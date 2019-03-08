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Philips 2000 Series Bagged vacuum cleaner FC8240/09 900 W 99.9% dust pick-up* Compact and lightweight

FC8240/09
Загальна оцінка / 5
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    Philips 2000 Series Bagged vacuum cleaner FC8240/09 900 W 99.9% dust pick-up* Compact and lightweight

    FC8240/09

    Philips 2000 Series Bagged vacuum cleaner FC8240/09 900 W 99.9% dust pick-up* Compact and lightweight

    Philips 2000 Series Bagged vacuum cleaner FC8240/09 900 W 99.9% dust pick-up* Compact and lightweight

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