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    Gladiator

    Пилосос із мішком для пилу

    FC8440/01
    Загальна оцінка / 5
    • Надійна ефективність чищення Надійна ефективність чищення Надійна ефективність чищення
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      Gladiator Пилосос із мішком для пилу

      FC8440/01
      Загальна оцінка / 5

      Надійна ефективність чищення

      Цей пилосос 1800 Вт із 3-літровим відділенням для пилу має додаткові щілинну та малу насадку, що дозволяє без зусиль досягти до усіх закутків та щілин. Цей пилосос має також мікрофільтр, телескопічні трубки та гумові коліщатка. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Gladiator Пилосос із мішком для пилу

      Надійна ефективність чищення

      Цей пилосос 1800 Вт із 3-літровим відділенням для пилу має додаткові щілинну та малу насадку, що дозволяє без зусиль досягти до усіх закутків та щілин. Цей пилосос має також мікрофільтр, телескопічні трубки та гумові коліщатка. Переглянути усі переваги

      Надійна ефективність чищення

      Цей пилосос 1800 Вт із 3-літровим відділенням для пилу має додаткові щілинну та малу насадку, що дозволяє без зусиль досягти до усіх закутків та щілин. Цей пилосос має також мікрофільтр, телескопічні трубки та гумові коліщатка. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Gladiator Пилосос із мішком для пилу

      Надійна ефективність чищення

      Цей пилосос 1800 Вт із 3-літровим відділенням для пилу має додаткові щілинну та малу насадку, що дозволяє без зусиль досягти до усіх закутків та щілин. Цей пилосос має також мікрофільтр, телескопічні трубки та гумові коліщатка. Переглянути усі переваги

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        Gladiator

        Gladiator

        Пилосос із мішком для пилу

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Надійна ефективність чищення

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        • HomeCare
        Двигун 1800 Вт для високої потужності всмоктування

        Двигун 1800 Вт для високої потужності всмоктування

        Двигун 1800 Вт забезпечує високу потужність всмоктування для вражаючих результатів прибирання.

        s-bag – це стандартний одноразовий мішок для пилу

        s-bag – це стандартний одноразовий мішок для пилу

        s-bag – це стандартний одноразовий мішок для пилу, який є у вільному продажу та легко впізнаваний за логотипом. Він підходить для пилососів із мішком для пилу марок Philips, Electrolux, AEG, Volta та Tornado.

        М’які гумові коліщатка

        М’які гумові коліщатка

        Цей пилосос має гумові коліщатка, які забезпечують його гладке ковзання по твердому підлоговому покриттю без ризику залишити подряпини.

        Електронне керування потужністю

        Електронний регулятор потужності на пристрої дає можливість вибрати правильну потужність всмоктування для поверхні, яку Ви прибираєте пилососом.

        Технічні характеристики

        • Дизайн

          Колір
          Блакитний

        • Фільтрація

          Тип мішка для пилу
          s-bag
          Фільтр відпрацьованого повітря
          Мікрофільтр AFS

        • Насадки та аксесуари

          Аксесуари в комплекті
          • Щілинна насадка
          • Мала насадка
          Зберігання аксесуарів
          На корпусі
          Стандартна насадка
          Універсальна насадка

        • Ефективність

          Потік повітря (макс.)
          37  л/с
          Вхідна потужність (ІЕС)
          1600  Вт
          Вхідна потужність (макс.)
          1800  Вт
          Потужність всмоктування (макс.)
          275  Вт
          Залишковий тиск (макс.)
          29  кПа

        • Практичність

          З’єднання трубки
          Конічне
          Індикатор заповнення
          Так
          Керування живленням
          Електронні елементи керування на пристрої
          Тип трубки
          Металева телескопічна трубка з 2-х частин
          Тип коліщаток
          Гума

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