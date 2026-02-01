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  • Фотографія використовуваного виробу
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Більше не доступний

док-станція для iPod/iPhone

DCM580/12

1 нагорода

Вертикальний гучномовець

Система з док-станцією Philips DCM580 дозволяє насолоджуватися детальнішим, абсолютним звуком. Вертикальна конструкція підтримує iPhone/iPod, компакт-диски та USB-пристрої. Технологія LivingSound рівномірно розподіляє звук по кімнаті для оптимального прослуховування.

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з LivingSound для детальнішого, абсолютного стереозвуку

Вертикальний гучномовець

Загальна вихідна потужність: 140 Вт RMS

Загальна вихідна потужність: 140 Вт RMS

Термін "RMS" означає середньоквадратичне значення, що є стандартною одиницею вимірювання потужності звуку або скоріше електричної потужності, яка передається з аудіопідсилювача на гучномовець і вимірюється у ватах. Кількість електричної потужності, яка передається на гучномовець, та його чутливість визначає потужність звуку, що відтворюється. Підсилювачі обмежено електричною енергією, яку вони можуть підсилити, а гучномовці – електричною енергією, яку вони можуть перетворити в акустичну енергію без спотворення аудіосигналу. Що вища потужність у ватах, то потужніший звук із гучномовця.

4.1-канальна система гучномовців із вбудованим сабвуфером

4.1-канальна система гучномовців із вбудованим сабвуфером.

Цифрове настроювання FM із програмованими станціями

Цифрове настроювання FM із програмованими станціями

Цифрове FM-радіо пропонує додаткові параметри музики для музичної колекції на аудіосистемі Philips. Просто ввімкніть станцію, яку потрібно встановити, натисніть та утримуйте кнопку попереднього налаштування, щоб запам’ятати частоту. Таким чином можна швидко перейти до улюбленої запрограмованої радіостанції, не налаштовуючи частот вручну.

Технічні характеристики

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Нагороди

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