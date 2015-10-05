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Технологія стиснення аудіо дозволяє зменшити великі цифрові музичні файли у 10 разів без суттєвого погіршення якості аудіо. MP3 або WMA – це два формати стиснення, які дозволяють слухати цифрову музику на програвачі Philips. Завантажуйте пісні формату MP3 або WMA з офіційних музичних Інтернет-сайтів або створюйте власні музичні файли MP3 чи WMA, скопіювавши аудіо компакт-диски і перенісши їх на програвач.
У режимі прямого з’єднання USB Direct можна просто вставити USB-пристрій у USB-роз’єм на пристрої Philips і відтворювати цифрову музику безпосередньо з пристрою Philips.
MP3 Link забезпечує безпосереднє відтворення MP3-вмісту із портативних медіапрогравачів. Крім можливості насолоджуватися улюбленою музикою з бездоганною якістю звуку на аудіосистемі, MP3 Link надзвичайно зручний, оскільки все, що потрібно зробити, – це лише під’єднати портативний MP3-програвач до аудіосистеми.
5.0
з 5
3
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
markisdg
05/10/2015
Polska
Перевірений покупець
Szczegolnie cenię sobie Bluetooth
Całkiem zgrabna mini wieża. W szczególności cenię sobie funkcję Bluetooth.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про BTM2056 Mikrowieża
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про BTM2056 Mikrowieża
wgrave
05/10/2015
Polska
Перевірений покупець
Szczegolnie cenię sobie Bluetooth
Całkiem zgrabna mini wieża. W szczególności cenię sobie funkcję Bluetooth.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про BTM2056 Mikrowieża
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про BTM2056 Mikrowieża
markispl
24/12/2013
Polska
Bardzo fajna sprytna wieza. Do sypialni w sam raz.
Duza zaleta to bluetooth. Dzięki tej wiezy + smartfonowi mamy w koncu dobre radio internetowe.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про BTM2056 Mikrowieża
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про BTM2056 Mikrowieża