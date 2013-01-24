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Фен
Ціна магазину Philips
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Цей фен 2100 Вт створює потужний струмінь повітря для чудових результатів щодня.
Легко вибирайте комбінацію нагрівання та швидкості, що найкраще підходить для вашого волосся й зачіски. Шість різних режимів забезпечують точне керування для персоналізованої укладки.
Налаштування холодного повітря забезпечує струмінь холодного повітря для довершення та фіксації зачіски.
Насадка ThermoProtect унікальної конструкції потужно змішує тепле і холодне повітря для щоденного догляду. Вона знижує температуру на 15°C, так само швидко висушуючи ваше волосся.
Тонка насадка точно фокусує повітря для швидкої корекції дрібних деталей зачіски й точної укладки
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