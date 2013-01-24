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Портативний програвач компакт-дисків MP3

EXP2546/12
Загальна оцінка / 5
  • Насолоджуйтеся безперервною MP3-музикою Насолоджуйтеся безперервною MP3-музикою Насолоджуйтеся безперервною MP3-музикою
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    Портативний програвач компакт-дисків MP3

    EXP2546/12
    Загальна оцінка / 5

    Насолоджуйтеся безперервною MP3-музикою

    Пориньте у свій ритм із програвачами компакт-дисків MP3 eXp2546 та насолоджуйтеся 10-годинним безперервним відтворенням з одного компакт-диска MP3. Класичний улюблений пристрій має РК-дисплей та чудово підходить для легкого і безпроблемного відтворення музики у дорозі. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Портативний програвач компакт-дисків MP3

    Насолоджуйтеся безперервною MP3-музикою

    Пориньте у свій ритм із програвачами компакт-дисків MP3 eXp2546 та насолоджуйтеся 10-годинним безперервним відтворенням з одного компакт-диска MP3. Класичний улюблений пристрій має РК-дисплей та чудово підходить для легкого і безпроблемного відтворення музики у дорозі. Переглянути усі переваги

    Насолоджуйтеся безперервною MP3-музикою

    Пориньте у свій ритм із програвачами компакт-дисків MP3 eXp2546 та насолоджуйтеся 10-годинним безперервним відтворенням з одного компакт-диска MP3. Класичний улюблений пристрій має РК-дисплей та чудово підходить для легкого і безпроблемного відтворення музики у дорозі. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Портативний програвач компакт-дисків MP3

    Насолоджуйтеся безперервною MP3-музикою

    Пориньте у свій ритм із програвачами компакт-дисків MP3 eXp2546 та насолоджуйтеся 10-годинним безперервним відтворенням з одного компакт-диска MP3. Класичний улюблений пристрій має РК-дисплей та чудово підходить для легкого і безпроблемного відтворення музики у дорозі. Переглянути усі переваги

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      Насолоджуйтеся безперервною MP3-музикою

      • Відтворення MP3-CD
      Magic ESP™ на 100 секунд

      Magic ESP™ на 100 секунд

      Magic Electronic Skip Protection™ – це зручна функція, яка забезпечує безперервне відтворення музики, навіть якщо програвач MP3-CD вдаряється чи струшується, поки Ви кудись біжите чи йдете. Пристрої з функцією Magic Electronic Skip Protection™ мають інтелектуальний електронний буфер для збереження різних форматів цифрової музики (таких як MP3, WMA). Буфер автоматично регулює вміст і швидкість лазерного маркера для забезпечення безперервного відтворення музики.

      Динамічне підсилення низьких частот для насиченого та драматичного звуку

      Динамічне підсилення низьких частот для насиченого та драматичного звуку

      Функція динамічного підсилення низьких частот максимально збільшує задоволення від прослуховування музики, виділяючи низькі частоти за будь-якого налаштування гучності – від низького до високого – одним натисненням кнопки! Внаслідок зменшення гучності низькі частоти зазвичай втрачаються. Щоб запобігти цьому, можна увімкнути функцію динамічного підсилення низьких частот, яка підсилить рівень низьких частот і дозволить насолоджуватися повним звучанням, навіть за меншого рівня гучності.

      Насолоджуйтеся понад 10 годинами музики на одному диску MP3-CD

      Насолоджуйтеся понад 10 годинами музики на одному диску MP3-CD

      Відтворення дисків CD, CD-R та CD-RW

      Вироби компанії Philips сумісні з багатьма дисками, доступними на ринку. Ця аудіосистема дозволяє відтворювати музику з дисків CD, CD-R та CD-RW. Сумісність із CD-RW (компакт-дисками з можливістю перезапису) означає, що Ваша аудіосистема може відтворювати як компакт-диски з можливістю запису (CD-R), так і компакт-диски з можливістю перезапису (CD-RW). Диски CD-R можна записати один раз і відтворювати на будь-якому програвачі компакт-дисків, а диски CD-RW можна записувати й перезаписувати безліч разів і відтворювати лише на сумісних програвачах компакт-дисків.

      Технічні характеристики

      • Звук

        Цифроаналоговий перетворювач
        1-біт
        Частотна характеристика
        20–20 000  Гц
        Співвідношення "сигнал-шум"
        > 85 дБ
        Покращення звуку
        Динамічне підсилення низьких частот
        Вихідна потужність
        2 x 4 мВт RMS
        Регулювання гучності
        цифрове

      • Відтворення аудіо

        Відтворення з носіїв
        • MP3-CD
        • компакт-диски
        • CD-R
        • CD-RW
        Режими відтворення дисків
        • Утримання
        • Пошук наступного/попереднього альбому
        • Пошук наступної/попередньої доріжки
        • Повторюване відтворення
        • Довільне відтворення
        Electronic Skip Protection (CD)
        45 секунд
        Magic ESP (MP3-CD)
        100 секунд
        Швидкість обробки даних MP3
        32–320 кбіт/с
        Підтримувані файлові системи
        • ISO-9660
        • Jolliet

      • Під'єднання

        Вхід постійного струму
        4,0 мм, 4,5 В, центр +
        Навушники
        3,5 мм

      • Зручність

        Тип дисплея
        РК-дисплей
        Індикація
        • номер альбому
        • стан батареї
        • функції компакт-диска
        • DBB
        • ESP
        • час
        • доріжка

      • Аксесуари

        Навушники
        Так
        Аксесуари в комплекті
        Посібник користувача

      • Розміри

        Глибина картонної коробки
        260  мм
        Висота картонної коробки
        244  мм
        Ширина картонної коробки
        305  мм
        Вага картонної коробки
        2,39  кг
        Кількість картонних коробок
        5
        Глибина упаковки
        45  мм
        Висота упаковки
        272  мм
        Ширина упаковки
        196  мм
        Тип упаковки
        Розкладний
        Розміри виробу (ШxГxВ)
        140x140x27,5 мм
        Вага виробу
        0,38  кг

      • Потужність

        Час роботи батареї (MP3-CD)
        24
        Час роботи батареї (CD)
        15
        Тип батареї
        • AA
        • LR6
        • UM3

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