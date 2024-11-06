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CP9289
Стимулює вироблення молока
М’яка та адаптивна силіконова насадка для молоковідсмоктувача, яка стимулює приплив молока за допомогою п’яти масажних точок.Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Час від часу виріб потрібно оновлювати, але це ще ніколи не було так легко, як із використанням запасних частин Philips. Усе це з гарантованою якістю Philips.
Замінні частини
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