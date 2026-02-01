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Більше не доступний
DCM2055/12
У режимі прямого з’єднання USB Direct можна просто вставити USB-пристрій у USB-роз’єм на пристрої Philips і відтворювати цифрову музику безпосередньо з пристрою Philips.
MP3 Link забезпечує безпосереднє відтворення MP3-вмісту із портативних медіапрогравачів. Крім можливості насолоджуватися улюбленою музикою з бездоганною якістю звуку на аудіосистемі, MP3 Link надзвичайно зручний, оскільки все, що потрібно зробити, – це лише під’єднати портативний MP3-програвач до аудіосистеми.
Завдяки ідеальному поєднанню тонкої й універсальної конструкції аудіосистема Philips пасуватиме Вашій домівці. Основа аудіосистеми – підставка, тому її можна безпечно розмістити на будь-якій полиці або в шафі. Настінний кронштейн забезпечує таку ж гнучкість, як і підставка.
Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради
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