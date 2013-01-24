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    PowerPro Compact

    Пилосос без мішка для пилу

    FC8471/01
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    Загальна оцінка / 5
    • Вища потужність всмоктування* для кращого чищення Вища потужність всмоктування* для кращого чищення Вища потужність всмоктування* для кращого чищення
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      PowerPro Compact Пилосос без мішка для пилу

      FC8471/01
      Отримайте підтримку для цього виробу

      Вища потужність всмоктування* для кращого чищення

      Новий пилосос Philips PowerPro Compact забезпечує потужне функціонування без компромісів завдяки технології PowerCyclone 4 та вдосконаленій конструкції контейнера. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      PowerPro Compact Пилосос без мішка для пилу

      Вища потужність всмоктування* для кращого чищення

      Новий пилосос Philips PowerPro Compact забезпечує потужне функціонування без компромісів завдяки технології PowerCyclone 4 та вдосконаленій конструкції контейнера. Переглянути усі переваги

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        PowerPro Compact

        PowerPro Compact

        Пилосос без мішка для пилу

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Вища потужність всмоктування* для кращого чищення

        Із технологією PowerCyclone 4

        • 1700 Вт
        • PowerCyclone 4
        • Фільтр двигуна EPA 10
        Технологія PowerCyclone 4 відразу розділяє пил і повітря

        Технологія PowerCyclone 4 відразу розділяє пил і повітря

        Технологія PowerCyclone 4 максимально збільшує потік повітря та ефективність прибирання, відразу розділяючи бруд і повітря. Вона забезпечує вражаючі результати прибирання завдяки таким високоефективним етапам: 1) повітря швидко потрапляє в PowerCyclone через прямий і рівний вхідний отвір; 2) у зігнутому повітряному каналі рух повітря вгору швидко прискорюється до циклонної камери, в якій пил і повітря розділяються.

        Фільтр EPA усуває мікроскопічні алергени, які спричиняють алергію

        Фільтр EPA усуває мікроскопічні алергени, які спричиняють алергію

        Гофрований фільтр EPA має велику поверхню для ефективного фільтрування. У поєднанні з циклонічним повітряним потоком це дає змогу запобігати швидкому забиванню та забезпечує кращу й тривалішу фільтрацію.

        Досягає до будь-якого кутка завдяки надзвичайно довгій ергономічній ручці

        Досягає до будь-якого кутка завдяки надзвичайно довгій ергономічній ручці

        Ця ручка ергономічної форми зручна в користуванні. Вона надзвичайно довга, тож це дасть змогу діставати далі та легко прибирати у важкодоступних місцях.

        Удосконалена конструкція контейнера для пилу для легкого спорожнення

        Удосконалена конструкція контейнера для пилу для легкого спорожнення

        Ідеальна конструкція контейнера дає змогу спорожнювати його, не створюючи хмари пилу. Завдяки унікальній формі та гладкій поверхні пил збирається з одного боку контейнера та рівномірно сповзає у смітник.

        Двигун потужністю 1700 Вт із силою всмоктування 330 Вт

        Двигун потужністю 1700 Вт із силою всмоктування 330 Вт

        Технічні характеристики

        • Конструкція

          Колір
          Яскраво-синій

        • Ефективність

          Вхідна потужність (макс.)
          1700  Вт
          Вхідна потужність (ІЕС)
          1400  Вт
          Потужність всмоктування (макс.)
          330  Вт
          Залишковий тиск (макс.)
          25  кПа
          Потік повітря (макс.)
          34  л/с
          Рівень шуму (Lc IEC)
          83  дБ

        • Фільтрація

          Місткість мішка для пилу
          1,5  л
          Фільтр відпрацьованого повітря
          Мікрофільтр
          Фільтр двигуна
          Вхідний поролоновий фільтр, який можна мити

        • Практичність

          Радіус дії
          9  м
          Довжина шнура
          6  м
          Тип трубки
          Фіксована металева трубка з 2-х частин
          Ручка для перенесення
          Передня сторона
          З’єднання трубки
          Конічне
          Тип коліщаток
          Пластик

        • Насадки та аксесуари

          Стандартна насадка
          Універсальна насадка
          Аксесуари в комплекті
          • Щілинна насадка
          • Мала насадка

        • Надійність

          Упаковка
          > 90% перероблених матеріалів
          Посібник користувача
          100% перероблений папір

        • Вага та розміри

          Вага виробу
          4,5  кг
          Розміри виробу (Д х Ш х В)
          406 x 285 x 238  мм

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              • Потужність всмоктування протестовано відповідно до міжнародного стандарту DIN EN 60312/11/2008; тестування проводилося незалежним інститутом тестування SLG Prüf-und zertifizierungs GmbH (Philips Consumer Lifestyle B.V., січень 2013 року).

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