Не показуйте нікому!
Завдяки ультракомпактній конструкції цей пилосос легкий і його легко зберігати. Після використання пилосос та інші аксесуари для прибирання можна охайно зберігати в зручній пластиковій коробці. Із цим пилососом можна також використовувати мішки для пилу s-bag. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Не показуйте нікому!
Завдяки ультракомпактній конструкції цей пилосос легкий і його легко зберігати. Після використання пилосос та інші аксесуари для прибирання можна охайно зберігати в зручній пластиковій коробці. Із цим пилососом можна також використовувати мішки для пилу s-bag. Переглянути усі переваги
Не показуйте нікому!
Завдяки ультракомпактній конструкції цей пилосос легкий і його легко зберігати. Після використання пилосос та інші аксесуари для прибирання можна охайно зберігати в зручній пластиковій коробці. Із цим пилососом можна також використовувати мішки для пилу s-bag. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Не показуйте нікому!
Завдяки ультракомпактній конструкції цей пилосос легкий і його легко зберігати. Після використання пилосос та інші аксесуари для прибирання можна охайно зберігати в зручній пластиковій коробці. Із цим пилососом можна також використовувати мішки для пилу s-bag. Переглянути усі переваги
Ця спеціальна коробка має відділення для зберігання шланга та лоток для зберігання насадок, трубок та аксесуарів над пилососом. У коробці можна також зберігати інші аксесуари для чищення, такі як ганчірки, розпилювачі тощо. Коробка має плаский піддон для зберігання інших предметів у верхній частині.
Ефективний двигун потужністю 1600 Вт із силою всмоктування 300 Вт для чудових результатів прибирання.
Цей фільтр HEPA усуває шкідливі мікроскопічні алергени, які спричиняють різні види респіраторної алергії. Для ефективної фільтрації заміняйте фільтр HEPA кожні 6 місяців.
s-bag – це стандартний одноразовий мішок для пилу, який є у вільному продажу та легко впізнаваний за логотипом. Він підходить для пилососів із мішком для пилу марок Philips, Electrolux, AEG, Volta та Tornado.
Дизайн
Фільтрація
Насадки та аксесуари
Ефективність
Практичність
Вага та розміри