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Philips DailyDuo Stick vacuum cleaner FC6161/04 Cordless 2in1: stick&handheld Bagless Cyclonic 16.8V battery 2-stage HEPA filtation

FC6161/04
Загальна оцінка / 5
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    Philips DailyDuo Stick vacuum cleaner FC6161/04 Cordless 2in1: stick&handheld Bagless Cyclonic 16.8V battery 2-stage HEPA filtation

    FC6161/04

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Philips DailyDuo Stick vacuum cleaner FC6161/04 Cordless 2in1: stick&handheld Bagless Cyclonic 16.8V battery 2-stage HEPA filtation

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Philips DailyDuo Stick vacuum cleaner FC6161/04 Cordless 2in1: stick&handheld Bagless Cyclonic 16.8V battery 2-stage HEPA filtation

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