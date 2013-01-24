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    Lumea IPL 9000 Series

    Пристрій для видалення волосся з IPL

    BRI958/00
    Загальна оцінка / 5
    • Позбудьтеся волосся на 6 місяців* Позбудьтеся волосся на 6 місяців* Позбудьтеся волосся на 6 місяців*
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      Lumea IPL 9000 Series Пристрій для видалення волосся з IPL

      BRI958/00
      Загальна оцінка / 5

      Позбудьтеся волосся на 6 місяців*

      Найефективніша технологія інтенсивного світлового імпульсу (IPL), через 6 місяців після повного циклу обробки**. Технологія IPL із SenseIQ забезпечує видалення волосся на всьому тілі на тривалий час у домашніх умовах. Отримайте ідеально гладку шкіру та персоналізовані поради в програмі Lumea IPL. Переглянути усі переваги

      Lumea IPL 9000 Series Пристрій для видалення волосся з IPL

      Позбудьтеся волосся на 6 місяців*

      Найефективніша технологія інтенсивного світлового імпульсу (IPL), через 6 місяців після повного циклу обробки**. Технологія IPL із SenseIQ забезпечує видалення волосся на всьому тілі на тривалий час у домашніх умовах. Отримайте ідеально гладку шкіру та персоналізовані поради в програмі Lumea IPL. Переглянути усі переваги

      Позбудьтеся волосся на 6 місяців*

      Найефективніша технологія інтенсивного світлового імпульсу (IPL), через 6 місяців після повного циклу обробки**. Технологія IPL із SenseIQ забезпечує видалення волосся на всьому тілі на тривалий час у домашніх умовах. Отримайте ідеально гладку шкіру та персоналізовані поради в програмі Lumea IPL. Переглянути усі переваги

      Lumea IPL 9000 Series Пристрій для видалення волосся з IPL

      Позбудьтеся волосся на 6 місяців*

      Найефективніша технологія інтенсивного світлового імпульсу (IPL), через 6 місяців після повного циклу обробки**. Технологія IPL із SenseIQ забезпечує видалення волосся на всьому тілі на тривалий час у домашніх умовах. Отримайте ідеально гладку шкіру та персоналізовані поради в програмі Lumea IPL. Переглянути усі переваги

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        Lumea IPL 9000 Series

        Lumea IPL 9000 Series

        Пристрій для видалення волосся з IPL

        Ціна магазину Philips

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        Позбудьтеся волосся на 6 місяців*

        з нашою найшвидшою та найефективнішою технологією IPL

        • Із технологією SenseIQ
        • Пахви, зона бікіні, тіло, обличчя
        • Із датчиком SmartSkin
        • Бездротове та дротове використання
        • 4 розумні насадки
        Розроблена дерматологами технологія IPL для домашнього використання

        Розроблена дерматологами технологія IPL для домашнього використання

        Абревіатура IPL розшифровується як Intense Pulsed Light – «інтенсивний світловий імпульс». Ця технологія використовує тепле м’яке світло для введення волосяної цибулини в стан «сну». Світло проходить до кореня волоса, змушуючи фолікулу перейти у фазу спокою та стимулюючи уповільнення росту волосся. Повторюйте процедури для того, щоб поступово призупинити ріст волосся і зробити шкіру красивою та гладкою на дотик. Фотоепілятор Philips Lumea, розроблений дерматологами й протестований у клінічних випробуваннях, забезпечує просте, ефективне та комфортне видалення волосся навіть у чутливих областях у домашніх умовах.

        Доведена лагідність та ефективність

        Доведена лагідність та ефективність

        Об’єктивні дослідження підтверджують скорочення кількості волосся на 92% після трьох процедур***. Виконуйте перші чотири процедури кожні два тижні, а наступні вісім процедур – кожні чотири тижні. Через 12 процедур можна насолоджуватися гладенькою шкірою без волосся протягом шести місяців*.

        Технологія SenseIQ для персоналізованого видалення волосся

        Технологія SenseIQ для персоналізованого видалення волосся

        Відчуває. Датчик SmartSkin у пристрої Lumea визначає колір шкіри й найоптимальніше налаштування світла. Адаптує. Розумні насадки адаптують програми, створені для кожної ділянки тіла. Піклується. Розроблений у співпраці з дерматологами й натхненний вами для лагідного, тривалого видалення волосся навіть на чутливих ділянках****.

        Усього 450 000 світлових імпульсів*****

        Усього 450 000 світлових імпульсів*****

        Наша лампа може блимати до 450 000 разів протягом усього терміну служби*****.

        Насадка для пахв із вигнутим дизайном

        Насадка для пахв із вигнутим дизайном

        Спеціально розроблена для обробки важкодоступних ділянок під пахвами розумна насадка для пахв середнього розміру та має віконце 3 см2. Після встановлення на пристрій насадка адаптує спеціальну програму для ділянки під пахвами. 86% жінок задоволені зменшенням кількості волосся під пахвами******.

        Насадка для лінії бікіні з додатковим оптичним фільтром

        Насадка для лінії бікіні з додатковим оптичним фільтром

        Установіть на пристрій розумну насадку для лінії бікіні, і вона адаптує спеціальну програму для цієї чи іншої ділянки тіла. Вона має оптимальне віконце 3 см2 із прозорим фільтром для додаткового комфорту, а вигнутий дизайн повторює контури тіла для максимального контакту, ефективності та комфорту. 78% жінок задоволені зменшенням кількості волосся в зоні бікіні******.

        Насадка для тіла увігнутої форми

        Насадка для тіла увігнутої форми

        Розумна насадка для тіла має наше найбільше віконце для обробки – 4,1 см2. Саме тому вона ідеально підходить для швидкої обробки більших ділянок тіла, таких як ноги, руки та живіт. Фактично ви можете обробити обидві гомілки всього за 8,5 хвилин. Вигнутий дизайн повторює контури тіла для максимального контакту зі шкірою. Установіть насадку на пристрій, і вона адаптує спеціальну програму для потрібної ділянки тіла. 83% жінок задоволені зменшенням кількості волосся на ногах******.

        Точна насадка для обличчя з додатковим фільтром

        Точна насадка для обличчя з додатковим фільтром

        Насадку для обличчя обдумано розроблено з невеликим пласким віконцем розміром 2 см2 для ефективного та лагідного видалення волосся на обличчі. Ідеальний варіант для верхньої губи, підборіддя чи лінії підборіддя. Також насадка має додатковий вбудований фільтр. Після встановлення на пристрій розумна насадка автоматично адаптує програму для обробки обличчя. 84% жінок задоволені зменшенням кількості волосся на обличчі******.

        Датчик SmartSkin із п’ятьма налаштуваннями рівня комфорту

        Датчик SmartSkin із п’ятьма налаштуваннями рівня комфорту

        Lumea IPL із технологією SenseIQ має п’ять простих для вибору налаштувань світла. Датчик SmartSkin визначає колір шкіри та найкомфортніше налаштування світла для ділянки тіла, яку ви обробляєте.

        Автономна робота

        Автономна робота

        Lumea IPL 9000 – це наш єдиний бездротовий пристрій із технологією IPL, що дозволяє легко обробляти важкодоступні ділянки тіла без кабелю, що заважає. Крім того, бездротовий пристрій дає змогу користуватися ним будь-де вдома.

        Підлаштуйте процедури обробки до власних потреб із додатком Philips Lumea IPL

        Підлаштуйте процедури обробки до власних потреб із додатком Philips Lumea IPL

        Безкоштовний додаток Lumea IPL дозволяє досягати ще кращих результатів********. Він ще більше полегшує обробку тіла для тривалої гладкості шкіри протягом шести місяців* у домашніх умовах. Інтуїтивно зрозуміла програма надає поради та підказки щодо техніки, а персоналізовані програми обробки та адаптивне планування дозволяють керувати ідеальними моментами обробки. Тому ви завжди будете напоготові у найкоротші терміни.

        Підходить для різних типів волосся та шкіри

        Підходить для різних типів волосся та шкіри

        Пристрій Philips Lumea IPL 9000 ефективний на різних типах волосся та шкіри. Він працює на волоссі природного кольору темний блонд, коричневому та чорному волоссі, а також на шкірі – від дуже світлої до темно-коричневої. Технологія IPL потребує різниці між пігментом у кольорі волосся та пігментом у кольорі шкіри, тому (як і у випадку інших процедур видалення волосся за допомогою технології IPL) Philips Lumea IPL не призначено для білого, сивого, дуже світлого (світлий блонд) або рудого волосся, а також для дуже темної шкіри.

        Технічні характеристики

        • Технічні характеристики, насадки

          Насадка для тіла
          • Форма: опукла ввігнута
          • Розмір віконця: 4,1 см2
          • Спеціальна програма обробки для тіла
          Насадка для обличчя
          • Форма: пласка
          • Розмір віконця: 2 см2, додатковий фільтр
          • Спеціальна програма обробки для обличчя
          Насадка для пахвової зони
          • Форма: опукла вигнута
          • Розмір віконця: 3 см2
          • Спеціальна програма обробки для пахв
          Насадка для зони бікіні
          • Форма: опукла вигнута
          • Розмір віконця: 3 см2, додатковий фільтр
          • Спеціальна програма обробки для зони бікіні
          Насадка для пахв
          • Форма: опукла вигнута
          • Розмір віконця: 3 см2
          • Спеціально для зони пахв

        • Потужність

          Напруга
          100–240 В

        • Обслуговування

          Гарантія
          2-річна гарантія

        • Технічні характеристики

          Лампа високої ефективності
          Подає 450 000 спалахів*****

        • Ділянки для застосовування

          Області на тілі
          • Руки
          • Ноги
          • Живіт
          Чутливі області
          • Пахви
          • Зона бікіні
          Області на обличчі
          • Підборіддя
          • Верхня губа
          • Лінія підборіддя

        • Елементи в комплекті

          Інструкція з використання
          Посібник користувача
          Зберігання
          Розкішний футляр
          Адаптер
          19,5 В/4000 мА

        • Безпека та регульовані налаштування

          Вбудований УФ-фільтр
          Захищає шкіру від ультрафіолетових променів
          П’ять налаштувань енергії світла
          Можливість регулювання відповідно до власного типу шкіри
          Вбудована система безпеки
          Запобігання випадковій подачі імпульсів світла
          Датчик відтінку шкіри
          Виявляє колір шкіри
          Датчик SmartSkin
          Відповідне налаштування на вимогу

        • Час застосування

          Гомілка
          8,5 хв.
          Пахви
          2,5 хв.
          Пахвова зона
          2,5 хв.
          Лінія бікіні
          2 хв.
          Області на обличчі
          1,5 хв
          Гомілки
          8,5 хв.

        • Режим застосування

          Режим Slide and Flash
          Для швидкого застосування
          Провідне/безпровідне використання
          Бездротове та дротове використання
          Режим Stamp and Flash
          Для обробки невеликих ділянок

        • Потужність

          Система живлення
          Акумуляторна батарея

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            • Середній результат зменшення кількості волосся через 12 процедур: 78% на ногах, 64% у зоні бікіні, 65% під пахвами
            • * Середній результат: зменшення волосся на 58% після 12 процедур.
            • * * У разі дотримання графіка обробки, перевірено на ногах, індивідуальні результати можуть різнитися.
            • * * * У разі дотримання графіка обробки.
            • * * * * Розраховано для використання на гомілках, у зоні бікіні, під пахвами та на обличчі. Термін використання лампи не подовжує 2-річну гарантію Philips.
            • * * * * * Дослідження, проведене в Нідерландах та Австрії за участю 46 жінок: результати після 3 процедур на ногах, у зоні бікіні під пахвами, а також після 2 процедур на обличчі.
            • * * * * * * Бездротове використання, розмір віконця та насадки вигнутої форми.
            • * * * * * * * Тестування проводилося у 2020 р. у Великобританії на 190 респондентах.

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