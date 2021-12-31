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Природне пряме волосся за 5 хвилин*
Усього за 5 хвилин втілюйте свої мрії про природне пряме, красиве та блискуче волосся. Наша технологія ThermoProtect із системою іонного догляду в поєднані із щетинками особливої конструкції надає волоссю здорового й слухняного вигляду. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Природне пряме волосся за 5 хвилин*
Усього за 5 хвилин втілюйте свої мрії про природне пряме, красиве та блискуче волосся. Наша технологія ThermoProtect із системою іонного догляду в поєднані із щетинками особливої конструкції надає волоссю здорового й слухняного вигляду. Переглянути усі переваги
Природне пряме волосся за 5 хвилин*
Усього за 5 хвилин втілюйте свої мрії про природне пряме, красиве та блискуче волосся. Наша технологія ThermoProtect із системою іонного догляду в поєднані із щетинками особливої конструкції надає волоссю здорового й слухняного вигляду. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Природне пряме волосся за 5 хвилин*
Усього за 5 хвилин втілюйте свої мрії про природне пряме, красиве та блискуче волосся. Наша технологія ThermoProtect із системою іонного догляду в поєднані із щетинками особливої конструкції надає волоссю здорового й слухняного вигляду. Переглянути усі переваги
Щітка для випрямлення волосся
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Технологія іонного догляду вивільняє мільйони іонів, запобігає сплутуванню і забезпечує красиве та блискуче волосся
Три типи щетинок лагідно розділяють і розпрямлюють волосся, захищаючи шкіру голови від перегрівання.
Конструкція лопатоподібної щітки дозволяє розпрямити більше волосся за раз.
Готовність до використання через 50 секунд.
Світлодіодний індикатор повідомляє, коли щітка готова до використання.
Шнур довжиною 1,8 м.
Гнучкий шнур для комфортного використання.
Три налаштування температури (150 °C, 170 °C, 200 °C) відповідно до типу волосся.
Щетини з керамічним покриттям, збагаченим аргановою олією, плавно ковзає по волоссю для створення природних прямих і блискучих зачісок.
Характеристики
Обслуговування
Технології для догляду