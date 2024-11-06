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CP1237
Ваша чашка із соломинкою буде завжди в ідеальному стані
Ця соломинка є частиною дитячої чашки для пиття Philips Avent. Заміна використаних або загублених соломинок дозволяє підтримувати чистоту чашки, що подовжує термін її служби.Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
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