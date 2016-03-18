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Більше не доступний

Музична мікросистема

BTM2360/12

3.9

| (8) Відгуки

Надайте мелодіям енергії

Слухайте цифрову музику, збережену на смартфоні, через Bluetooth або на компакт-дисках із MP3-файлами та CD-R/W на одній мікросистемі Philips. Гучномовці з фазоінверторами забезпечують драматичні низькі частоти, а максимальна вихідна потужність 70 Вт – потужне звучання.

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Надайте мелодіям енергії

  • Bluetooth®

  • USB-роз’єм для заряджання

Бездротова потокова передача музики через Bluetooth™ зі смартфону

Бездротова потокова передача музики через Bluetooth™ зі смартфону

Bluetooth – це технологія ближнього бездротового зв’язку, що є водночас надійним та енергозберігаючим. Ця технологія забезпечує легкий бездротовий зв’язок із iPod/iPhone/iPad або іншими пристроями Bluetooth, наприклад смартфонами, планшетами чи навіть ноутбуками. Отже, можна легко насолоджуватися улюбленою музикою, звуком відео або гри на цьому гучномовці у бездротовий спосіб.

Пряме з’єднання USB Direct для зручного відтворення MP3-музики

Пряме з’єднання USB Direct для зручного відтворення MP3-музики

Завдяки можливості передачі файлів можна легко, зручно та цікаво отримати доступ до більшої кількості цифрової музики через вбудоване пряме з’єднання USB Direct.

Максимальна вихідна потужність: 70 Вт RMS

Технічні характеристики

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Відгуки

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3.9

з 5

8

Відгуки

1

18/03/2016

Polska

Polska

Doskonała jakość i osiągi.

Wieża daje ogromne możliwości mimo niewielkich rozmiarów i niedużego kosztu. Nowoczesny wygląd i bas powalają.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про BTM2360 Mikrowieża

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про BTM2360 Mikrowieża

18/03/2016

Polska

Polska

Doskonała jakość i osiągi.

Wieża daje ogromne możliwości mimo niewielkich rozmiarów i niedużego kosztu. Nowoczesny wygląd i bas powalają.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про BTM2360 Mikrowieża

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про BTM2360 Mikrowieża

22/11/2015

România

România

Pentru un living de bloc e perfect

Abia l.am primit de o zi, ascult numai la el mizica, inclusiv de pe telefon; am atașat și tv.ul cu mufa jack, se aude puternic(mai ales pe radio ) , clar, își reglează basul și înaltele în fct se volum. E ușor de utilizat si finut. E diferența de sunet(volum mai mare calitate mai buna) intre ce scoate din el (cd radio) și ce primește (bluetooth si audio in, se aud mai incet ) Recomand.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про BTM2360 Microsistem muzical

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про BTM2360 Microsistem muzical

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