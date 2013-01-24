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Фен
Ціна магазину Philips
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Цей фен 1600 Вт забезпечує оптимальний рівень потоку повітря для щодня чудових результатів.
Цей фен пропонує 3 попередньо вибрані комбінації нагрівання/швидкості для швидкого й легкого створення ідеальної зачіски.
Налаштування холодного повітря забезпечує струмінь холодного повітря для довершення та фіксації зачіски.
Дифузор для створення об’єму розподіляє потік повітря по волоссю, збільшуючи об’єм та зменшуючи скуйовдження під час сушіння. Для найкращих результатів тримайте дифузор близько до тім’я та коренів. Дрібні текстурні пальчики дифузора допоможуть надати об’єму, пружності, збільшити густоту та створити локони.
Насадка ThermoProtect унікальної конструкції потужно змішує тепле і холодне повітря для щоденного догляду. Вона знижує температуру на 10 °C, так само швидко висушуючи ваше волосся.
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