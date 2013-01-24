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    3000

    Фен

    BHD302/30
    Отримайте підтримку для цього виробу
    • Потужне сушіння за нижчої температури Потужне сушіння за нижчої температури Потужне сушіння за нижчої температури
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      3000 Фен

      BHD302/30
      Отримайте підтримку для цього виробу

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        3000

        3000

        Фен

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Потужне сушіння за нижчої температури

        з насадкою ThermoProtect

        • 1600 Вт
        • Насадка ThermoProtect
        • 3 режими нагрівання та швидкості
        Потужність сушіння 1600 Вт

        Потужність сушіння 1600 Вт

        Цей фен 1600 Вт забезпечує оптимальний рівень потоку повітря для щодня чудових результатів.

        3 режими нагрівання і швидкості

        3 режими нагрівання і швидкості

        Цей фен пропонує 3 попередньо вибрані комбінації нагрівання/швидкості для швидкого й легкого створення ідеальної зачіски.

        Налаштування холодного повітря для довершення зачіски

        Налаштування холодного повітря для довершення зачіски

        Налаштування холодного повітря забезпечує струмінь холодного повітря для довершення та фіксації зачіски.

        Додає об’єму, збільшує густоту, завитки та кучері

        Додає об’єму, збільшує густоту, завитки та кучері

        Дифузор для створення об’єму розподіляє потік повітря по волоссю, збільшуючи об’єм та зменшуючи скуйовдження під час сушіння. Для найкращих результатів тримайте дифузор близько до тім’я та коренів. Дрібні текстурні пальчики дифузора допоможуть надати об’єму, пружності, збільшити густоту та створити локони.

        Насадка ThermoProtect

        Насадка ThermoProtect унікальної конструкції потужно змішує тепле і холодне повітря для щоденного догляду. Вона знижує температуру на 10 °C, так само швидко висушуючи ваше волосся.

        Технічні характеристики

        • Технології для догляду

          ThermoProtect
          Так

        • Насадки

          Насадка ThermoProtect
          Так
          Дифузор для створення об’єму
          Так

        • Характеристики

          Налаштування тепла/швидкості
          3
          Налаштування
          Налаштування холодного повітря
          Гак для зберігання
          Так

        • Технічні характеристики

          Потужність (Вт)
          1600  Вт
          Двигун
          Постійний струм
          Напруга
          220–240 В
          Довжина шнура
          1,8  м

        • Обслуговування

          2 роки гарантії
          Так

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