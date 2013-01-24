Насадка для тіла увігнутої форми

Розумна насадка для тіла має наше найбільше віконце для обробки – 4,1 см2. Саме тому вона ідеально підходить для швидкої обробки більших ділянок тіла, таких як ноги, руки та живіт. Фактично ви можете обробити обидві гомілки всього за 8,5 хвилин. Вигнутий дизайн повторює контури тіла для максимального контакту зі шкірою. Установіть насадку на пристрій, і вона адаптує спеціальну програму для потрібної ділянки тіла. 83% жінок задоволені зменшенням кількості волосся на ногах******.