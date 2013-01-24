Вбудований перемикач для очищення від накипу, тривала ефективність відпарювання

У цю парову праску можна наливати звичайну воду з-під крана. Очищення від накипу – це вбудована функція очищення для видалення кальцію або накипу і підтримання максимальної ефективності.