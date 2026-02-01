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BTM2180 Micro music system

BTM2180/12

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Пряме з’єднання USB Direct для зручного відтворення MP3-музики

Пряме з’єднання USB Direct для зручного відтворення MP3-музики

Завдяки можливості передачі файлів можна легко, зручно та цікаво отримати доступ до більшої кількості цифрової музики через вбудоване пряме з’єднання USB Direct.

Максимальна вихідна потужність: 70 Вт RMS

Купольний динамік для детального та природного звуку

Купольні динаміки відтворюють чіткі високі та середні частоти, що покращує загальну чіткість звуку з гучномовців. Відтворюючи гармонічне поєднання безбарвного широкодіапазонного звуку без спотворення, купольні динаміки гарантують детальну чіткість вокалу та інструментів, збалансовуючи загальне звучання у разі під’єднання сабвуферів.

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