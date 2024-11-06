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    • Подає пару під час приготування їжі Подає пару під час приготування їжі Подає пару під час приготування їжі
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      Philips Avent Клапан пристрою для приготування їжі

      CP9169

      Подає пару під час приготування їжі

      Цей змінний клапан кріпиться всередині кришки пароварки-брендера, щоб вловлювати й подавати пару під час приготування їжі для малюка.

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      Philips Avent Клапан пристрою для приготування їжі

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      Подає пару під час приготування їжі

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      • Пристрій для приготування дитячої їжі
      • Білий

      Легко оновлюйте виріб оригінальними частинами Philips

      Час від часу виріб потрібно оновлювати, але це ще ніколи не було так легко, як із використанням запасних частин Philips. Усе це з гарантованою якістю Philips.

      Технічні характеристики

      • Змінні деталі

        Пристрої, які підходять
        SCF870
      Badge-D2C

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      Продавець інтернет-магазину:

      ТОВ «Філіпс Україна»
      03038, Україна
      м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
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