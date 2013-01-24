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    Звукова система M1X-DJ

    DS8900/10
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      Звукова система M1X-DJ

      DS8900/10
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        Звукова система M1X-DJ

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        • Bluetooth®
        • із роз’ємом Lightning
        • Ді-джейські ел. керування, 2 аудіовходи
        • 60 Вт, басовий випромінювач
        Технологія wOOx для насичених, проте точних басів без спотворення

        Технологія wOOx для насичених, проте точних басів без спотворення

        Технологія wOOx – це революційна концепція для гучномовців, яка дозволяє чути і відчувати абсолютно глибокі низькі частоти, які є насиченішими, ніж із будь-якої іншої аудіосистеми. Спеціальні гучномовці гармонійно працюють із басовим випромінювачем wOOx, а точне налаштування між основним та високочастотним динаміками забезпечує плавний перехід від низьких та середніх частот до високих. Подвійна підвіска та абсолютно симетрична багатошарова конструкція забезпечують низькі й точні баси без помітного спотворення. Технологія wOOx забезпечує винятково насичені та динамічні низькі частоти, використовуючи повну гучність гучномовців для відчутного підсилення враження від музики.

        Легке встановлення додатка djay 2

        Легке встановлення додатка djay 2

        Встановіть на iPad додаток Algoriddm djay 2 iPad, щоб зробити мікшування на iPad таким же легким, як і на деках. Використовуйте великі диски для скретчу, кросфейдери та елементи керування деки для мікшування пісень музичної бібліотеки iPad або ввімкніть режим автомікшування, і він виконає усю важку роботу за Вас. Завдяки інтуїтивному керуванню та вдосконаленим функціям мультисенсорного мікшування додаток Algoriddm djay 2 спрощує мікшування як для початківців, так і для професіоналів.

        Високоякісні диски для скретчу та кросфейдери

        Високоякісні диски для скретчу та кросфейдери

        Великі сенсорні диски, що реагують на дотики, створюють відчуття мікшування вінілових платівок. Їх створено спеціально для неймовірного скретчу.

        Потокова передача Bluetooth для неперевершеної чіткості звуку

        Потокова передача Bluetooth для неперевершеної чіткості звуку

        Bluetooth® – це технологія ближнього бездротового зв’язку, що є водночас надійним та енергозберігаючим. Ця технологія забезпечує легкий бездротовий зв’язок із iPod/iPhone/iPad або іншими пристроями Bluetooth®, наприклад смартфонами, планшетами чи навіть ноутбуками. Отже, можна легко насолоджуватися улюбленою музикою на цьому гучномовці у бездротовий спосіб.

        Поворотна панель керування для захисту під час подорожей

        Поворотна панель керування для захисту під час подорожей

        Якщо Ви не мікшуєте, переверніть панель керування і використовуйте M1X-DJ як гучномовець Bluetooth – це дозволить розслабитися і слухати музику або віддатися вечірці.

        Ремінець для носіння та міцна конструкція для кращої портативності

        Ремінець для носіння та міцна конструкція для кращої портативності

        Просто під’єднайте наплічний ремінь, перекиньте його через плече і йдіть. Завдяки ідеальному розміру звукову систему M1X-DJ можна брати із собою у літак. Її міцна конструкція підходить для частих вечірок у приміщенні чи на вулиці, а елементи керування можна перевернути для захисту.

        Під’єднання до зовнішніх гучномовців та підсилювачів за допомогою аудіовиходу

        Під’єднайте M1X-DJ до будь-якого зовнішнього гучномовця або підсилювача, використовуючи аудіовихід, і Ваша музика викличе фурор під час вечірки навіть без гучномовців M1X.

        Технічні характеристики

        • Сумісність із iPad

          через Bluetooth
          • iPad
          • iPad 2
          • iPad 4
          • iPad mini
          через роз’єм Lightning
          • iPad mini
          • iPad із точковим дисплеєм

        • Сумісність із iPhone

          через Bluetooth
          • iPhone 3G
          • iPhone 3GS
          • iPhone 4
          • iPhone 4S
          • iPhone 5
          • iPhone 5C
          • iPhone 5S
          через роз’єм Lightning
          • iPhone 5
          • iPhone 5C
          • iPhone 5S

        • Сумісність із iPod

          через Bluetooth
          • iPod nano 7-е покоління
          • iPod touch 3-є покоління
          • iPod touch 4-е покоління
          • iPod touch 5-е покоління
          через роз’єм Lightning
          • iPod nano 7-е покоління
          • iPod touch 5-е покоління

        • Сумісність із Bluetooth

          інші пристрої з підтримкою Bluetooth
          Так
          сумісність із
          Bluetooth 4.0 або старішої версії

        • Звук

          Покращення звуку
          • Технологія wOOx™
          • система з фазоінвертором
          • MAX Sound
          Вихідна потужність
          80 Вт RMS (макс.)

        • Гучномовці

          Кількість вбудованих гучномовців
          4
          Гучномовці
          Повнодіапазонні низькочастотний та високочастотний динаміки
          Покриття решітки гучномовців
          метал

        • Під’єднання

          Профілі Bluetooth
          • A2DP
          • AVRCP
          Діапазон Bluetooth
          10 м на лінії прямого бачення
          Аудіовхід (3,5 мм)
          Так
          Аудіовхід (6 мм)
          Так
          Аудіовихід (3,5 мм)
          Так
          Аудіовихід (6 мм)
          Так
          Роз’єм для навушників
          (6 мм)

        • Потужність

          Тип живлення
          Змінний струм
          Тип батареї
          8 батарей розміру D

        • Аксесуари

          Кабелі/з’єднання
          кабель живлення
          Інше
          • Посібник користувача
          • Короткий посібник
          Гарантія
          Гарантійний талон

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