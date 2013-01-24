Стильний, потужний і легкий
Philips DryCare 2300 Вт має все, що Вам потрібно від фена. Він ідеально збалансований та забезпечує потужність сушіння 2300 Вт, його зручно та легко тримати й використовувати, він має функцію іонізації для блиску та стильний пурпуровий дизайн. Переглянути усі переваги
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Стильний, потужний і легкий
Philips DryCare 2300 Вт має все, що Вам потрібно від фена. Він ідеально збалансований та забезпечує потужність сушіння 2300 Вт, його зручно та легко тримати й використовувати, він має функцію іонізації для блиску та стильний пурпуровий дизайн. Переглянути усі переваги
Фен Philips DryCare 2300 Вт має потрібну Вам потужність. Його швидкий, потужний потік повітря 2300 Вт забезпечує чудову укладку.
Фен Philips DryCare має кнопку підсилення іонного блиску для гладенького, слухняного волосся. Негативно заряджені іони запобігають наелектризованості, кондиціонують волосся і вирівнюють кутикули. Результат – гладеньке блискуче волосся.
Фен Philips DryCare має надзвичайно важливу кнопку холодного обдуву. Вона забезпечує струмінь холодного повітря для фіксації зачіски.
Фен Philips DryCare має налаштування ThermoProtect. Це налаштування дозволяє сушити волосся за найефективнішої, але дбайливої температури. Волосся сушиться швидко без перегрівання.
Фен Philips DryCare має 3 налаштування тепла та 2 налаштування швидкості для максимального контролю за укладкою. Простий у налаштуванні та користуванні пристрій можна використовувати для отримання потужності й температури, яка відповідає Вашій зачісці.
Фен Philips DryCare важить лише 450 г, завдяки чому його зручно тримати й використовувати. Легка конструкція забезпечує легку укладку без зменшення потужності.
Фен Philips DryCare має 2-м шнур живлення для гнучкості та доступу під час укладки.
Фен Philips DryCare має керамічний елемент для запобігання пересушуванню та гладенького волосся. Елемент створює інфрачервоне випромінювання. Це лагідне тепло сушить волосся зсередини та захищає його від пересушування без зменшення швидкості й погіршення ефективності.
Фен Philips DryCare має дифузор для створення об’єму волосся і кращих локонів та пружних зачісок. Для найкращих результатів тримайте дифузор близько до тім’я та коренів. Дрібні текстурні пальчики дифузора допоможуть надати об’єму, пружності, збільшити густоту та створити локони.
Вузький отвір 14-мм насадки концентрує потік повітря на певні ділянки. Використовуйте для концентрованої укладки разом із феном та щіткою.
Philips DryCare – це елегантний та стильний фен. Його привабливий темно-пурпуровий колір вирізняється з-поміж інших і такий же чудовий, як і результати.
Технічні характеристики
Характеристики
Обслуговування