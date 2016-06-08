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Технологія wOOx – це революційна концепція для гучномовців, яка дозволяє чути і відчувати абсолютно глибокі низькі частоти, які є насиченішими, ніж із будь-якої іншої аудіосистеми. Спеціальні гучномовці гармонійно працюють із басовим випромінювачем wOOx, а точне налаштування між основним та високочастотним динаміками забезпечує плавний перехід від низьких та середніх частот до високих. Подвійна підвіска та абсолютно симетрична багатошарова конструкція забезпечують низькі й точні баси без помітного спотворення. Технологія wOOx забезпечує винятково насичені та динамічні низькі частоти, використовуючи повну гучність гучномовців для відчутного підсилення враження від музики.
Функція регулювання цифрового звуку пропонує попередньо налаштовані режими – "Джаз", "Рок", "Поп" та "Класика" – для оптимізації частотних діапазонів для різних музичних стилів. Кожен режим використовує графічну технологію вирівнювання гучності звуку для автоматичного налаштування балансу та покращення найважливіших частот звуку вибраного музичного стилю. Також функція регулювання цифрового звуку дозволяє слухати музику з найкращим звучанням завдяки точному налаштуванню балансу відповідно до типу музики, який відтворюється.
Моторизовані дверцята на передній панелі, що відсуваються, додають особливого стилю й без того елегантній конструкції цієї системи. Стильні та функціональні дверцята, за якими ховається диск, плавно посуваються вгору та вниз одним натисненням кнопки, коли потрібно змінити музику. Просто сядьте і насолоджуйтеся динамічним звуком, спостерігаючи за відтворенням диска через прозоре віконце.
3.8
з 5
12
Відгуки
80%
рекомендують цей виріб
marcin15
08/06/2016
Polska
Перевірений покупець
Bardzo dobry dźwięk i funkcjonalność
Odtwarzacz - b. dobry Radio - szkoda, że tylko odbiór klasycznych stacji odtwarzanie filmów - bez zarzutu Brak złącza HDMI
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про DCD3020 Mikrowieża DVD
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про DCD3020 Mikrowieża DVD
Ludwik
08/06/2016
Polska
Перевірений покупець
Bardzo dobry dźwięk i funkcjonalność
Odtwarzacz - b. dobry Radio - szkoda, że tylko odbiór klasycznych stacji odtwarzanie filmów - bez zarzutu Brak złącza HDMI
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про DCD3020 Mikrowieża DVD
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про DCD3020 Mikrowieża DVD
gregorianos
04/10/2014
Polska
wieża
Sprzęt wart kupna -- polecam dźwięk mocny i bas oraz sopran ok
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про DCD3020 Mikrowieża DVD
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про DCD3020 Mikrowieża DVD