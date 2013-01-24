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    CityLine

    Пилосос із мішком для пилу

    FC8438/02
    Загальна оцінка / 5
    • Мінімальний розмір, максимальна чистота Мінімальний розмір, максимальна чистота Мінімальний розмір, максимальна чистота
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      CityLine Пилосос із мішком для пилу

      FC8438/02
      Загальна оцінка / 5

      Мінімальний розмір, максимальна чистота

      Компактний, проте потужний пилосос 1800 Вт, має насадку Reach & Clean, 5-рівневу систему фільтрації з фільтром HEPA Super Clean Air, телескопічні трубки та гумові задні коліщатка. Ідеальний для маленької квартири або як другий пилосос у домі. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      CityLine Пилосос із мішком для пилу

      Мінімальний розмір, максимальна чистота

      Компактний, проте потужний пилосос 1800 Вт, має насадку Reach & Clean, 5-рівневу систему фільтрації з фільтром HEPA Super Clean Air, телескопічні трубки та гумові задні коліщатка. Ідеальний для маленької квартири або як другий пилосос у домі. Переглянути усі переваги

      Мінімальний розмір, максимальна чистота

      Компактний, проте потужний пилосос 1800 Вт, має насадку Reach & Clean, 5-рівневу систему фільтрації з фільтром HEPA Super Clean Air, телескопічні трубки та гумові задні коліщатка. Ідеальний для маленької квартири або як другий пилосос у домі. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      CityLine Пилосос із мішком для пилу

      Мінімальний розмір, максимальна чистота

      Компактний, проте потужний пилосос 1800 Вт, має насадку Reach & Clean, 5-рівневу систему фільтрації з фільтром HEPA Super Clean Air, телескопічні трубки та гумові задні коліщатка. Ідеальний для маленької квартири або як другий пилосос у домі. Переглянути усі переваги

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        CityLine

        CityLine

        Пилосос із мішком для пилу

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        • HomeCare
        Насадка "Reach & Clean" для найбільш вузьких місць

        Насадка "Reach & Clean" для найбільш вузьких місць

        Інноваційний дизайн насадки "Reach & Clean" дозволяє досягнути найвужчих місць і водночас отримати на 40% більшу потужність всмоктування, якщо просто переставити головку насадки вбік. А повністю обернувши насадку, можна швидко та легко переобладнати її з положення для використання на твердих поверхнях у положення для килимів та доріжок.

        Фільтр HEPA для відмінної фільтрації відпрацьованого повітря

        Фільтр HEPA для відмінної фільтрації відпрацьованого повітря

        Цей фільтр HEPA усуває шкідливі мікроскопічні алергени, які спричиняють різні види респіраторної алергії. Для ефективної фільтрації заміняйте фільтр HEPA кожні 6 місяців.

        s-bag – це стандартний одноразовий мішок для пилу

        s-bag – це стандартний одноразовий мішок для пилу

        s-bag – це стандартний одноразовий мішок для пилу, який є у вільному продажу та легко впізнаваний за логотипом. Він підходить для пилососів із мішком для пилу марок Philips, Electrolux, AEG, Volta та Tornado.

        Двигун потужністю 1800 Вт із максимальною силою всмоктування 340 Вт

        Двигун потужністю 1800 Вт із максимальною силою всмоктування 340 Вт

        Технічні характеристики

        • Дизайн

          Колір
          Білий перламутр

        • Фільтрація

          Тип мішка для пилу
          s-bag
          Місткість мішка для пилу
          2  л
          Фільтр відпрацьованого повітря
          • Мікрофільтр
          • Фільтр Super Clean Air HEPA 12

        • Насадки та аксесуари

          Аксесуари в комплекті
          • Щілинна насадка
          • Мала насадка
          Зберігання аксесуарів
          Фіксація на трубці
          Стандартна насадка
          Насадка "Reach & Clean"

        • Ефективність

          Потік повітря (макс.)
          38  л/с
          Вхідна потужність (ІЕС)
          1600  Вт
          Вхідна потужність (макс.)
          1800  Вт
          Рівень шуму (Lc IEC)
          79  дБ
          Потужність всмоктування (макс.)
          340  Вт
          Залишковий тиск (макс.)
          29  кПа

        • Практичність

          Радіус дії
          9  м
          Ручка для перенесення
          Передня сторона
          Довжина шнура
          6  м
          З’єднання трубки
          Кнопкове
          Індикатор заповнення
          Так
          Керування живленням
          Електронні елементи керування на пристрої
          Тип трубки
          Металева лакована телескопічна трубка з 2-х частин
          Тип коліщаток
          Гума

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