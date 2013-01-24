Активний тепловий захист, на 22% більше блиску*.
Постійна зміна гарячого і холодного потоків повітря забезпечує приємні відчуття на волоссі та шкірі голови. Потужність сушіння 2200 Вт і налаштування TurboBoost забезпечують бажане швидке сушіння та укладку. Переглянути усі переваги
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Активний тепловий захист, на 22% більше блиску*.
Постійна зміна гарячого і холодного потоків повітря забезпечує приємні відчуття на волоссі та шкірі голови. Потужність сушіння 2200 Вт і налаштування TurboBoost забезпечують бажане швидке сушіння та укладку. Переглянути усі переваги
ThermoBalance – це інноваційна технологія Philips, що забезпечує розумний та відмінний захист волосся. Датчик постійно перевіряє повітря і регулює температуру для швидкого та здорового сушіння. Коли датчик ThermoBalance вмикається, засвічується світлодіод. Ви можете відчувати приємну та постійну зміну температури, що запобігає утворенню шкідливих "гарячих точок" під час догляду за волоссям. Волосся та шкіра голови захищені від перегрівання.
Цей професійний фен на 2200 Вт створює потужний струмінь повітря. Як наслідок, завдяки поєднанню потужності та швидкості сушити і вкладати волосся тепер можна швидше й простіше.
Холодний обдув – обов’язкове професійне налаштування, що забезпечує струмінь холодного повітря. Використовуйте після створення зачіски для її фіксації.
Легко налаштовуйте і керуйте режимами нагрівання та швидкості для створення ідеальної зачіски. Вибирайте один із 3 режимів нагрівання та 2 режимів швидкості для повного контролю і точного сушіння та укладки.
Надтонка насадка для укладки концентрує потік повітря через 11-мм насадку для точної укладки певних ділянок. Чудово підходить для довершення стилю.
Асиметричний масажний дифузор має унікальну асиметричну конструкцію, яка повторює контури голови, що робить його використання ще простішим та зручнішим. Дифузор розподіляє потік повітря по волоссю, забезпечуючи здоровіше сушіння волосся, збільшуючи об’єм та зменшуючи скуйовдження, а гумові пальчики допомагають масажувати та стимулювати шкіру голови і покращити життєву силу волосся. Для найкращих результатів тримайте пристрій близько до тім’я та коренів, і масажні пальчики дифузора допоможуть надати пружності та створити локони.
Кнопка турбоструменя збільшує потік повітря для швидшого сушіння волосся.
Доглядайте за волоссям без особливих зусиль за допомогою функції іонізації. Негативно заряджені іони усувають електростатику і кондиціонують волосся для підсилення його блиску. Завдяки цьому волосся гладеньке, слухняне та блискуче.
Гумовий гачок знаходиться на основі ручки. Використовуйте його для легкого зберігання вдома або в готелі.
Шнур довжиною 1,8 м.
Характеристики
Обслуговування
Технічні характеристики