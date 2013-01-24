Міцна та гігієнічна пластикова коробка

Ця спеціальна коробка має відділення для зберігання шланга та лоток для зберігання насадок, трубок та аксесуарів над пилососом. У коробці можна також зберігати інші аксесуари для чищення, такі як ганчірки, розпилювачі тощо. Коробка має плаский піддон для зберігання інших предметів у верхній частині.