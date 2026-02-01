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Більше не доступний

Philips FidelioАкустична система з док-станцією

DTM9030/10

Бездротові вертикальні гучномовці

Пориньте у звук високої точності з вертикальними гучномовцями Philips Fidelio. Передавайте музику бездротовим способом через Bluetooth®, aptX та AAC. Відтворюйте компакт-диски чи вміст будь-якого iPod або iPhone за допомогою Philips DualDock. Насолоджуйтеся всеосяжним звучанням завдяки лише двом гучномовцям.

Переглянути всі переваги

У полоні звуку

Бездротові вертикальні гучномовці

  • Bluetooth®, aptX та AAC

Загальна вихідна потужність: 160 Вт RMS

Загальна вихідна потужність: 160 Вт RMS

Термін "RMS" означає середньоквадратичне значення, що є стандартною одиницею вимірювання потужності звуку або скоріше електричної потужності, яка передається з аудіопідсилювача на гучномовець, що вимірюється у ватах. Кількість електричної потужності, яка передається на гучномовець, та його чутливість визначає потужність звуку, що відтворюється. Підсилювачі обмежено електричною енергією, яку вони можуть підсилити, а гучномовці – електричною енергією, яку вони можуть перетворити в акустичну енергію без спотворення аудіосигналу. Що вища потужність у ватах, то потужніший звук із гучномовця.

Пряме з’єднання USB Direct для легкого відтворення MP3-музики

Пряме з’єднання USB Direct для легкого відтворення MP3-музики

У режимі прямого з’єднання USB Direct можна просто вставити USB-пристрій у USB-роз’єм на пристрої Philips і відтворювати цифрову музику безпосередньо з пристрою Philips.

MP3 Link для відтворення музики з портативних пристроїв

MP3 Link для відтворення музики з портативних пристроїв

MP3 Link забезпечує безпосереднє відтворення MP3-вмісту із портативних медіапрогравачів. Крім можливості насолоджуватися улюбленою музикою з бездоганною якістю звуку на аудіосистемі, MP3 Link надзвичайно зручний, оскільки все, що потрібно зробити, – це лише під’єднати портативний MP3-програвач до аудіосистеми.

Технічні характеристики

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