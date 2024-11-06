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    • Стимулює вироблення молока Стимулює вироблення молока Стимулює вироблення молока
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      Philips Avent Масажна насадка для молоковідсмоктувача

      CP9289

      Стимулює вироблення молока

      М’яка та адаптивна силіконова насадка для молоковідсмоктувача, яка стимулює приплив молока за допомогою п’яти масажних точок.

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      Philips Avent Масажна насадка для молоковідсмоктувача

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      Стимулює вироблення молока

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      • Молоковідсмоктувачі
      • Розмір: 19,5 мм

      Легко оновлюйте виріб оригінальними частинами Philips

      Час від часу виріб потрібно оновлювати, але це ще ніколи не було так легко, як із використанням запасних частин Philips. Усе це з гарантованою якістю Philips.

      Технічні характеристики

      • Замінні частини

        Моделі, які підходять
        SCD292 SCF168 SCF290 SCF292 SCF294 SCF300 SCF302 SCF304 SCF310 SCF314 SCF330 SCF332 SCF334 SCF335
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      Продавець інтернет-магазину:

      ТОВ «Філіпс Україна»
      03038, Україна
      м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
      Код ЄДРПОУ 33744042

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