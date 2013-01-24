Наша найшвидша епіляція навіть найтоншого волосся
Наш найшвидший епілятор має унікальні керамічні диски, що обертаються з вищою швидкістю, ніж будь-коли раніше, та міцно захоплюють тонкі та короткі волоски. Насолоджуйтеся шовковистою шкірою протягом тижнів та доглядайте за частинами тіла за допомогою спеціальних способів видалення волосся. Переглянути усі переваги
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Наша найшвидша епіляція навіть найтоншого волосся
Наш найшвидший епілятор має унікальні керамічні диски, що обертаються з вищою швидкістю, ніж будь-коли раніше, та міцно захоплюють тонкі та короткі волоски. Насолоджуйтеся шовковистою шкірою протягом тижнів та доглядайте за частинами тіла за допомогою спеціальних способів видалення волосся. Переглянути усі переваги
Наша епіляційна головка є унікальною завдяки тому, що її виготовлено з текстурної керамічної поверхні, яка лагідно видаляє навіть найтонше волосся і в 4 рази коротше волосся, ніж у разі воскової епіляції. Тепер зі швидшим обертанням диска, ніж будь-коли раніше (2200 об./хв.) для найшвидшого видалення волосся.
Надзвичайно широка епіляційна головка охоплює більшу ділянку шкіри з кожним рухом для швидшого видалення волосся.
Завдяки ергономічній S-подібній ручці пристрій легко скеровувати для максимального контролю та кращого доступу, здійснюючи природні й точні рухи по всьому тілу.
Конструкція має нековзку ручку, що ідеально підходить для використання з водою. Забезпечує комфортніше, лагідніше використання у душі або ванні. Для зручності пристрій можна використовувати без дротів.
Підсвітка допомагає виявити і видалити навіть найскладніше волосся
Бритвена головка забезпечує ретельне гоління та більш лагідне застосування на різних ділянках тіла. Вона постачається з тримером-гребінцем для створення стилю в зоні бікіні.
Масажна насадка тамує неприємні відчуття під час епіляції.
Аксесуари
Простота у користуванні
Ефективність
Характеристики
Потужність
Технічні характеристики