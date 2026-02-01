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BTD3180 DVD micro music system

BTD3180/51

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Моторизований завантажувач компакт-дисків для зручного доступу

Моторизовані дверцята на передній панелі, що відсуваються, додають особливого стилю й без того елегантній конструкції цієї системи. Стильні та функціональні дверцята, за якими ховається диск, плавно посуваються вгору та вниз одним натисненням кнопки, коли потрібно змінити музику. Просто сядьте і насолоджуйтеся динамічним звуком, спостерігаючи за відтворенням диска через прозоре віконце.

Купольний динамік Hi-Fi для детального та природного звуку

Купольний динамік Hi-Fi відтворює чіткі високі та середні частоти, що покращує загальну чіткість звуку з гучномовців. Відтворюючи гармонічне поєднання безбарвного широкодіапазонного звуку без спотворення, купольний динамік гарантує детальну чіткість вокалу та інструментів, а також природний тон, збалансовуючи загальне звучання у разі під’єднання сабвуферів.

Технологія гучномовця wOOx™ для насичених і потужних низьких частот

Технологія гучномовця wOOx™ для насичених і потужних низьких частот

Технологія wOOx – це революційна концепція для гучномовців, яка дозволяє чути і відчувати абсолютно глибокі низькі частоти, які є насиченішими, ніж із будь-якої іншої аудіосистеми. Спеціальні гучномовці гармонійно працюють із басовим випромінювачем wOOx, а точне налаштування між основним та високочастотним динаміками забезпечує плавний перехід від низьких та середніх частот до високих. Подвійна підвіска та абсолютно симетрична багатошарова конструкція забезпечують низькі й точні баси без помітного спотворення. Технологія wOOx забезпечує винятково насичені та динамічні низькі частоти, використовуючи повну гучність гучномовців для відчутного підсилення враження від музики.

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