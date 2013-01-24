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Satinelle Essential

Компактний дротовий епілятор

BRP533/00
Загальна оцінка / 5
  • Епіляція – це просто Епіляція – це просто Епіляція – це просто
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    Satinelle Essential Компактний дротовий епілятор

    BRP533/00
    Загальна оцінка / 5

    Епіляція – це просто

    Насолоджуйтеся гладенькими ніжками кілька тижнів із Philips Satinelle. Епілятор лагідно видаляє волосся довжиною лише 0,5 мм від кореня. Ця спеціальна серія містить міні-очищувач для обличчя з технологією обертання, що ідеально підходить для щоденного догляду за шкірою. Переглянути усі переваги

    Satinelle Essential Компактний дротовий епілятор

    Епіляція – це просто

    Насолоджуйтеся гладенькими ніжками кілька тижнів із Philips Satinelle. Епілятор лагідно видаляє волосся довжиною лише 0,5 мм від кореня. Ця спеціальна серія містить міні-очищувач для обличчя з технологією обертання, що ідеально підходить для щоденного догляду за шкірою. Переглянути усі переваги

    Епіляція – це просто

    Насолоджуйтеся гладенькими ніжками кілька тижнів із Philips Satinelle. Епілятор лагідно видаляє волосся довжиною лише 0,5 мм від кореня. Ця спеціальна серія містить міні-очищувач для обличчя з технологією обертання, що ідеально підходить для щоденного догляду за шкірою. Переглянути усі переваги

    Satinelle Essential Компактний дротовий епілятор

    Епіляція – це просто

    Насолоджуйтеся гладенькими ніжками кілька тижнів із Philips Satinelle. Епілятор лагідно видаляє волосся довжиною лише 0,5 мм від кореня. Ця спеціальна серія містить міні-очищувач для обличчя з технологією обертання, що ідеально підходить для щоденного догляду за шкірою. Переглянути усі переваги

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      Епіляція – це просто

      Гладенька шкіра на кілька тижнів

      • Із підсвіткою
      • +Міні-очищувач для обличчя VisaPure
      • З пінцетом
      Ефективна система епіляції видаляє волосся з коренем

      Ефективна система епіляції видаляє волосся з коренем

      Ефективна система епіляції видаляє волосся, залишаючи шкіру гладенькою на кілька тижнів

      Підсвітка допомагає виявити і видалити навіть найскладніше волосся

      Підсвітка допомагає виявити і видалити навіть найскладніше волосся

      Підсвітка допомагає виявити і видалити навіть найскладніше волосся

      2 налаштування швидкості для захоплення тоншого і товстішого волосся

      2 налаштування швидкості для захоплення тоншого і товстішого волосся

      2 налаштування швидкості для видалення тоншого і товстішого волосся та забезпечення більш персоналізованих процедур.

      Фігурна ергономічна ручка для зручного користування

      Фігурна ергономічна ручка для зручного користування

      Завдяки заокругленій формі пристрій ідеально вміщається у руці, що дозволяє зручно видаляти волосся. А ще він чудовий на вигляд!

      Головку епілятора можна мити – для додаткової гігієни та легкого чищення

      Головку епілятора можна мити – для додаткової гігієни та легкого чищення

      Цей епілятор має головку, яку можна мити. Головку можна від’єднати та помити проточною водою для кращої гігієни

      Обертальна технологія для очищення

      Обертальна технологія для очищення

      Обертові рухи швидко, але лагідно усувають забруднення, видаляючи його і забезпечуючи глибше очищення шкіри.

      У 6 разів краще очищення, ніж вручну*. Готовність лише за 1 хвилину!

      У 6 разів краще очищення, ніж вручну*. Готовність лише за 1 хвилину!

      Завдяки обертальній технології та 17 000 шовковистих м’яких щетинок щітки для очищення нормальної шкіри Ви отримуєте у шість разів краще очищення та м’яку і сяючу шкіру.

      Лагідний до Вашої шкіри, ефективно видаляє бруд

      Лагідний до Вашої шкіри, ефективно видаляє бруд

      Міні-очищувач для шкіри VisaPure ефективно видаляє забруднення, але лагідний до Вашої шкіри. Завдяки шовковистим м’яким, тонким та щільним щетинкам, він гладенько ковзає під час очищення для повного комфорту шкіри. Міні-очищувач для обличчя VisaPure достатньо лагідний для використання двічі на день.

      100% водонепроникний дизайн

      100% водонепроникний дизайн

      Цей пристрій є 100% водонепроникним і ним можна зручно користуватися в душі та мити під краном.

      Пінцет. Для точного вищипування

      Пінцет. Для точного вищипування

      У комплекті точний пінцет для видалення окремих волосків.

      Дорожній футляр

      Дорожній футляр

      Елегантний дорожній футляр для зберігання і транспортування.

      Технічні характеристики

      • Ефективність

        Система епіляції
        Ефективна система епіляції
        Епіляційні диски
        Диски, що лагідно вищипують волосся

      • Простота у користуванні

        Підсвітка
        Так
        Ручка
        Ергономічна
        Головку епілятора можна мити
        Так

      • Характеристики

        Налаштування швидкості
        2 налаштування
        Робота від мережі
        Так

      • Конструкція

        Ручка
        Компактний

      • Технічні характеристики

        Напруга
        15  В

      • Аксесуари

        Міні-очищувач для обличчя VisaPure
        Так
        Щітка для очищення
        Так
        Пінцет
        Так
        Футляр
        Вишуканий дорожній футляр

      • Міні-очищувач для обличчя VisaPure

        Ділянки для застосовування
        Обличчя та шия
        Простота у користуванні
        • 1 режим швидкості
        • Акумуляторний
        • Водонепроникний
        Елементи в комплекті
        • Насадка-щітка для нормальної шкіри
        • Адаптер джерела живлення

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

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