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Більше не доступний
DS3205/12
Слухайте улюблену музику, заряджаючи iPod/iPhone через новий роз’єм Lightning! Просто встановіть його безпосередньо на гучномовець і відтворюйте вибрані мелодії з бездоганним звуком. Гучномовець також швидко заряджає Ваш пристрій під час відтворення, тому не потрібно хвилюватися про те, що батарея розрядиться.
Одне просте під’єднання, і Ви можете насолоджуватися музикою з портативних пристроїв та комп’ютерів. Просто під’єднайте пристрій до роз’єму AUDIO-IN (3,5 мм) на виробі Philips. На комп’ютерах під’єднання можна виконати через роз’єм для навушників. Після під’єднання усю музичну колекцію можна слухати безпосередньо через бездоганні гучномовці. Philips просто забезпечує кращий звук.
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