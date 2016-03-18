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Більше не доступний
BTM2360/12
Надайте мелодіям енергії
Слухайте цифрову музику, збережену на смартфоні, через Bluetooth або на компакт-дисках із MP3-файлами та CD-R/W на одній мікросистемі Philips. Гучномовці з фазоінверторами забезпечують драматичні низькі частоти, а максимальна вихідна потужність 70 Вт – потужне звучання.
Bluetooth®
USB-роз’єм для заряджання
Bluetooth – це технологія ближнього бездротового зв’язку, що є водночас надійним та енергозберігаючим. Ця технологія забезпечує легкий бездротовий зв’язок із iPod/iPhone/iPad або іншими пристроями Bluetooth, наприклад смартфонами, планшетами чи навіть ноутбуками. Отже, можна легко насолоджуватися улюбленою музикою, звуком відео або гри на цьому гучномовці у бездротовий спосіб.
Завдяки можливості передачі файлів можна легко, зручно та цікаво отримати доступ до більшої кількості цифрової музики через вбудоване пряме з’єднання USB Direct.
3.9
з 5
8
Відгуки
katarzyna01
18/03/2016
Polska
Doskonała jakość i osiągi.
Wieża daje ogromne możliwości mimo niewielkich rozmiarów i niedużego kosztu. Nowoczesny wygląd i bas powalają.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про BTM2360 Mikrowieża
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про BTM2360 Mikrowieża
Alive
18/03/2016
Polska
Doskonała jakość i osiągi.
Wieża daje ogromne możliwości mimo niewielkich rozmiarów i niedużego kosztu. Nowoczesny wygląd i bas powalają.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про BTM2360 Mikrowieża
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про BTM2360 Mikrowieża
Florinstanciubz
22/11/2015
România
Pentru un living de bloc e perfect
Abia l.am primit de o zi, ascult numai la el mizica, inclusiv de pe telefon; am atașat și tv.ul cu mufa jack, se aude puternic(mai ales pe radio ) , clar, își reglează basul și înaltele în fct se volum. E ușor de utilizat si finut. E diferența de sunet(volum mai mare calitate mai buna) intre ce scoate din el (cd radio) și ce primește (bluetooth si audio in, se aud mai incet ) Recomand.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про BTM2360 Microsistem muzical
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про BTM2360 Microsistem muzical