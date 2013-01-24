Насолоджуйтеся безперервною MP3-музикою
Пориньте у свій ритм із програвачами компакт-дисків MP3 eXp2546 та насолоджуйтеся 10-годинним безперервним відтворенням з одного компакт-диска MP3. Класичний улюблений пристрій має РК-дисплей та чудово підходить для легкого і безпроблемного відтворення музики у дорозі. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Насолоджуйтеся безперервною MP3-музикою
Пориньте у свій ритм із програвачами компакт-дисків MP3 eXp2546 та насолоджуйтеся 10-годинним безперервним відтворенням з одного компакт-диска MP3. Класичний улюблений пристрій має РК-дисплей та чудово підходить для легкого і безпроблемного відтворення музики у дорозі. Переглянути усі переваги
Насолоджуйтеся безперервною MP3-музикою
Пориньте у свій ритм із програвачами компакт-дисків MP3 eXp2546 та насолоджуйтеся 10-годинним безперервним відтворенням з одного компакт-диска MP3. Класичний улюблений пристрій має РК-дисплей та чудово підходить для легкого і безпроблемного відтворення музики у дорозі. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Насолоджуйтеся безперервною MP3-музикою
Пориньте у свій ритм із програвачами компакт-дисків MP3 eXp2546 та насолоджуйтеся 10-годинним безперервним відтворенням з одного компакт-диска MP3. Класичний улюблений пристрій має РК-дисплей та чудово підходить для легкого і безпроблемного відтворення музики у дорозі. Переглянути усі переваги
Magic Electronic Skip Protection™ – це зручна функція, яка забезпечує безперервне відтворення музики, навіть якщо програвач MP3-CD вдаряється чи струшується, поки Ви кудись біжите чи йдете. Пристрої з функцією Magic Electronic Skip Protection™ мають інтелектуальний електронний буфер для збереження різних форматів цифрової музики (таких як MP3, WMA). Буфер автоматично регулює вміст і швидкість лазерного маркера для забезпечення безперервного відтворення музики.
Функція динамічного підсилення низьких частот максимально збільшує задоволення від прослуховування музики, виділяючи низькі частоти за будь-якого налаштування гучності – від низького до високого – одним натисненням кнопки! Внаслідок зменшення гучності низькі частоти зазвичай втрачаються. Щоб запобігти цьому, можна увімкнути функцію динамічного підсилення низьких частот, яка підсилить рівень низьких частот і дозволить насолоджуватися повним звучанням, навіть за меншого рівня гучності.
Вироби компанії Philips сумісні з багатьма дисками, доступними на ринку. Ця аудіосистема дозволяє відтворювати музику з дисків CD, CD-R та CD-RW. Сумісність із CD-RW (компакт-дисками з можливістю перезапису) означає, що Ваша аудіосистема може відтворювати як компакт-диски з можливістю запису (CD-R), так і компакт-диски з можливістю перезапису (CD-RW). Диски CD-R можна записати один раз і відтворювати на будь-якому програвачі компакт-дисків, а диски CD-RW можна записувати й перезаписувати безліч разів і відтворювати лише на сумісних програвачах компакт-дисків.
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