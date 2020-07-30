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  • Активний тепловий захист, на 22% більше блиску*.
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  • Активний тепловий захист, на 22% більше блиску*.
  • Активний тепловий захист, на 22% більше блиску*.
  • Активний тепловий захист, на 22% більше блиску*.
  • Активний тепловий захист, на 22% більше блиску*.
  • Активний тепловий захист, на 22% більше блиску*.
  • Активний тепловий захист, на 22% більше блиску*.
  • Активний тепловий захист, на 22% більше блиску*.
  • Активний тепловий захист, на 22% більше блиску*.
  • Активний тепловий захист, на 22% більше блиску*.
  • Активний тепловий захист, на 22% більше блиску*.
  • Активний тепловий захист, на 22% більше блиску*.
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  • Активний тепловий захист, на 22% більше блиску*.
  • Активний тепловий захист, на 22% більше блиску*.
  • Активний тепловий захист, на 22% більше блиску*.
  • Активний тепловий захист, на 22% більше блиску*.
  • Активний тепловий захист, на 22% більше блиску*.
  • Активний тепловий захист, на 22% більше блиску*.
  • Активний тепловий захист, на 22% більше блиску*.
  • Активний тепловий захист, на 22% більше блиску*.
  • Активний тепловий захист, на 22% більше блиску*.
  • Активний тепловий захист, на 22% більше блиску*.

Більше не доступний

DryCare AdvancedФен

BHD184/00

4.9
| (64) Відгуки | 98% рекомендують цей виріб
Активний тепловий захист, на 22% більше блиску*.
Постійна зміна гарячого і холодного потоків повітря забезпечує приємні відчуття на волоссі та шкірі голови. Потужність сушіння 2200 Вт і налаштування TurboBoost забезпечують бажане швидке сушіння та укладку.
Переглянути всі переваги

Активний тепловий захист, на 22% більше блиску*.

  • Датчик ThermoBalance

  • Функція іонізації

  • 2200 Вт

ThermoBalance забезпечує активний температурний захист

ThermoBalance забезпечує активний температурний захист

ThermoBalance – це інноваційна технологія Philips, що забезпечує розумний та відмінний захист волосся. Датчик постійно перевіряє повітря і регулює температуру для швидкого та здорового сушіння. Коли датчик ThermoBalance вмикається, засвічується світлодіод. Ви можете відчувати приємну та постійну зміну температури, що запобігає утворенню шкідливих "гарячих точок" під час догляду за волоссям. Волосся та шкіра голови захищені від перегрівання.

2200 Вт для швидкого, високоефективного сушіння

2200 Вт для швидкого, високоефективного сушіння

Цей професійний фен на 2200 Вт створює потужний струмінь повітря. Як наслідок, завдяки поєднанню потужності та швидкості сушити і вкладати волосся тепер можна швидше й простіше.

Холодний обдув фіксує зачіску

Холодний обдув фіксує зачіску

Холодний обдув – обов’язкове професійне налаштування, що забезпечує струмінь холодного повітря. Використовуйте після створення зачіски для її фіксації.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.9

з 5

64

Відгуки

98%

рекомендують цей виріб

3
1

30/07/2020

Україна

Україна

Прекрасний фен для домашнього користування

Виявила, що дуже часто проблеми з сухістю волосся виникають через надмірно високу температуру фена при сушінні, тому почала шукати заміну моєму попередньому фену. Вибрала цю модель, поскільки вона включає функцію іонізації, є можливість застосувати турбо режим, а закінчити сушку приємним прохолодним обдувом. Я задоволена ))

Плюси

Доступність, іонізація, простота використання

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про DryCare Advanced BHD184/00 Фен

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про DryCare Advanced BHD184/00 Фен

07/02/2020

Україна

Україна

Швидко сушить волосся

Волосся не пересушене, блискуче і здоровіше в порівнянні з попереднім феном.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про DryCare Advanced BHD184/00 Фен

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про DryCare Advanced BHD184/00 Фен

10/04/2019

Україна

Україна

профессиональный фен

Очень рада покупке, пользуюсь уже почти год и остаюсь довольна покупкой, вообще после покупки стала доверять Philips, потому что очень разумное соотношение цены/качества. Много режимов под разные необходимости, пользуюсь довольно часто, волосы не портятся, так как можно регулировать мощность и температуру. Но если мало времени есть турбо режим, но стараюсь сушить более щадящим воздухом.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про DryCare Advanced BHD184/00 Фен

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про DryCare Advanced BHD184/00 Фен

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      Примітки

      1. Налаштування ThermoBalance порівняно з найвищим налаштуванням виробу. Тестування проводилося на волоссі у Європі.