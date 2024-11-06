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CP9169
Подає пару під час приготування їжі
Цей змінний клапан кріпиться всередині кришки пароварки-брендера, щоб вловлювати й подавати пару під час приготування їжі для малюка.Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Час від часу виріб потрібно оновлювати, але це ще ніколи не було так легко, як із використанням запасних частин Philips. Усе це з гарантованою якістю Philips.
Змінні деталі
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