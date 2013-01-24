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Звукова система M1X-DJ
Ціна магазину Philips
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Технологія wOOx – це революційна концепція для гучномовців, яка дозволяє чути і відчувати абсолютно глибокі низькі частоти, які є насиченішими, ніж із будь-якої іншої аудіосистеми. Спеціальні гучномовці гармонійно працюють із басовим випромінювачем wOOx, а точне налаштування між основним та високочастотним динаміками забезпечує плавний перехід від низьких та середніх частот до високих. Подвійна підвіска та абсолютно симетрична багатошарова конструкція забезпечують низькі й точні баси без помітного спотворення. Технологія wOOx забезпечує винятково насичені та динамічні низькі частоти, використовуючи повну гучність гучномовців для відчутного підсилення враження від музики.
Встановіть на iPad додаток Algoriddm djay 2 iPad, щоб зробити мікшування на iPad таким же легким, як і на деках. Використовуйте великі диски для скретчу, кросфейдери та елементи керування деки для мікшування пісень музичної бібліотеки iPad або ввімкніть режим автомікшування, і він виконає усю важку роботу за Вас. Завдяки інтуїтивному керуванню та вдосконаленим функціям мультисенсорного мікшування додаток Algoriddm djay 2 спрощує мікшування як для початківців, так і для професіоналів.
Великі сенсорні диски, що реагують на дотики, створюють відчуття мікшування вінілових платівок. Їх створено спеціально для неймовірного скретчу.
Bluetooth® – це технологія ближнього бездротового зв’язку, що є водночас надійним та енергозберігаючим. Ця технологія забезпечує легкий бездротовий зв’язок із iPod/iPhone/iPad або іншими пристроями Bluetooth®, наприклад смартфонами, планшетами чи навіть ноутбуками. Отже, можна легко насолоджуватися улюбленою музикою на цьому гучномовці у бездротовий спосіб.
Якщо Ви не мікшуєте, переверніть панель керування і використовуйте M1X-DJ як гучномовець Bluetooth – це дозволить розслабитися і слухати музику або віддатися вечірці.
Просто під’єднайте наплічний ремінь, перекиньте його через плече і йдіть. Завдяки ідеальному розміру звукову систему M1X-DJ можна брати із собою у літак. Її міцна конструкція підходить для частих вечірок у приміщенні чи на вулиці, а елементи керування можна перевернути для захисту.
Під’єднайте M1X-DJ до будь-якого зовнішнього гучномовця або підсилювача, використовуючи аудіовихід, і Ваша музика викличе фурор під час вечірки навіть без гучномовців M1X.
Сумісність із iPad
Сумісність із iPhone
Сумісність із iPod
Сумісність із Bluetooth
Звук
Гучномовці
Під’єднання
Потужність
Аксесуари