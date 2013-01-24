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Парова праска
Ціна магазину Philips
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Забезпечує швидке нагрівання та потужне функціонування.
Наша спеціальна підошва SteamGlide Plus легко ковзає по будь-якій тканині. Вона також має антипригарне покриття, захист від подряпин та легко чиститься.
Система "крапля-стоп" дозволяє впевнено прасувати делікатні тканини за низької температури і не хвилюватися про плями від води.
Потужна та рівномірна подача пари для швидшого розпрасовування складок.
У цю парову праску можна наливати звичайну воду з-під крана. Очищення від накипу – це вбудована функція очищення для видалення кальцію або накипу і підтримання максимальної ефективності.
Текстурна ручка забезпечує комфортне, ергономічне тримання, завдяки чому праска не сповзає.
Глибше проникає у тканину для легшого усунення найважчих складок.
Усі шнури наших парових прасок пройшли перевірку на максимальну безпеку та надійність.
Функція вертикального відпарювання дозволяє освіжати одяг безпосередньо на вішаку та усуває складки на занавісках, коли вони висять. Дошка для прасування не потрібна.
Легкість у використанні
Швидке усунення складок
Екологічність
Гарантія
Видалення накипу
Розмір і вага