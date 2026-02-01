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Більше не доступний
DCM377/12
Купольні динаміки відтворюють чіткі високі та середні частоти, що покращує загальну чіткість звуку з гучномовців. Відтворюючи гармонічне поєднання безбарвного широкодіапазонного звуку без спотворення, купольні динаміки гарантують детальну чіткість вокалу та інструментів, збалансовуючи загальне звучання у разі під’єднання сабвуферів.
Слухайте улюблену MP3-музику, заряджаючи iPod/iPhone! Док-станція дозволяє під’єднати портативний пристрій безпосередньо до системи дозвілля з док-станцією і слухати улюблену музику із чудовим звучанням. Виріб також заряджає iPod/iPhone під час відтворення, тому можна слухати музику і не хвилюватися про те, що батарея портативного програвача розрядиться. Система дозвілля з док-станцією автоматично заряджає портативний пристрій, коли він знаходиться на док-станції.
Технологія стиснення аудіо дозволяє зменшити великі цифрові музичні файли у 10 разів без суттєвого погіршення якості аудіо. MP3 або WMA – це два формати стиснення, які дозволяють слухати цифрову музику на програвачі Philips. Завантажуйте пісні формату MP3 або WMA з офіційних музичних Інтернет-сайтів або створюйте власні музичні файли MP3 чи WMA, скопіювавши аудіо компакт-диски і перенісши їх на програвач.
Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради
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