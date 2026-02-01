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DCM3155 Micro music system

DCM3155/12

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Технологія гучномовця wOOx™ для насичених і потужних низьких частот

Технологія гучномовця wOOx™ для насичених і потужних низьких частот

Технологія wOOx – це революційна концепція для гучномовців, яка дозволяє чути і відчувати абсолютно глибокі низькі частоти, які є насиченішими, ніж із будь-якої іншої аудіосистеми. Спеціальні гучномовці гармонійно працюють із басовим випромінювачем wOOx, а точне налаштування між основним та високочастотним динаміками забезпечує плавний перехід від низьких та середніх частот до високих. Подвійна підвіска та абсолютно симетрична багатошарова конструкція забезпечують низькі й точні баси без помітного спотворення. Технологія wOOx забезпечує винятково насичені та динамічні низькі частоти, використовуючи повну гучність гучномовців для відчутного підсилення враження від музики.

Пряме з’єднання USB Direct для легкого відтворення MP3-музики

Пряме з’єднання USB Direct для легкого відтворення MP3-музики

У режимі прямого з’єднання USB Direct можна просто вставити USB-пристрій у USB-роз’єм на пристрої Philips і відтворювати цифрову музику безпосередньо з пристрою Philips.

Аудіовхід для портативного відтворення музики

Аудіовхід для портативного відтворення музики

Аудіовхід забезпечує безпосереднє відтворення вмісту із портативних медіапрогравачів. Крім можливості насолоджуватися улюбленою музикою з бездоганною якістю звуку на аудіосистемі, аудіовхід надзвичайно зручний, оскільки все, що потрібно зробити, – це лише під’єднати портативний MP3-програвач до аудіосистеми.

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