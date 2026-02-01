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Більше не доступний
DCM580/12
Вертикальний гучномовець
Система з док-станцією Philips DCM580 дозволяє насолоджуватися детальнішим, абсолютним звуком. Вертикальна конструкція підтримує iPhone/iPod, компакт-диски та USB-пристрої. Технологія LivingSound рівномірно розподіляє звук по кімнаті для оптимального прослуховування.
Термін "RMS" означає середньоквадратичне значення, що є стандартною одиницею вимірювання потужності звуку або скоріше електричної потужності, яка передається з аудіопідсилювача на гучномовець і вимірюється у ватах. Кількість електричної потужності, яка передається на гучномовець, та його чутливість визначає потужність звуку, що відтворюється. Підсилювачі обмежено електричною енергією, яку вони можуть підсилити, а гучномовці – електричною енергією, яку вони можуть перетворити в акустичну енергію без спотворення аудіосигналу. Що вища потужність у ватах, то потужніший звук із гучномовця.
4.1-канальна система гучномовців із вбудованим сабвуфером.
Цифрове FM-радіо пропонує додаткові параметри музики для музичної колекції на аудіосистемі Philips. Просто ввімкніть станцію, яку потрібно встановити, натисніть та утримуйте кнопку попереднього налаштування, щоб запам’ятати частоту. Таким чином можна швидко перейти до улюбленої запрограмованої радіостанції, не налаштовуючи частот вручну.
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