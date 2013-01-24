Ретельні результати прибирання будь-якої підлоги
Новий пилосос Philips PowerPro Duo забезпечує ретельне прибирання твердої підлоги та килимів. Технологія PowerCyclone підтримує високий рівень потужності всмоктування для відмінної ефективності. Насадка з турбощіткою TriActive вловлює більше пилу та пуху за один раз. Переглянути усі переваги
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Ретельні результати прибирання будь-якої підлоги
Новий пилосос Philips PowerPro Duo забезпечує ретельне прибирання твердої підлоги та килимів. Технологія PowerCyclone підтримує високий рівень потужності всмоктування для відмінної ефективності. Насадка з турбощіткою TriActive вловлює більше пилу та пуху за один раз. Переглянути усі переваги
Технологія PowerCyclone забезпечує результати ретельного прибирання завдяки таким високоефективним етапам: 1) повітря швидко входить у PowerCyclone через прямий і рівний вхідний отвір; 2) у зігнутому повітряному каналі рух повітря вгору швидко прискорюється до циклонної камери, в якій пил і повітря розділяються.
Насадка з турбощіткою TriActive забезпечує потужне чищення твердої підлоги та килимів. Моторизована щітка та оптимізований потік повітря дають змогу збирати за один раз весь бруд і пух.
Акумуляторні батареї для автономної роботи дають Вам свободу прибирати будь-де. Шнур більше не перешкода, тож Ви можете без проблем прибирати у всіх кімнатах.
Ручку можна встановити зручно у вертикальне положення як із пилососом, так і без нього. Тож Ви можете миттєво встановити ручку в будь-якому місці навіть під час прибирання.
Завдяки насадці TriActive із моторизованою турбощіткою Ви тепер зможете збирати шерсть тварин із лежаків, подушок та інших предметів. Ідеально підходить для власників домашніх тварин.
Завдяки PowerPro Duo Ви зможете прибрати без зусиль будь-де: під лежаком, ліжком чи столом.
Функціональність 2-в-1 – це одночасно вертикальний і ручний компактний пилосос для прибирання підлоги та чищення меблів.
Ідеальна конструкція контейнера для пилу дає змогу спорожнювати його безпосередньо у смітник. Завдяки системі, яку легко спорожняти одним рухом, Ви можете легко спорожнити контейнер для пилу, не торкаючись бруду та не виконуючи складних дій. Просте спорожнення, гігієнічне чищення.
PowerPro Duo має надійний поролоновий фільтр, який можна просто помити під краном чи випрати в пральній машині для ефективного тривалого використання.
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