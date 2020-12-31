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    Lumea IPL 9900 Series

    IPL-пристрій для видалення волосся із SenseIQ

    BRI977/00
    Загальна оцінка / 5
    • Наше найрозумніше бездротове IPL-рішення Наше найрозумніше бездротове IPL-рішення Наше найрозумніше бездротове IPL-рішення
      -{discount-value}

      Lumea IPL 9900 Series IPL-пристрій для видалення волосся із SenseIQ

      BRI977/00
      Загальна оцінка / 5

      Наше найрозумніше бездротове IPL-рішення

      Відкрийте для себе найрозумніший фотоепілятор із технологією IPL для довготривалої гладкості шкіри. Наш найшвидший бездротовий пристрій Lumea IPL із технологією SenseIQ з ексклюзивними функціями SkinAI тепер доступний у додатку Lumea IPL для аналізу стану шкіри й відстеження прогресу. Переглянути усі переваги

      Lumea IPL 9900 Series IPL-пристрій для видалення волосся із SenseIQ

      Наше найрозумніше бездротове IPL-рішення

      Відкрийте для себе найрозумніший фотоепілятор із технологією IPL для довготривалої гладкості шкіри. Наш найшвидший бездротовий пристрій Lumea IPL із технологією SenseIQ з ексклюзивними функціями SkinAI тепер доступний у додатку Lumea IPL для аналізу стану шкіри й відстеження прогресу. Переглянути усі переваги

      Наше найрозумніше бездротове IPL-рішення

      Відкрийте для себе найрозумніший фотоепілятор із технологією IPL для довготривалої гладкості шкіри. Наш найшвидший бездротовий пристрій Lumea IPL із технологією SenseIQ з ексклюзивними функціями SkinAI тепер доступний у додатку Lumea IPL для аналізу стану шкіри й відстеження прогресу. Переглянути усі переваги

      Lumea IPL 9900 Series IPL-пристрій для видалення волосся із SenseIQ

      Наше найрозумніше бездротове IPL-рішення

      Відкрийте для себе найрозумніший фотоепілятор із технологією IPL для довготривалої гладкості шкіри. Наш найшвидший бездротовий пристрій Lumea IPL із технологією SenseIQ з ексклюзивними функціями SkinAI тепер доступний у додатку Lumea IPL для аналізу стану шкіри й відстеження прогресу. Переглянути усі переваги

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        Lumea IPL 9900 Series

        Lumea IPL 9900 Series

        IPL-пристрій для видалення волосся із SenseIQ

        - {discount-value}

        Усього:

        Наше найрозумніше бездротове IPL-рішення

        Насолоджуйтеся гладенькою шкірою без волосся до 12 місяців*

        • Сенсор SmartSkin
        • 4 інтелектуальні насадки: для тіла, обличчя, зони бікіні та пахви
        • Ексклюзивні функції додатку на основі штучного інтелекту
        • Бездротове та дротове використання
        Розумний аналіз шкіри за допомогою SkinAI

        Розумний аналіз шкіри за допомогою SkinAI

        Наш безкоштовний навчальний додаток тепер пропонує покрокові вказівки та доступ до ексклюзивної технології SkinAI для аналізу вашої шкіри та відстеження прогресу зменшення волосся.

        Розроблено у співпраці з дерматологами для зручності та ефективного використання

        Розроблено у співпраці з дерматологами для зручності та ефективного використання

        Як лідер у галузі технологій для здоров’я, компанія Philips у співпраці з дерматологами розробила фотоепілятор Lumea для зручного, ефективного та безпечного використання в домашніх умовах. Завдяки технології, що використовується в професійних салонах, фотоепілятор Lumea забезпечує дбайливу обробку шкіри навіть у чутливих зонах.

        Комплексне рішення для обличчя та тіла із чотирма розумними насадками

        Комплексне рішення для обличчя та тіла із чотирма розумними насадками

        Спеціально розроблені насадки ідеально підходять до вигинів вашого тіла та використовуються з найефективнішими програмами для обробки кожної ділянки тіла. Насадка для обличчя: плоска форма й маленьке віконце з УФ-фільтром. Насадка для тіла: уввінута всередину форма й велике віконце. Насадки для зон бікіні та пахв: вигнута назовні форма для важкодоступних місць.

        Обробляйте лише два рази на місяць для швидких результатів

        Обробляйте лише два рази на місяць для швидких результатів

        Кожні 2 тижні для початку – удвічі менше процедур, ніж у разі застосування фотоепіляторів інших брендів. Після цього лише один раз на місяць. І все. Обробка обох ніг нижче колін займає 8,5 хв.

        Лагідний догляд і комфорт із SenseIQ

        Лагідний догляд і комфорт із SenseIQ

        Фотоепілятор Lumea серії 9900 має п’ять легко настроюваних налаштувань світла. Наш сенсор SmartSkin зчитує дані про колір шкіри та допомагає визначити найоптимальніші параметри. Інтелектуальні насадки адаптують процес обробки кожної ділянки тіла.

        Єдиний фотоепілятор Lumea з можливістю бездротового використання

        Єдиний фотоепілятор Lumea з можливістю бездротового використання

        Фотоепілятор Lumea серії 9900 – це наш єдиний фотоепілятор із можливістю бездротового використання для додаткової зручності, що дозволяє з його допомогою досягати будь-яких зон і з точністю використовувати його будь-де.

        Підходить для більшості кольорів шкіри та волосся

        Підходить для більшості кольорів шкіри та волосся

        Використання фотоепілятора потребує контрасту між пігментом волосся та пігментом шкіри, тому пристрій працює на натуральному темно-русявому, каштановому та чорному волоссі, а також на шкірі від світлого до темно-коричневого кольорів (I–V).

        Технічні характеристики

        • Технічні характеристики. Насадки

          Насадка для тіла
          • Форма: опукла ввігнута
          • Розмір віконця: 4,1 см2
          • Спеціально для обробки тіла: ноги, руки та живіт
          Насадка для обличчя
          • Форма: пласка
          • Розмір віконця: 2 см2, додатковий фільтр
          • Спеціально для обробки обличчя: верхня губа, підборіддя та зона нижче вилиць
          Насадка для зони бікіні
          • Форма: опукла вигнута
          • Розмір віконця: 3 см2
          • Спеціально для обробки чутливої шкіри в зоні бікіні
          Насадка для пахв
          • Форма: опукла вигнута
          • Розмір віконця: 3 см2
          • Спеціально для обробки зони пахв

        • Обслуговування

          Гарантія
          2-річна гарантія + 1 додатковий рік гарантії після реєстрації виробу протягом 90 днів

        • Технічні характеристики

          Лампа високої ефективності
          Створено для тривалого використання, 450 000 спалахів, що еквівалентно 39 рокам служби лампи****

        • Комплект постачання

          Інструкція з використання
          Посібник користувача
          Зберігання
          Розкішний футляр
          Адаптер
          19,5 В/4000 мА

        • Налаштування безпеки та регульовані налаштування

          Вбудований УФ-фільтр
          Захищає шкіру від ультрафіолетових променів
          П’ять налаштувань енергії світла
          Можливість регулювання відповідно до власного типу шкіри
          Вбудована система безпеки
          Запобігання випадковій подачі імпульсів світла
          Датчик відтінку шкіри
          Виявляє колір шкіри
          Датчик SmartSkin
          Відповідне налаштування на вимогу

        • Час застосування

          Гомілка
          8,5 хв.
          Пахви
          2,5 хв.
          Лінія бікіні
          2 хв.
          Області на обличчі
          1,5 хв

        • Режим застосування

          Режим Slide and Flash
          Для швидкого застосування
          Провідне/безпровідне використання
          Бездротове та дротове використання
          Режим Stamp and Flash
          Для обробки невеликих ділянок

        • Технічні характеристики

          Тип батареї
          Акумуляторна батарея

        • Технічні характеристики

          Напруга
          100–240  V

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        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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            • Середній результат зменшення кількості волосся через 12 процедур: 86% на ногах нижче колін, 70% у зоні бікіні, 67% під пахвами
            • * За умови дотримання графіку обробки. Розраховано для використання на ногах нижче колін, у зоні бікіні, під пахвами та на обличчі. Термін використання лампи не подовжує міжнародну 2-річну гарантію Philips
            © Koninklijke Philips N.V., 2004–2022. Усі права захищені.

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