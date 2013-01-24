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    5000 Series

    Парова праска

    DST5030/80
    Отримайте підтримку для цього виробу
    • Створена для роботи щодня Створена для роботи щодня Створена для роботи щодня
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      5000 Series Парова праска

      DST5030/80
      Отримайте підтримку для цього виробу

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        5000 Series

        5000 Series

        Парова праска

        Ціна магазину Philips

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        Створена для роботи щодня

        Термін експлуатації підошви SteamGlide Plus у 4 рази довший*

        • Потужність 2400 Вт
        • Постійна подача пари 45 г/хв.
        • Паровий удар 180 г
        • SteamGlide Plus
        2400 Вт для швидкого нагрівання

        2400 Вт для швидкого нагрівання

        Забезпечує швидке нагрівання та потужне функціонування.

        Підошва із захистом від подряпин забезпечує легке ковзання

        Підошва із захистом від подряпин забезпечує легке ковзання

        Наша спеціальна підошва SteamGlide Plus легко ковзає по будь-якій тканині. Вона також має антипригарне покриття, захист від подряпин та легко чиститься.

        Система "крапля-стоп" запобігає утворенню плям під час прасування

        Система "крапля-стоп" запобігає утворенню плям під час прасування

        Система "крапля-стоп" дозволяє впевнено прасувати делікатні тканини за низької температури і не хвилюватися про плями від води.

        Подача пари до 45 г/хв. для потужної, впевненої роботи

        Подача пари до 45 г/хв. для потужної, впевненої роботи

        Потужна та рівномірна подача пари для швидшого розпрасовування складок.

        Вбудований перемикач для очищення від накипу, тривала ефективність відпарювання

        Вбудований перемикач для очищення від накипу, тривала ефективність відпарювання

        У цю парову праску можна наливати звичайну воду з-під крана. Очищення від накипу – це вбудована функція очищення для видалення кальцію або накипу і підтримання максимальної ефективності.

        Зручна, текстурна ручка для комфортного тримання

        Зручна, текстурна ручка для комфортного тримання

        Текстурна ручка забезпечує комфортне, ергономічне тримання, завдяки чому праска не сповзає.

        Паровий удар до 180 г розпрасовує важкі складки

        Паровий удар до 180 г розпрасовує важкі складки

        Глибше проникає у тканину для легшого усунення найважчих складок.

        Перевірений шнур для максимальної надійності та безпеки

        Перевірений шнур для максимальної надійності та безпеки

        Усі шнури наших парових прасок пройшли перевірку на максимальну безпеку та надійність.

        Вертикальне відпарювання для підвішених речей

        Вертикальне відпарювання для підвішених речей

        Функція вертикального відпарювання дозволяє освіжати одяг безпосередньо на вішаку та усуває складки на занавісках, коли вони висять. Дошка для прасування не потрібна.

        Технічні характеристики

        • Легкість у використанні

          Система "крапля-стоп"
          Так
          Ємність резервуара для води
          320  мл
          Надзвичайно великий отвір для наливання води
          Так
          Додаткова стійкість на п’яті
          Так
          Назва підошви
          SteamGlide Plus
          Можна використовувати водопровідну воду
          Так

        • Швидке усунення складок

          Постійна подача пари
          45  г/хв.
          Потужність
          2400  Вт
          Паровий удар
          180  г
          Розпилювач води
          Так

        • Екологічність

          Посібник користувача
          100% перероблений папір

        • Гарантія

          2 роки гарантії у всіх країнах світу
          Так

        • Видалення накипу

          Видалення накипу та очищення
          Вбудований перемикач для видалення накипу

        • Розмір і вага

          Розміри упаковки (ШхВхД)
          33,2x16,7x13,7  см
          Розміри виробу (ШxВxД)
          31,2x14,7x12,7  см
          Вага праски
          1,255  кг

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        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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            • Протестовано в порівнянні з підошвою Philips з антипригарним покриттям

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