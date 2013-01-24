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Надійна ефективність чищення
Цей пилосос 1800 Вт із 3-літровим відділенням для пилу має додаткові щілинну та малу насадку, що дозволяє без зусиль досягти до усіх закутків та щілин. Цей пилосос має також мікрофільтр, телескопічні трубки та гумові коліщатка. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Надійна ефективність чищення
Цей пилосос 1800 Вт із 3-літровим відділенням для пилу має додаткові щілинну та малу насадку, що дозволяє без зусиль досягти до усіх закутків та щілин. Цей пилосос має також мікрофільтр, телескопічні трубки та гумові коліщатка. Переглянути усі переваги
Надійна ефективність чищення
Цей пилосос 1800 Вт із 3-літровим відділенням для пилу має додаткові щілинну та малу насадку, що дозволяє без зусиль досягти до усіх закутків та щілин. Цей пилосос має також мікрофільтр, телескопічні трубки та гумові коліщатка. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Надійна ефективність чищення
Цей пилосос 1800 Вт із 3-літровим відділенням для пилу має додаткові щілинну та малу насадку, що дозволяє без зусиль досягти до усіх закутків та щілин. Цей пилосос має також мікрофільтр, телескопічні трубки та гумові коліщатка. Переглянути усі переваги
Пилосос із мішком для пилу
Ціна магазину Philips
Усього:
Двигун 1800 Вт забезпечує високу потужність всмоктування для вражаючих результатів прибирання.
s-bag – це стандартний одноразовий мішок для пилу, який є у вільному продажу та легко впізнаваний за логотипом. Він підходить для пилососів із мішком для пилу марок Philips, Electrolux, AEG, Volta та Tornado.
Цей пилосос має гумові коліщатка, які забезпечують його гладке ковзання по твердому підлоговому покриттю без ризику залишити подряпини.
Електронний регулятор потужності на пристрої дає можливість вибрати правильну потужність всмоктування для поверхні, яку Ви прибираєте пилососом.
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