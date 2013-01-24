Легке встановлення додатка djay 2

Встановіть на iPad додаток Algoriddm djay 2 iPad, щоб зробити мікшування на iPad таким же легким, як і на деках. Використовуйте великі диски для скретчу, кросфейдери та елементи керування деки для мікшування пісень музичної бібліотеки iPad або ввімкніть режим автомікшування, і він виконає усю важку роботу за Вас. Завдяки інтуїтивному керуванню та вдосконаленим функціям мультисенсорного мікшування додаток Algoriddm djay 2 спрощує мікшування як для початківців, так і для професіоналів.