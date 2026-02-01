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Більше не доступний
BTM2180/12
Завдяки можливості передачі файлів можна легко, зручно та цікаво отримати доступ до більшої кількості цифрової музики через вбудоване пряме з’єднання USB Direct.
Купольні динаміки відтворюють чіткі високі та середні частоти, що покращує загальну чіткість звуку з гучномовців. Відтворюючи гармонічне поєднання безбарвного широкодіапазонного звуку без спотворення, купольні динаміки гарантують детальну чіткість вокалу та інструментів, збалансовуючи загальне звучання у разі під’єднання сабвуферів.
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