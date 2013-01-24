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Компактний, проте потужний пилосос 1800 Вт, має насадку Reach & Clean, 5-рівневу систему фільтрації з фільтром HEPA Super Clean Air, телескопічні трубки та гумові задні коліщатка. Ідеальний для маленької квартири або як другий пилосос у домі. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Мінімальний розмір, максимальна чистота
Компактний, проте потужний пилосос 1800 Вт, має насадку Reach & Clean, 5-рівневу систему фільтрації з фільтром HEPA Super Clean Air, телескопічні трубки та гумові задні коліщатка. Ідеальний для маленької квартири або як другий пилосос у домі. Переглянути усі переваги
Мінімальний розмір, максимальна чистота
Компактний, проте потужний пилосос 1800 Вт, має насадку Reach & Clean, 5-рівневу систему фільтрації з фільтром HEPA Super Clean Air, телескопічні трубки та гумові задні коліщатка. Ідеальний для маленької квартири або як другий пилосос у домі. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Мінімальний розмір, максимальна чистота
Компактний, проте потужний пилосос 1800 Вт, має насадку Reach & Clean, 5-рівневу систему фільтрації з фільтром HEPA Super Clean Air, телескопічні трубки та гумові задні коліщатка. Ідеальний для маленької квартири або як другий пилосос у домі. Переглянути усі переваги
Пилосос із мішком для пилу
Ціна магазину Philips
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Інноваційний дизайн насадки "Reach & Clean" дозволяє досягнути найвужчих місць і водночас отримати на 40% більшу потужність всмоктування, якщо просто переставити головку насадки вбік. А повністю обернувши насадку, можна швидко та легко переобладнати її з положення для використання на твердих поверхнях у положення для килимів та доріжок.
Цей фільтр HEPA усуває шкідливі мікроскопічні алергени, які спричиняють різні види респіраторної алергії. Для ефективної фільтрації заміняйте фільтр HEPA кожні 6 місяців.
s-bag – це стандартний одноразовий мішок для пилу, який є у вільному продажу та легко впізнаваний за логотипом. Він підходить для пилососів із мішком для пилу марок Philips, Electrolux, AEG, Volta та Tornado.
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