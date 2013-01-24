ThermoBalance забезпечує активний температурний захист

ThermoBalance – це інноваційна технологія Philips, що забезпечує розумний та відмінний захист волосся. Датчик постійно перевіряє повітря і регулює температуру для швидкого та здорового сушіння. Коли датчик ThermoBalance вмикається, засвічується світлодіод. Ви можете відчувати приємну та постійну зміну температури, що запобігає утворенню шкідливих "гарячих точок" під час догляду за волоссям. Волосся та шкіра голови захищені від перегрівання.