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DS3205 docking speaker

DS3205/12

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Швидке заряджання та відтворення музики через роз’єм Lightning

Швидке заряджання та відтворення музики через роз’єм Lightning

Слухайте улюблену музику, заряджаючи iPod/iPhone через новий роз’єм Lightning! Просто встановіть його безпосередньо на гучномовець і відтворюйте вибрані мелодії з бездоганним звуком. Гучномовець також швидко заряджає Ваш пристрій під час відтворення, тому не потрібно хвилюватися про те, що батарея розрядиться.

Аудіовхід для легкого портативного відтворення музики

Аудіовхід для легкого портативного відтворення музики

Одне просте під’єднання, і Ви можете насолоджуватися музикою з портативних пристроїв та комп’ютерів. Просто під’єднайте пристрій до роз’єму AUDIO-IN (3,5 мм) на виробі Philips. На комп’ютерах під’єднання можна виконати через роз’єм для навушників. Після під’єднання усю музичну колекцію можна слухати безпосередньо через бездоганні гучномовці. Philips просто забезпечує кращий звук.

Дизайн на 360 градусів для розкішного вигляду з будь-якого кута

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