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DCM2055 Micro music system

DCM2055/12

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Пряме з’єднання USB Direct для легкого відтворення MP3-музики

Пряме з’єднання USB Direct для легкого відтворення MP3-музики

У режимі прямого з’єднання USB Direct можна просто вставити USB-пристрій у USB-роз’єм на пристрої Philips і відтворювати цифрову музику безпосередньо з пристрою Philips.

MP3 Link для відтворення музики з портативних пристроїв

MP3 Link для відтворення музики з портативних пристроїв

MP3 Link забезпечує безпосереднє відтворення MP3-вмісту із портативних медіапрогравачів. Крім можливості насолоджуватися улюбленою музикою з бездоганною якістю звуку на аудіосистемі, MP3 Link надзвичайно зручний, оскільки все, що потрібно зробити, – це лише під’єднати портативний MP3-програвач до аудіосистеми.

Можливість монтування на стіні для різних варіантів розміщення

Можливість монтування на стіні для різних варіантів розміщення

Завдяки ідеальному поєднанню тонкої й універсальної конструкції аудіосистема Philips пасуватиме Вашій домівці. Основа аудіосистеми – підставка, тому її можна безпечно розмістити на будь-якій полиці або в шафі. Настінний кронштейн забезпечує таку ж гнучкість, як і підставка.

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