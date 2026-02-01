Технологія гучномовця wOOx™ для насичених і потужних низьких частот

Технологія wOOx – це революційна концепція для гучномовців, яка дозволяє чути і відчувати абсолютно глибокі низькі частоти, які є насиченішими, ніж із будь-якої іншої аудіосистеми. Спеціальні гучномовці гармонійно працюють із басовим випромінювачем wOOx, а точне налаштування між основним та високочастотним динаміками забезпечує плавний перехід від низьких та середніх частот до високих. Подвійна підвіска та абсолютно симетрична багатошарова конструкція забезпечують низькі й точні баси без помітного спотворення. Технологія wOOx забезпечує винятково насичені та динамічні низькі частоти, використовуючи повну гучність гучномовців для відчутного підсилення враження від музики.