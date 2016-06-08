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DCD3020 DVD micro music system

DCD3020/51

3.8

| (12) Відгуки | 80% рекомендують цей виріб

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Технологія гучномовця wOOx™ для насичених і потужних низьких частот

Технологія гучномовця wOOx™ для насичених і потужних низьких частот

Технологія wOOx – це революційна концепція для гучномовців, яка дозволяє чути і відчувати абсолютно глибокі низькі частоти, які є насиченішими, ніж із будь-якої іншої аудіосистеми. Спеціальні гучномовці гармонійно працюють із басовим випромінювачем wOOx, а точне налаштування між основним та високочастотним динаміками забезпечує плавний перехід від низьких та середніх частот до високих. Подвійна підвіска та абсолютно симетрична багатошарова конструкція забезпечують низькі й точні баси без помітного спотворення. Технологія wOOx забезпечує винятково насичені та динамічні низькі частоти, використовуючи повну гучність гучномовців для відчутного підсилення враження від музики.

Регулювання цифрового звуку дозволяє оптимізувати налаштування стилів музики

Регулювання цифрового звуку дозволяє оптимізувати налаштування стилів музики

Функція регулювання цифрового звуку пропонує попередньо налаштовані режими – "Джаз", "Рок", "Поп" та "Класика" – для оптимізації частотних діапазонів для різних музичних стилів. Кожен режим використовує графічну технологію вирівнювання гучності звуку для автоматичного налаштування балансу та покращення найважливіших частот звуку вибраного музичного стилю. Також функція регулювання цифрового звуку дозволяє слухати музику з найкращим звучанням завдяки точному налаштуванню балансу відповідно до типу музики, який відтворюється.

Моторизований завантажувач компакт-дисків для зручного доступу

Моторизовані дверцята на передній панелі, що відсуваються, додають особливого стилю й без того елегантній конструкції цієї системи. Стильні та функціональні дверцята, за якими ховається диск, плавно посуваються вгору та вниз одним натисненням кнопки, коли потрібно змінити музику. Просто сядьте і насолоджуйтеся динамічним звуком, спостерігаючи за відтворенням диска через прозоре віконце.

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Відгуки

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3.8

з 5

12

Відгуки

80%

рекомендують цей виріб

2

08/06/2016

Polska

Polska

Перевірений покупець

Bardzo dobry dźwięk i funkcjonalność

Odtwarzacz - b. dobry Radio - szkoda, że tylko odbiór klasycznych stacji odtwarzanie filmów - bez zarzutu Brak złącza HDMI

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про DCD3020 Mikrowieża DVD

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про DCD3020 Mikrowieża DVD

08/06/2016

Polska

Polska

Перевірений покупець

Bardzo dobry dźwięk i funkcjonalność

Odtwarzacz - b. dobry Radio - szkoda, że tylko odbiór klasycznych stacji odtwarzanie filmów - bez zarzutu Brak złącza HDMI

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про DCD3020 Mikrowieża DVD

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про DCD3020 Mikrowieża DVD

04/10/2014

Polska

Polska

wieża

Sprzęt wart kupna -- polecam dźwięk mocny i bas oraz sopran ok

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про DCD3020 Mikrowieża DVD

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про DCD3020 Mikrowieża DVD

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