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DryCare

Фен

BHD282/00
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Загальна оцінка / 5
  • Стильний, потужний і легкий Стильний, потужний і легкий Стильний, потужний і легкий
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    DryCare Фен

    BHD282/00
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Стильний, потужний і легкий

    Philips DryCare 2300 Вт має все, що Вам потрібно від фена. Він ідеально збалансований та забезпечує потужність сушіння 2300 Вт, його зручно та легко тримати й використовувати, він має функцію іонізації для блиску та стильний пурпуровий дизайн. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Стильний, потужний і легкий

    Philips DryCare 2300 Вт має все, що Вам потрібно від фена. Він ідеально збалансований та забезпечує потужність сушіння 2300 Вт, його зручно та легко тримати й використовувати, він має функцію іонізації для блиску та стильний пурпуровий дизайн. Переглянути усі переваги

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      Фен Philips DryCare 2300 Вт має потрібну Вам потужність. Його швидкий, потужний потік повітря 2300 Вт забезпечує чудову укладку.

      Функція іонізації робить волосся слухняним і блискучим

      Функція іонізації робить волосся слухняним і блискучим

      Фен Philips DryCare має кнопку підсилення іонного блиску для гладенького, слухняного волосся. Негативно заряджені іони запобігають наелектризованості, кондиціонують волосся і вирівнюють кутикули. Результат – гладеньке блискуче волосся.

      Холодний обдув для укладки після сушіння

      Холодний обдув для укладки після сушіння

      Фен Philips DryCare має надзвичайно важливу кнопку холодного обдуву. Вона забезпечує струмінь холодного повітря для фіксації зачіски.

      Налаштування температури ThermoProtect

      Налаштування температури ThermoProtect

      Фен Philips DryCare має налаштування ThermoProtect. Це налаштування дозволяє сушити волосся за найефективнішої, але дбайливої температури. Волосся сушиться швидко без перегрівання.

      3 режими нагрівання та 2 режими швидкості для максимального контролю

      3 режими нагрівання та 2 режими швидкості для максимального контролю

      Фен Philips DryCare має 3 налаштування тепла та 2 налаштування швидкості для максимального контролю за укладкою. Простий у налаштуванні та користуванні пристрій можна використовувати для отримання потужності й температури, яка відповідає Вашій зачісці.

      Легкий, зручний дизайн

      Легкий, зручний дизайн

      Фен Philips DryCare важить лише 450 г, завдяки чому його зручно тримати й використовувати. Легка конструкція забезпечує легку укладку без зменшення потужності.

      2-м шнур живлення

      2-м шнур живлення

      Фен Philips DryCare має 2-м шнур живлення для гнучкості та доступу під час укладки.

      Керамічний елемент запобігає пересушуванню

      Фен Philips DryCare має керамічний елемент для запобігання пересушуванню та гладенького волосся. Елемент створює інфрачервоне випромінювання. Це лагідне тепло сушить волосся зсередини та захищає його від пересушування без зменшення швидкості й погіршення ефективності.

      Дифузор для створення об’єму, кучерів та вільних зачісок

      Фен Philips DryCare має дифузор для створення об’єму волосся і кращих локонів та пружних зачісок. Для найкращих результатів тримайте дифузор близько до тім’я та коренів. Дрібні текстурні пальчики дифузора допоможуть надати об’єму, пружності, збільшити густоту та створити локони.

      14-мм концентратор для точної укладки

      Вузький отвір 14-мм насадки концентрує потік повітря на певні ділянки. Використовуйте для концентрованої укладки разом із феном та щіткою.

      Елегантний фен стильного дизайну

      Philips DryCare – це елегантний та стильний фен. Його привабливий темно-пурпуровий колір вирізняється з-поміж інших і такий же чудовий, як і результати.

      Технічні характеристики

      • Технічні характеристики

        Частота
        50–60  Гц
        Потужність (Вт)
        2300  Вт
        Потужність
        2300  Вт
        Довжина шнура
        2,0  м
        Двигун
        Двигун постійного струму
        Напруга
        220–240 В
        Колір/обробка
        Темно-пурпуровий

      • Характеристики

        Складана ручка
        Ні
        Подвійна напруга
        Ні
        Дорожній футляр
        Ні
        Функція іонізації
        Так
        Дифузор
        Так
        Насадка/концентратор
        Так
        Кількість насадок
        2
        Петля для підвішування
        Так
        Холодний обдув
        Так
        Керамічне покриття
        Так

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

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