постійно перевіряє повітря і регулює температуру для швидкого та здорового сушіння. Коли датчик ThermoBalance вмикається, засвічується світлодіод. Ви можете відчувати приємну та постійну зміну температури, що запобігає утворенню шкідливих "гарячих точок" під час догляду за волоссям. Волосся та шкіра голови захищені від перегрівання.

      2200 Вт для швидкого, високоефективного сушіння

      2200 Вт для швидкого, високоефективного сушіння

      Цей професійний фен на 2200 Вт створює потужний струмінь повітря. Як наслідок, завдяки поєднанню потужності та швидкості сушити і вкладати волосся тепер можна швидше й простіше.

      Холодний обдув фіксує зачіску

      Холодний обдув фіксує зачіску

      Холодний обдув – обов’язкове професійне налаштування, що забезпечує струмінь холодного повітря. Використовуйте після створення зачіски для її фіксації.

      3 режими нагрівання та 2 режими швидкості для повного контролю

      3 режими нагрівання та 2 режими швидкості для повного контролю

      Легко налаштовуйте і керуйте режимами нагрівання та швидкості для створення ідеальної зачіски. Вибирайте один із 3 режимів нагрівання та 2 режимів швидкості для повного контролю і точного сушіння та укладки.

      Тонкий концентратор повітря для ідеального вкладання

      Тонкий концентратор повітря для ідеального вкладання

      Надтонка насадка для укладки концентрує потік повітря через 11-мм насадку для точної укладки певних ділянок. Чудово підходить для довершення стилю.

      Масажний дифузор для збільшення об’єму та локонів

      Масажний дифузор для збільшення об’єму та локонів

      Асиметричний масажний дифузор має унікальну асиметричну конструкцію, яка повторює контури голови, що робить його використання ще простішим та зручнішим. Дифузор розподіляє потік повітря по волоссю, забезпечуючи здоровіше сушіння волосся, збільшуючи об’єм та зменшуючи скуйовдження, а гумові пальчики допомагають масажувати та стимулювати шкіру голови і покращити життєву силу волосся. Для найкращих результатів тримайте пристрій близько до тім’я та коренів, і масажні пальчики дифузора допоможуть надати пружності та створити локони.

      Турбострумінь для надшвидкого сушіння

      Турбострумінь для надшвидкого сушіння

      Кнопка турбоструменя збільшує потік повітря для швидшого сушіння волосся.

      Функція іонізації робить волосся слухняним і блискучим

      Функція іонізації робить волосся слухняним і блискучим

      Доглядайте за волоссям без особливих зусиль за допомогою функції іонізації. Негативно заряджені іони усувають електростатику і кондиціонують волосся для підсилення його блиску. Завдяки цьому волосся гладеньке, слухняне та блискуче.

      Гачок для зручного зберігання

      Гачок для зручного зберігання

      Гумовий гачок знаходиться на основі ручки. Використовуйте його для легкого зберігання вдома або в готелі.

      Шнур довжиною 1,8 м для максимальної свободи рухів

      Шнур довжиною 1,8 м для максимальної свободи рухів

      Шнур довжиною 1,8 м.

      Технічні характеристики

      • Характеристики

        Керамічне покриття
        Ні
        Холодний обдув
        Так
        Дифузор
        Так
        Подвійна напруга
        Ні
        Складана ручка
        Ні
        Петля для підвішування
        Так
        Функція іонізації
        Так
        Насадка/концентратор
        Так
        Кількість насадок
        2
        У комплекті дорожній футляр
        Ні

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

      • Технічні характеристики

        Довжина шнура
        1,8 м
        Частота
        50–60  Гц
        Двигун
        Двигун постійного струму
        Потужність
        2200  Вт
        Напруга
        220–240  В
        Потужність (Вт)
        2200  Вт

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          • Налаштування ThermoBalance порівняно з найвищим налаштуванням виробу. Тестування проводилося на волоссі у Європі.

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