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    Saeco AquaClean

    Фільтр для води і проти накипу

    CA6903/00
    Saeco
    Saeco
    • Гарантоване приготування до 5000 чашок кави без видалення накипу* Гарантоване приготування до 5000 чашок кави без видалення накипу* Гарантоване приготування до 5000 чашок кави без видалення накипу*
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      Saeco AquaClean Фільтр для води і проти накипу

      CA6903/00

      Гарантоване приготування до 5000 чашок кави без видалення накипу*

      Завдяки запатентованому фільтру для води Saeco AquaClean Ви зможете зварити до 5000 чашок кави, не видаляючи накип із еспрессо кавомашини*. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Saeco AquaClean Фільтр для води і проти накипу

      Гарантоване приготування до 5000 чашок кави без видалення накипу*

      Завдяки запатентованому фільтру для води Saeco AquaClean Ви зможете зварити до 5000 чашок кави, не видаляючи накип із еспрессо кавомашини*. Переглянути усі переваги

      Гарантоване приготування до 5000 чашок кави без видалення накипу*

      Завдяки запатентованому фільтру для води Saeco AquaClean Ви зможете зварити до 5000 чашок кави, не видаляючи накип із еспрессо кавомашини*. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Saeco AquaClean Фільтр для води і проти накипу

      Гарантоване приготування до 5000 чашок кави без видалення накипу*

      Завдяки запатентованому фільтру для води Saeco AquaClean Ви зможете зварити до 5000 чашок кави, не видаляючи накип із еспрессо кавомашини*. Переглянути усі переваги

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        AquaClean

        AquaClean

        Фільтр для води і проти накипу

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Гарантоване приготування до 5000 чашок кави без видалення накипу*

        Кожен фільтр розрахований на 625 чашок*!

        • Для еспрессо кавомашин
        • До 5000 чашок без видалення накипу*
        • Покращує смак кави
        • 1 фільтр AquaClean
        Оптимальна чистота води завдяки запатентованій системі подачі води

        Оптимальна чистота води завдяки запатентованій системі подачі води

        Завдяки запатентованій системі подачі вода у фільтрі для води проходить довший шлях, перш ніж потрапити у супер автоматичну кавомашину. Це забезпечує ретельніше очищення для чистоти води та ідеального смаку кави.

        Просте активування фільтра із системою Click&Go

        Просте активування фільтра із системою Click&Go

        Такий зносостійкий функціональний елемент як ніколи швидко встановлювати. Просто встановіть фільтр AquaClean у резервуар для води у своїй супер автоматичній еспрессо кавомашині Saeco, активуйте його через інтерфейс користувача і можете насолоджуватися 5000 чашок чистої кави без видалення накипу*. Сигнал щодо видалення накипу ввімкнеться лише через 8 замін фільтра. У кавомашинах із фільтром AquaClean на резервуарах для води є відповідна наклейка.

        Активація AquaClean вимикає сигнал щодо видалення накипу

        Активація AquaClean вимикає сигнал щодо видалення накипу

        AquaClean забезпечує подачу лише чистої та фільтрованої води у Вашу повністю автоматичну кавомашину, тож сигнал щодо видалення накипу буде автоматично вимкнено. Кава без обмежень та зайвої метушні – найвища якість для Вашого задоволення. Сигнал щодо видалення накипу ввімкнеться лише через 8 замін фільтра. У кавомашинах із фільтром AquaClean на резервуарах для води є відповідна наклейка.

        Природне видалення кальцію за допомогою технології іонного обміну

        Природне видалення кальцію за допомогою технології іонного обміну

        Технологія іонного обміну дає змогу видаляти кальцій із води, перш ніж вона потрапить у Вашу кавомашину, що запобігає утворенню накипу. Якщо змінювати фільтр вчасно, коли цього вимагає пристрій, можна приготувати 625 чашок із кожним фільтром*

        Завдяки мікропористому фільтру Ваша кавомашина не забиватиметься

        Завдяки мікропористому фільтру Ваша кавомашина не забиватиметься

        Усунення усіх дрібних домішок під час заварювання – запорука високоякісного напою у Вашій чашці. Мікропористий фільтр очищає воду від домішок, тож всі напої будуть свіжими, прозорими та смачними.

        Мікропористий фільтр для вловлювання всіх домішок

        Мікропористий фільтр для вловлювання всіх домішок

        Усунення усіх дрібних домішок під час заварювання – запорука високоякісного напою у Вашій чашці. Мікропористий фільтр очищає воду від домішок, тож це гарантує, що всі напої будуть свіжими, чистими та смачними.

        Технічні характеристики

        • Технічні характеристики

          Країна виготовлення
          Швейцарія
          Матеріал основного корпусу
          Пластик

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            • Із розрахунку 8 замін фільтра згідно з індикацією на кавомашині. Фактична кількість чашок залежить від обраних кавових напоїв, циклів промивання та очищення.
            • Фактична кількість чашок залежить від обраних кавових напоїв, циклів промивання та очищення.

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