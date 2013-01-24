Епіляція – це просто
Насолоджуйтеся гладенькими ніжками кілька тижнів із Philips Satinelle. Епілятор лагідно видаляє волосся довжиною лише 0,5 мм від кореня. Ця спеціальна серія містить міні-очищувач для обличчя з технологією обертання, що ідеально підходить для щоденного догляду за шкірою. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Епіляція – це просто
Насолоджуйтеся гладенькими ніжками кілька тижнів із Philips Satinelle. Епілятор лагідно видаляє волосся довжиною лише 0,5 мм від кореня. Ця спеціальна серія містить міні-очищувач для обличчя з технологією обертання, що ідеально підходить для щоденного догляду за шкірою. Переглянути усі переваги
Епіляція – це просто
Насолоджуйтеся гладенькими ніжками кілька тижнів із Philips Satinelle. Епілятор лагідно видаляє волосся довжиною лише 0,5 мм від кореня. Ця спеціальна серія містить міні-очищувач для обличчя з технологією обертання, що ідеально підходить для щоденного догляду за шкірою. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Епіляція – це просто
Насолоджуйтеся гладенькими ніжками кілька тижнів із Philips Satinelle. Епілятор лагідно видаляє волосся довжиною лише 0,5 мм від кореня. Ця спеціальна серія містить міні-очищувач для обличчя з технологією обертання, що ідеально підходить для щоденного догляду за шкірою. Переглянути усі переваги
Ефективна система епіляції видаляє волосся, залишаючи шкіру гладенькою на кілька тижнів
Підсвітка допомагає виявити і видалити навіть найскладніше волосся
2 налаштування швидкості для видалення тоншого і товстішого волосся та забезпечення більш персоналізованих процедур.
Завдяки заокругленій формі пристрій ідеально вміщається у руці, що дозволяє зручно видаляти волосся. А ще він чудовий на вигляд!
Цей епілятор має головку, яку можна мити. Головку можна від’єднати та помити проточною водою для кращої гігієни
Обертові рухи швидко, але лагідно усувають забруднення, видаляючи його і забезпечуючи глибше очищення шкіри.
Завдяки обертальній технології та 17 000 шовковистих м’яких щетинок щітки для очищення нормальної шкіри Ви отримуєте у шість разів краще очищення та м’яку і сяючу шкіру.
Міні-очищувач для шкіри VisaPure ефективно видаляє забруднення, але лагідний до Вашої шкіри. Завдяки шовковистим м’яким, тонким та щільним щетинкам, він гладенько ковзає під час очищення для повного комфорту шкіри. Міні-очищувач для обличчя VisaPure достатньо лагідний для використання двічі на день.
Цей пристрій є 100% водонепроникним і ним можна зручно користуватися в душі та мити під краном.
У комплекті точний пінцет для видалення окремих волосків.
Елегантний дорожній футляр для зберігання і транспортування.
Ефективність
Простота у користуванні
Характеристики
Конструкція
Технічні характеристики
Аксесуари
Міні-очищувач для обличчя VisaPure
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