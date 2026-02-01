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Більше не доступний
DCM3065/51
Технологія wOOx – це революційна концепція для гучномовців, яка дозволяє чути і відчувати абсолютно глибокі низькі частоти, які є насиченішими, ніж із будь-якої іншої аудіосистеми. Спеціальні гучномовці гармонійно працюють із басовим випромінювачем wOOx, а точне налаштування між основним та високочастотним динаміками забезпечує плавний перехід від низьких та середніх частот до високих. Подвійна підвіска та абсолютно симетрична багатошарова конструкція забезпечують низькі й точні баси без помітного спотворення. Технологія wOOx забезпечує винятково насичені та динамічні низькі частоти, використовуючи повну гучність гучномовців для відчутного підсилення враження від музики.
Функція регулювання цифрового звуку пропонує попередньо налаштовані режими – "Джаз", "Рок", "Поп" та "Класика" – для оптимізації частотних діапазонів для різних музичних стилів. Кожен режим використовує графічну технологію вирівнювання гучності звуку для автоматичного налаштування балансу та покращення найважливіших частот звуку вибраного музичного стилю. Також функція регулювання цифрового звуку дозволяє слухати музику з найкращим звучанням завдяки точному налаштуванню балансу відповідно до типу музики, який відтворюється.
Функція динамічного підсилення низьких частот максимально збільшує задоволення від прослуховування музики, виділяючи низькі частоти за будь-якого налаштування гучності – від низького до високого – одним натисненням кнопки! Внаслідок зменшення гучності низькі частоти зазвичай втрачаються. Щоб запобігти цьому, можна увімкнути функцію динамічного підсилення низьких частот, яка підсилить рівень низьких частот і дозволить насолоджуватися повним звучанням, навіть за меншого рівня гучності.
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