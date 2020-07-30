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Датчик ThermoBalance
Функція іонізації
2200 Вт
ThermoBalance – це інноваційна технологія Philips, що забезпечує розумний та відмінний захист волосся. Датчик постійно перевіряє повітря і регулює температуру для швидкого та здорового сушіння. Коли датчик ThermoBalance вмикається, засвічується світлодіод. Ви можете відчувати приємну та постійну зміну температури, що запобігає утворенню шкідливих "гарячих точок" під час догляду за волоссям. Волосся та шкіра голови захищені від перегрівання.
Цей професійний фен на 2200 Вт створює потужний струмінь повітря. Як наслідок, завдяки поєднанню потужності та швидкості сушити і вкладати волосся тепер можна швидше й простіше.
Холодний обдув – обов’язкове професійне налаштування, що забезпечує струмінь холодного повітря. Використовуйте після створення зачіски для її фіксації.
4.9
з 5
64
Відгуки
98%
рекомендують цей виріб
olgasokola
30/07/2020
Україна
Прекрасний фен для домашнього користування
Виявила, що дуже часто проблеми з сухістю волосся виникають через надмірно високу температуру фена при сушінні, тому почала шукати заміну моєму попередньому фену. Вибрала цю модель, поскільки вона включає функцію іонізації, є можливість застосувати турбо режим, а закінчити сушку приємним прохолодним обдувом. Я задоволена ))
Плюси
Доступність, іонізація, простота використання
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про DryCare Advanced BHD184/00 Фен
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про DryCare Advanced BHD184/00 Фен
Фурія
07/02/2020
Україна
Швидко сушить волосся
Волосся не пересушене, блискуче і здоровіше в порівнянні з попереднім феном.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про DryCare Advanced BHD184/00 Фен
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про DryCare Advanced BHD184/00 Фен
Liza
10/04/2019
Україна
профессиональный фен
Очень рада покупке, пользуюсь уже почти год и остаюсь довольна покупкой, вообще после покупки стала доверять Philips, потому что очень разумное соотношение цены/качества. Много режимов под разные необходимости, пользуюсь довольно часто, волосы не портятся, так как можно регулировать мощность и температуру. Но если мало времени есть турбо режим, но стараюсь сушить более щадящим воздухом.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про DryCare Advanced BHD184/00 Фен
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про DryCare Advanced BHD184/00 Фен
Налаштування ThermoBalance порівняно з найвищим налаштуванням виробу. Тестування проводилося на волоссі у Європі.