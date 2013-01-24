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Гарантоване приготування до 5000 чашок кави без видалення накипу*
Завдяки запатентованому фільтру для води Saeco AquaClean Ви зможете зварити до 5000 чашок кави, не видаляючи накип із еспрессо кавомашини*. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Гарантоване приготування до 5000 чашок кави без видалення накипу*
Завдяки запатентованому фільтру для води Saeco AquaClean Ви зможете зварити до 5000 чашок кави, не видаляючи накип із еспрессо кавомашини*. Переглянути усі переваги
Гарантоване приготування до 5000 чашок кави без видалення накипу*
Завдяки запатентованому фільтру для води Saeco AquaClean Ви зможете зварити до 5000 чашок кави, не видаляючи накип із еспрессо кавомашини*. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Гарантоване приготування до 5000 чашок кави без видалення накипу*
Завдяки запатентованому фільтру для води Saeco AquaClean Ви зможете зварити до 5000 чашок кави, не видаляючи накип із еспрессо кавомашини*. Переглянути усі переваги
Фільтр для води і проти накипу
Ціна магазину Philips
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Завдяки запатентованій системі подачі вода у фільтрі для води проходить довший шлях, перш ніж потрапити у супер автоматичну кавомашину. Це забезпечує ретельніше очищення для чистоти води та ідеального смаку кави.
Такий зносостійкий функціональний елемент як ніколи швидко встановлювати. Просто встановіть фільтр AquaClean у резервуар для води у своїй супер автоматичній еспрессо кавомашині Saeco, активуйте його через інтерфейс користувача і можете насолоджуватися 5000 чашок чистої кави без видалення накипу*. Сигнал щодо видалення накипу ввімкнеться лише через 8 замін фільтра. У кавомашинах із фільтром AquaClean на резервуарах для води є відповідна наклейка.
AquaClean забезпечує подачу лише чистої та фільтрованої води у Вашу повністю автоматичну кавомашину, тож сигнал щодо видалення накипу буде автоматично вимкнено. Кава без обмежень та зайвої метушні – найвища якість для Вашого задоволення. Сигнал щодо видалення накипу ввімкнеться лише через 8 замін фільтра. У кавомашинах із фільтром AquaClean на резервуарах для води є відповідна наклейка.
Технологія іонного обміну дає змогу видаляти кальцій із води, перш ніж вона потрапить у Вашу кавомашину, що запобігає утворенню накипу. Якщо змінювати фільтр вчасно, коли цього вимагає пристрій, можна приготувати 625 чашок із кожним фільтром*
Усунення усіх дрібних домішок під час заварювання – запорука високоякісного напою у Вашій чашці. Мікропористий фільтр очищає воду від домішок, тож всі напої будуть свіжими, прозорими та смачними.
Усунення усіх дрібних домішок під час заварювання – запорука високоякісного напою у Вашій чашці. Мікропористий фільтр очищає воду від домішок, тож це гарантує, що всі напої будуть свіжими, чистими та смачними.
Технічні характеристики