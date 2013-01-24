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Lumea Advanced

IPL – Пристрій для видалення волосся

BRI921/00
Загальна оцінка / 5
1 нагорода
  • Позбудьтеся волосся щонайменше на 3 місяці* Позбудьтеся волосся щонайменше на 3 місяці* Позбудьтеся волосся щонайменше на 3 місяці*
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    Lumea Advanced IPL – Пристрій для видалення волосся

    BRI921/00
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода

    Позбудьтеся волосся щонайменше на 3 місяці*

    Philips Lumea Advanced творить дива для запобігання повторній появі волосся на тілі. Регулярне застосування лагідних імпульсів світла забезпечує гладкість шкіри щодня. Переглянути усі переваги

    Lumea Advanced IPL – Пристрій для видалення волосся

    Позбудьтеся волосся щонайменше на 3 місяці*

    Philips Lumea Advanced творить дива для запобігання повторній появі волосся на тілі. Регулярне застосування лагідних імпульсів світла забезпечує гладкість шкіри щодня. Переглянути усі переваги

    Позбудьтеся волосся щонайменше на 3 місяці*

    Philips Lumea Advanced творить дива для запобігання повторній появі волосся на тілі. Регулярне застосування лагідних імпульсів світла забезпечує гладкість шкіри щодня. Переглянути усі переваги

    Lumea Advanced IPL – Пристрій для видалення волосся

    Позбудьтеся волосся щонайменше на 3 місяці*

    Philips Lumea Advanced творить дива для запобігання повторній появі волосся на тілі. Регулярне застосування лагідних імпульсів світла забезпечує гладкість шкіри щодня. Переглянути усі переваги

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      Позбудьтеся волосся щонайменше на 3 місяці*

      Принаймні на 85% менше волосся за 3 процедури**

      • Для тіла та обличчя
      • Із датчиком кольору шкіри
      • 15 хвилин для обробки гомілок
      • + тример-олівець Satin Compact
      Професійна технологія IPL вдома, розроблена за участі дерматологів

      Професійна технологія IPL вдома, розроблена за участі дерматологів

      IPL означає "Intense Pulsed Light" (інтенсивне імпульсне світло). Lumea від Philips обробляє корені волосся лагідними імпульсами, що спричиняє перехід фолікул у фазу спокою. Як наслідок, кількість волосся, що росте на тілі, поступово зменшується. Повторення процедури забезпечує прекрасну гладеньку шкіру без волосся. Застосування пристрою для запобігання повторного росту волосся безпечне та лагідне, навіть на чутливих ділянках шкіри. Lumea від Philips клінічно тестовано та було розроблено за участі дерматологів для легкого та ефективного застосування в комфортних домашніх умовах.

      Доведена безпека та ефективність

      Доведена безпека та ефективність

      Об’єктивні дослідження підтверджують зменшення кількості волосся принаймні на 85% лише за 3 процедури**. Перші 4 процедури потрібно робити кожні 2 тижні, після чого Ви вже зможете побачити бажані результати. Для збереження результатів просто повторно обробляйте шкіру кожні 4 тижні. Лише 8 таких повторних процедур позбавлять Вас волосся щонайменше на 3 місяці.* Для збільшення цього зображення клацніть на нього в галереї зображення вгорі на цій сторінці.

      Підходить для різних типів волосся та шкіри

      Підходить для різних типів волосся та шкіри

      Пристрій Lumea Prestige від Philips працює ефективно, легко та безпечно на різних типах волосся та шкіри. Він працює на волоссі природного кольору темний блонд, коричневому та чорному волоссі, а також на шкірі – від дуже білої до темно-коричневої. Як і в випадку інших процедур видалення волосся за допомогою технології IPL, Lumea від Philips не призначено для білого/сивого, дуже світлого (світлий блонд) або рудого волосся, а також для дуже темної шкіри. Це пов’язано з необхідністю великої різниці між пігментом у кольорі волосся та пігментом у кольорі шкіри.

      Вбудований датчик кольору шкіри

      Вбудований датчик кольору шкіри

      Вбудований датчик кольору шкіри визначає колір шкіри для обробки на початку кожного сеансу та час від часу протягом сеансу. Якщо буде виявлено надто темний для цього виробу колір шкіри, він автоматично перестане подавати імпульси.

      Безпечний та ефективний навіть на чутливих ділянках

      Безпечний та ефективний навіть на чутливих ділянках

      Використовуйте пристрій із впевненістю для видалення волосся на обличчі (верхня губа, підборіддя та бакенбарди) та ділянках тіла, зокрема ногах, пахвах, лінії бікіні, животі та руках.

      Велике віконце для обробки для швидкого застосування

      Велике віконце для обробки для швидкого застосування

      Велике віконце для обробки для швидкого застосування на великих ділянках, таких як ноги.

      Точна насадка для додаткової безпеки на обличчі

      Точна насадка для додаткової безпеки на обличчі

      Завдяки додатковому вбудованому оптичному фільтру пристрій можна використовувати для безпечного видалення волосся на верхній губі, підборідді, щоках та інших чутливих ділянках.

      БЕЗКОШТОВНИЙ додаток Lumea – Ваш персональний інструктор

      БЕЗКОШТОВНИЙ додаток Lumea – Ваш персональний інструктор

      Додаток Lumea можна завантажити безкоштовно, він пропонує унікальне та персоналізоване використання технології IPL. Це Ваш персональний інструктор, який допомагає скористатися усіма перевагами Lumea, а також правильно користуватися пристроєм для забезпечення тривалих результатів. Додаток допомагає створити персоналізований графік обробки для кожної ділянки тіла з підказками та порадами під час кожної процедури. Потрібно лише регулярно перевіряти додаток для отримання сповіщень або нагадувань.

      Спеціальна серія для догляду включає тример-олівець Satin Compact

      Спеціальна серія для догляду включає тример-олівець Satin Compact

      Дорожній тример Philips – це компактний інструмент для догляду за тілом, який дозволяє швидко та легко видаляти навіть найтонші волоски на обличчі.

      Технічні характеристики

      • Ділянки для застосовування

        Ділянки тіла
        • Зона бікіні
        • Пахви
        • Руки
        • Ноги
        • Живіт
        Ділянки обличчя
        • Підборіддя
        • Бакенбарди
        • Верхня губа

      • Насадки

        Насадка для тіла (4 см2)
        Для використання нижче лінії шиї
        Насадка для обличчя (2 см2)
        Для використання нижче очей

      • Елементи в комплекті

        Інструкції з використання
        Посібник користувача
        Зберігання
        Футляр
        Адаптер
        24 В/1500 мА
        Аксесуари
        Ганчірка для чищення

      • Потужність

        Напруга
        100–240 В
        Живлення від електромережі
        Так

      • Безпека та регульовані налаштування

        Вбудований УФ-фільтр
        Захищає шкіру від ультрафіолетових променів
        5 налаштувань енергії світла
        Можливість регулювання відповідно до власного типу шкіри
        Вбудована система безпеки
        Запобігання випадковій подачі імпульсів світла
        Датчик кольору шкіри
        Виявляє колір шкіри

      • Обслуговування

        Гарантія
        2-річна гарантія

      • Час застосування

        Зона бікіні
        4 хв.
        Гомілка
        15 хв.
        Пахва
        2,5 хв.
        Ділянки обличчя
        2 хв.

      • Режим застосування

        Подача імпульсу світла пересуванням
        Для легкого застосування руху
        Робота від мережі/автономна робота
        Робота від мережі
        Одиночна подача імпульсу світла
        Для обробки вигнутих ділянок

      • Тример-олівець

        Аксесуари
        • Гребінець для брів
        • Щітка для очищення
        Простота у користуванні
        Компактна ручка
        Потужність
        Батарея типу AAA

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          • * Перевірено на ногах, 67% із 45 жінок досягають 85% або кращих результатів.

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