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Наше найрозумніше бездротове IPL-рішення
Відкрийте для себе найрозумніший фотоепілятор із технологією IPL для довготривалої гладкості шкіри. Наш найшвидший бездротовий пристрій Lumea IPL із технологією SenseIQ з ексклюзивними функціями SkinAI тепер доступний у додатку Lumea IPL для аналізу стану шкіри й відстеження прогресу. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Наше найрозумніше бездротове IPL-рішення
Відкрийте для себе найрозумніший фотоепілятор із технологією IPL для довготривалої гладкості шкіри. Наш найшвидший бездротовий пристрій Lumea IPL із технологією SenseIQ з ексклюзивними функціями SkinAI тепер доступний у додатку Lumea IPL для аналізу стану шкіри й відстеження прогресу. Переглянути усі переваги
Наше найрозумніше бездротове IPL-рішення
Відкрийте для себе найрозумніший фотоепілятор із технологією IPL для довготривалої гладкості шкіри. Наш найшвидший бездротовий пристрій Lumea IPL із технологією SenseIQ з ексклюзивними функціями SkinAI тепер доступний у додатку Lumea IPL для аналізу стану шкіри й відстеження прогресу. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Наше найрозумніше бездротове IPL-рішення
Відкрийте для себе найрозумніший фотоепілятор із технологією IPL для довготривалої гладкості шкіри. Наш найшвидший бездротовий пристрій Lumea IPL із технологією SenseIQ з ексклюзивними функціями SkinAI тепер доступний у додатку Lumea IPL для аналізу стану шкіри й відстеження прогресу. Переглянути усі переваги
IPL-пристрій для видалення волосся із SenseIQ
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Наш безкоштовний навчальний додаток тепер пропонує покрокові вказівки та доступ до ексклюзивної технології SkinAI для аналізу вашої шкіри та відстеження прогресу зменшення волосся.
Як лідер у галузі технологій для здоров’я, компанія Philips у співпраці з дерматологами розробила фотоепілятор Lumea для зручного, ефективного та безпечного використання в домашніх умовах. Завдяки технології, що використовується в професійних салонах, фотоепілятор Lumea забезпечує дбайливу обробку шкіри навіть у чутливих зонах.
Спеціально розроблені насадки ідеально підходять до вигинів вашого тіла та використовуються з найефективнішими програмами для обробки кожної ділянки тіла. Насадка для обличчя: плоска форма й маленьке віконце з УФ-фільтром. Насадка для тіла: увігнута всередину форма й велике віконце. Високоточна насадка для чутливих зон: вигнута назовні форма для важкодоступних місць.
Кожні 2 тижні для початку – удвічі менше процедур, ніж у разі застосування фотоепіляторів інших брендів. Після цього лише один раз на місяць. І все. Обробка обох ніг нижче колін займає 8,5 хв.
Фотоепілятор Lumea серії 9900 має п’ять легко настроюваних налаштувань світла. Наш сенсор SmartSkin зчитує дані про колір шкіри та допомагає визначити найоптимальніші параметри. Інтелектуальні насадки адаптують процес обробки кожної ділянки тіла.
Фотоепілятор Lumea серії 9900 – це наш єдиний фотоепілятор із можливістю бездротового використання для додаткової зручності, що дозволяє з його допомогою досягати будь-яких зон і з точністю використовувати його будь-де.
Використання фотоепілятора потребує контрасту між пігментом волосся та пігментом шкіри, тому пристрій працює на натуральному темно-русявому, каштановому та чорному волоссі, а також на шкірі від світлого до темно-коричневого кольорів (I–V).
Технічні характеристики. Насадки
Обслуговування
Технічні характеристики
Комплект постачання
Налаштування безпеки та регульовані налаштування
Час застосування
Режим застосування
Технічні характеристики
Технічні характеристики
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