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Вища потужність всмоктування* для кращого чищення
Новий пилосос Philips PowerPro Compact забезпечує потужне функціонування без компромісів завдяки технології PowerCyclone 4 та вдосконаленій конструкції контейнера. Переглянути усі переваги
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Вища потужність всмоктування* для кращого чищення
Новий пилосос Philips PowerPro Compact забезпечує потужне функціонування без компромісів завдяки технології PowerCyclone 4 та вдосконаленій конструкції контейнера. Переглянути усі переваги
Пилосос без мішка для пилу
Ціна магазину Philips
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Технологія PowerCyclone 4 максимально збільшує потік повітря та ефективність прибирання, відразу розділяючи бруд і повітря. Вона забезпечує вражаючі результати прибирання завдяки таким високоефективним етапам: 1) повітря швидко потрапляє в PowerCyclone через прямий і рівний вхідний отвір; 2) у зігнутому повітряному каналі рух повітря вгору швидко прискорюється до циклонної камери, в якій пил і повітря розділяються.
Гофрований фільтр EPA має велику поверхню для ефективного фільтрування. У поєднанні з циклонічним повітряним потоком це дає змогу запобігати швидкому забиванню та забезпечує кращу й тривалішу фільтрацію.
Ця ручка ергономічної форми зручна в користуванні. Вона надзвичайно довга, тож це дасть змогу діставати далі та легко прибирати у важкодоступних місцях.
Ідеальна конструкція контейнера дає змогу спорожнювати його, не створюючи хмари пилу. Завдяки унікальній формі та гладкій поверхні пил збирається з одного боку контейнера та рівномірно сповзає у смітник.
Конструкція
Ефективність
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