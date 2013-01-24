Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1

PowerPro Duo

Бездротовий вертикальний пилосос 2-в-1

FC6162/02
Отримайте підтримку для цього виробу
Загальна оцінка / 5
  • Ретельні результати прибирання будь-якої підлоги Ретельні результати прибирання будь-якої підлоги Ретельні результати прибирання будь-якої підлоги
    -{discount-value}

    PowerPro Duo Бездротовий вертикальний пилосос 2-в-1

    FC6162/02
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Ретельні результати прибирання будь-якої підлоги

    Новий пилосос Philips PowerPro Duo забезпечує ретельне прибирання твердої підлоги та килимів. Технологія PowerCyclone підтримує високий рівень потужності всмоктування для відмінної ефективності. Насадка з турбощіткою TriActive вловлює більше пилу та пуху за один раз. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    PowerPro Duo Бездротовий вертикальний пилосос 2-в-1

    Ретельні результати прибирання будь-якої підлоги

    Новий пилосос Philips PowerPro Duo забезпечує ретельне прибирання твердої підлоги та килимів. Технологія PowerCyclone підтримує високий рівень потужності всмоктування для відмінної ефективності. Насадка з турбощіткою TriActive вловлює більше пилу та пуху за один раз. Переглянути усі переваги

    Подібні вироби

    See all stick-vacuum-cleaner

      Ретельні результати прибирання будь-якої підлоги

      Із PowerCyclone і турбощіткою TriActive

      • 2-в-1
      • 12 В
      • Без мішка
      • 2 аксесуари
      Технологія PowerCyclone для максимальної ефективності

      Технологія PowerCyclone для максимальної ефективності

      Технологія PowerCyclone забезпечує результати ретельного прибирання завдяки таким високоефективним етапам: 1) повітря швидко входить у PowerCyclone через прямий і рівний вхідний отвір; 2) у зігнутому повітряному каналі рух повітря вгору швидко прискорюється до циклонної камери, в якій пил і повітря розділяються.

      Насадка з турбощіткою TriActive для потужного чищення килимів

      Насадка з турбощіткою TriActive для потужного чищення килимів

      Насадка з турбощіткою TriActive забезпечує потужне чищення твердої підлоги та килимів. Моторизована щітка та оптимізований потік повітря дають змогу збирати за один раз весь бруд і пух.

      Автономна робота для абсолютної свободи прибирання

      Автономна робота для абсолютної свободи прибирання

      Акумуляторні батареї для автономної роботи дають Вам свободу прибирати будь-де. Шнур більше не перешкода, тож Ви можете без проблем прибирати у всіх кімнатах.

      Перебування у зафіксованому положенні для миттєвого встановлення будь-де

      Перебування у зафіксованому положенні для миттєвого встановлення будь-де

      Ручку можна встановити зручно у вертикальне положення як із пилососом, так і без нього. Тож Ви можете миттєво встановити ручку в будь-якому місці навіть під час прибирання.

      Моторизована щітка в насадці ретельно збирає шерсть тварин

      Моторизована щітка в насадці ретельно збирає шерсть тварин

      Завдяки насадці TriActive із моторизованою турбощіткою Ви тепер зможете збирати шерсть тварин із лежаків, подушок та інших предметів. Ідеально підходить для власників домашніх тварин.

      Максимальна гнучкість для прибирання важкодоступних місць

      Максимальна гнучкість для прибирання важкодоступних місць

      Завдяки PowerPro Duo Ви зможете прибрати без зусиль будь-де: під лежаком, ліжком чи столом.

      Функціональність 2-в-1 для чищення підлоги і меблів

      Функціональність 2-в-1 для чищення підлоги і меблів

      Функціональність 2-в-1 – це одночасно вертикальний і ручний компактний пилосос для прибирання підлоги та чищення меблів.

      Спорожнення контейнера для пилу одним рухом, просто і гігієнічно

      Спорожнення контейнера для пилу одним рухом, просто і гігієнічно

      Ідеальна конструкція контейнера для пилу дає змогу спорожнювати його безпосередньо у смітник. Завдяки системі, яку легко спорожняти одним рухом, Ви можете легко спорожнити контейнер для пилу, не торкаючись бруду та не виконуючи складних дій. Просте спорожнення, гігієнічне чищення.

      Поролоновий фільтр, який можна мити, для ефективного тривалого використання

      Поролоновий фільтр, який можна мити, для ефективного тривалого використання

      PowerPro Duo має надійний поролоновий фільтр, який можна просто помити під краном чи випрати в пральній машині для ефективного тривалого використання.

      Технічні характеристики

      • Ефективність

        Тип батареї
        NiMH
        Напруга батареї
        12  В
        Час зарядження
        16  годин(-и)
        Час роботи
        20–25  хвилин(-и)
        Рівень потужності звуку
        80  дБ

      • Конструкція

        Особливості конструкції
        • 2-в-1
        • Автоматичне вимкнення
        • Напівпрозоре відділення для пилу
        Колір
        Яскраво-червоний

      • Фільтрація

        Місткість мішка для пилу
        0,6  л
        Фільтр двигуна
        Фільтр, який можна мити

      • Насадки та аксесуари

        Аксесуари в комплекті
        • Щітка
        • Щілинна насадка
        Стандартна насадка
        Насадка з турбощіткою TriActive

      • Вага та розміри

        Розміри виробу (Д х Ш х В)
        215 x 253 x 1150  мм
        Вага виробу
        3,2  кг

      Отримати підтримку для цього виробу

      Перейти до Центру обслуговування клієнтів

      Рекомендовані вироби

        Вироби, які Ви нещодавно переглядали

          Відгуки

          бути першим, хто переглянув цей предмет

          • Випробувано незалежним інститутом тестування на килимах і твердій підлозі порівняно з найпопулярнішим виробом у сегменті бездротових вертикальних пилососів 2-в-1 потужністю 12 В, що базується на даних незалежного джерела станом на червень 2013 року.

          Підписуйтесь на новини  та отримуйте 10% знижки на продукцію Philips

          Підписатись