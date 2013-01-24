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Позбудьтеся волосся на 6 місяців*
Найефективніша технологія інтенсивного світлового імпульсу (IPL), через 6 місяців після повного циклу обробки**. Технологія IPL із SenseIQ забезпечує видалення волосся на всьому тілі на тривалий час у домашніх умовах. Отримайте ідеально гладку шкіру та персоналізовані поради в програмі Lumea IPL. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Позбудьтеся волосся на 6 місяців*
Найефективніша технологія інтенсивного світлового імпульсу (IPL), через 6 місяців після повного циклу обробки**. Технологія IPL із SenseIQ забезпечує видалення волосся на всьому тілі на тривалий час у домашніх умовах. Отримайте ідеально гладку шкіру та персоналізовані поради в програмі Lumea IPL. Переглянути усі переваги
Позбудьтеся волосся на 6 місяців*
Найефективніша технологія інтенсивного світлового імпульсу (IPL), через 6 місяців після повного циклу обробки**. Технологія IPL із SenseIQ забезпечує видалення волосся на всьому тілі на тривалий час у домашніх умовах. Отримайте ідеально гладку шкіру та персоналізовані поради в програмі Lumea IPL. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Позбудьтеся волосся на 6 місяців*
Найефективніша технологія інтенсивного світлового імпульсу (IPL), через 6 місяців після повного циклу обробки**. Технологія IPL із SenseIQ забезпечує видалення волосся на всьому тілі на тривалий час у домашніх умовах. Отримайте ідеально гладку шкіру та персоналізовані поради в програмі Lumea IPL. Переглянути усі переваги
Пристрій для видалення волосся з IPL
Ціна магазину Philips
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Абревіатура IPL розшифровується як Intense Pulsed Light – «інтенсивний світловий імпульс». Ця технологія використовує тепле м’яке світло для введення волосяної цибулини в стан «сну». Світло проходить до кореня волоса, змушуючи фолікулу перейти у фазу спокою та стимулюючи уповільнення росту волосся. Повторюйте процедури для того, щоб поступово призупинити ріст волосся і зробити шкіру красивою та гладкою на дотик. Фотоепілятор Philips Lumea, розроблений дерматологами й протестований у клінічних випробуваннях, забезпечує просте, ефективне та комфортне видалення волосся навіть у чутливих областях у домашніх умовах.
Об’єктивні дослідження підтверджують скорочення кількості волосся на 92% після трьох процедур***. Виконуйте перші чотири процедури кожні два тижні, а наступні вісім процедур – кожні чотири тижні. Через 12 процедур можна насолоджуватися гладенькою шкірою без волосся протягом шести місяців*.
Відчуває. Датчик SmartSkin у пристрої Lumea визначає колір шкіри й найоптимальніше налаштування світла. Адаптує. Розумні насадки адаптують програми, створені для кожної ділянки тіла. Піклується. Розроблений у співпраці з дерматологами й натхненний вами для лагідного, тривалого видалення волосся навіть на чутливих ділянках****.
Наша лампа може блимати до 450 000 разів протягом усього терміну служби*****.
Спеціально розроблена для обробки важкодоступних ділянок під пахвами розумна насадка для пахв середнього розміру та має віконце 3 см2. Після встановлення на пристрій насадка адаптує спеціальну програму для ділянки під пахвами. 86% жінок задоволені зменшенням кількості волосся під пахвами******.
Установіть на пристрій розумну насадку для лінії бікіні, і вона адаптує спеціальну програму для цієї чи іншої ділянки тіла. Вона має оптимальне віконце 3 см2 із прозорим фільтром для додаткового комфорту, а вигнутий дизайн повторює контури тіла для максимального контакту, ефективності та комфорту. 78% жінок задоволені зменшенням кількості волосся в зоні бікіні******.
Розумна насадка для тіла має наше найбільше віконце для обробки – 4,1 см2. Саме тому вона ідеально підходить для швидкої обробки більших ділянок тіла, таких як ноги, руки та живіт. Фактично ви можете обробити обидві гомілки всього за 8,5 хвилин. Вигнутий дизайн повторює контури тіла для максимального контакту зі шкірою. Установіть насадку на пристрій, і вона адаптує спеціальну програму для потрібної ділянки тіла. 83% жінок задоволені зменшенням кількості волосся на ногах******.
Насадку для обличчя обдумано розроблено з невеликим пласким віконцем розміром 2 см2 для ефективного та лагідного видалення волосся на обличчі. Ідеальний варіант для верхньої губи, підборіддя чи лінії підборіддя. Також насадка має додатковий вбудований фільтр. Після встановлення на пристрій розумна насадка автоматично адаптує програму для обробки обличчя. 84% жінок задоволені зменшенням кількості волосся на обличчі******.
Lumea IPL із технологією SenseIQ має п’ять простих для вибору налаштувань світла. Датчик SmartSkin визначає колір шкіри та найкомфортніше налаштування світла для ділянки тіла, яку ви обробляєте.
Lumea IPL 9000 – це наш єдиний бездротовий пристрій із технологією IPL, що дозволяє легко обробляти важкодоступні ділянки тіла без кабелю, що заважає. Крім того, бездротовий пристрій дає змогу користуватися ним будь-де вдома.
Безкоштовний додаток Lumea IPL дозволяє досягати ще кращих результатів********. Він ще більше полегшує обробку тіла для тривалої гладкості шкіри протягом шести місяців* у домашніх умовах. Інтуїтивно зрозуміла програма надає поради та підказки щодо техніки, а персоналізовані програми обробки та адаптивне планування дозволяють керувати ідеальними моментами обробки. Тому ви завжди будете напоготові у найкоротші терміни.
Пристрій Philips Lumea IPL 9000 ефективний на різних типах волосся та шкіри. Він працює на волоссі природного кольору темний блонд, коричневому та чорному волоссі, а також на шкірі – від дуже світлої до темно-коричневої. Технологія IPL потребує різниці між пігментом у кольорі волосся та пігментом у кольорі шкіри, тому (як і у випадку інших процедур видалення волосся за допомогою технології IPL) Philips Lumea IPL не призначено для білого, сивого, дуже світлого (світлий блонд) або рудого волосся, а також для дуже темної шкіри.
Технічні характеристики, насадки
Потужність
Обслуговування
Технічні характеристики
Ділянки для застосовування
Елементи в комплекті
Безпека та регульовані налаштування
Час застосування
Режим застосування
Потужність