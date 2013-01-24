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Philips Saeco

Засіб для видалення накипу з еспрессо кавомашини

CA6700/00
Saeco
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Загальна оцінка / 5
Saeco
  • Ідеальний захист Вашої еспрессо кавомашини Ідеальний захист Вашої еспрессо кавомашини Ідеальний захист Вашої еспрессо кавомашини
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    Philips Saeco Засіб для видалення накипу з еспрессо кавомашини

    CA6700/00
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Ідеальний захист Вашої еспрессо кавомашини

    Регулярне видалення накипу з еспрессо кавомашини – запорука її максимально ефективної роботи. Цей спеціальний засіб для видалення накипу з еспрессо кавомашини дає змогу видаляти накип та запобігати корозії, захищати пристрій і подовжувати строк його служби. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Philips Saeco Засіб для видалення накипу з еспрессо кавомашини

    Ідеальний захист Вашої еспрессо кавомашини

    Регулярне видалення накипу з еспрессо кавомашини – запорука її максимально ефективної роботи. Цей спеціальний засіб для видалення накипу з еспрессо кавомашини дає змогу видаляти накип та запобігати корозії, захищати пристрій і подовжувати строк його служби. Переглянути усі переваги

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      Ідеальний захист Вашої еспрессо кавомашини

      Продовжує термін служби кавомашини

      • 1 цикл видалення накипу

      Смак кави із часом такий самий, як у першій чашці

      Регулярний догляд забезпечує найкращий смак та аромат кави з еспрессо кавомашини Saeco

      Забезпечує відповідну температуру кави для кращого смаку

      Засіб для видалення накипу видаляє накип у циклі води, що може поглинати тепло з бойлера, знижуючи температуру кави.

      Ексклюзивна формула для безпечного та лагідного видалення накипу

      Ексклюзивна формула засобу для видалення накипу з еспрессо кавомашини Philips Saeco забезпечує ретельне видалення накипу без пошкодження елементів пристрою, які вимагають обережного поводження.

      Захищає систему під накопичення накипу

      Накип – невід’ємна складова води, яка використовується для роботи кавомашини. Цей спеціальний засіб для видалення накипу захищає пристрій від накопичення накипу, адже він негативно впливає на роботу кавомашини і смак напою. Засіб надзвичайно ефективний, безпечний і простий у використанні.

      Ідеальне видалення накипу для подовження терміну служби кавомашини

      Засіб для видалення накипу Philips Saeco прочищає всі водяні контури еспрессо кавомашини

      Технічні характеристики

      • Країна виготовлення

        Виготовлено у
        Німеччина

      • Технічні характеристики

        У комплекті
        1 пляшка ємністю 250 мл для одного циклу видалення накипу

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