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    PowerPro Active

    Пилосос без мішка для пилу

    FC8670/01
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      PowerPro Active Пилосос без мішка для пилу

      FC8670/01
      Отримайте підтримку для цього виробу

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        PowerPro Active

        PowerPro Active

        Пилосос без мішка для пилу

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Висока потужність всмоктування з PowerCyclone 4

        Швидко та легко спорожнювати

        • 2000 Вт
        • Фільтр EPA 10
        • 1,7 л
        Двигун 2000 Вт для високої потужності всмоктування

        Двигун 2000 Вт для високої потужності всмоктування

        Двигун 2000 Вт забезпечує високу потужність всмоктування для неймовірних результатів прибирання.

        Технологія PowerCyclone 4 відразу розділяє пил і повітря

        Технологія PowerCyclone 4 відразу розділяє пил і повітря

        Технологія PowerCyclone 4 максимально збільшує потік повітря та ефективність прибирання, відразу розділяючи бруд і повітря. Вона забезпечує вражаючі результати прибирання завдяки таким високоефективним етапам: 1) повітря швидко потрапляє в PowerCyclone через прямий і рівний вхідний отвір; 2) у зігнутому повітряному каналі рух повітря вгору швидко прискорюється до циклонної камери, в якій пил і повітря розділяються.

        Нова насадка MultiClean для ретельного прибирання будь-якої підлоги

        Нова насадка MultiClean для ретельного прибирання будь-якої підлоги

        Нова насадка MultiClean забезпечує ретельне прибирання будь-якої підлоги. Конструкція насадки дозволяє їй щільно прилягати до підлоги та належним чином збирати навіть найдрібніший пил.

        М’яка щітка вбудована в ручку та завжди готова для використання

        М’яка щітка вбудована в ручку та завжди готова для використання

        Щітка-насадка для прибирання пилу розташована безпосередньо на ручці, тому завжди готова до використання на меблях, пласких поверхнях та оббивці.

        З’єднання ActiveLock для легкого пристосування відповідно до завдання прибирання

        З’єднання ActiveLock для легкого пристосування відповідно до завдання прибирання

        З’єднання ActiveLock дають змогу під час прибирання легко під’єднувати та від’єднувати різні насадки та аксесуари для телескопічної трубки.

        Налаштування різної потужності

        Налаштування різної потужності

        Налаштування різної потужності дає змогу обирати оптимальний рівень всмоктування для різних поверхонь.

        Система фільтрації EPA10 із AirSeal для здорового повітря

        Система фільтрації EPA10 із AirSeal для здорового повітря

        Фільтр EPA10 та AirSeal вловлюють найдрібніший пил, перш ніж повітря буде видуто з пилососа, що забезпечує чисте здорове повітря без пилу.

        Удосконалена конструкція контейнера для пилу для гігієнічного спорожнення

        Удосконалена конструкція контейнера для пилу для гігієнічного спорожнення

        Контейтер для пилу ретельно розроблено для того, щоб спорожнювати його, не створюючи хмари пилу. Його можна тримати однією рукою, а завдяки унікальній формі та гладкій поверхні можна легко контролювати його спорожнення.

        Технічні характеристики

        • Ефективність

          Потік повітря (макс.)
          37  л/с
          Вхідна потужність (ІЕС)
          1800  Вт
          Вхідна потужність (макс.)
          2000  Вт
          Рівень потужності звуку
          80  дБ
          Потужність всмоктування (макс.)
          370  Вт
          Залишковий тиск (макс.)
          33  кПа

        • Практичність

          Радіус дії
          9  м
          Ручка для перенесення
          Зверху та спереду
          Тип трубки
          Металева телескопічна трубка з 2-х частин
          Тип коліщаток
          Гума
          З’єднання трубки
          ActiveLock
          Керування живленням
          Електронні елементи керування на пристрої

        • Конструкція

          Колір
          Чорний

        • Фільтрація

          Місткість мішка для пилу
          1,7  л
          Фільтр відпрацьованого повітря
          Мікрофільтр
          Фільтр двигуна
          Фільтр EPA 10, який можна мити

        • Насадки та аксесуари

          Аксесуари в комплекті
          • Щілинна насадка
          • Вбудована щітка
          Зберігання аксесуарів
          Фіксація на трубці
          Стандартна насадка
          Насадка MultiClean

        • Надійність

          Упаковка
          > 90% перероблених матеріалів
          Посібник користувача
          100% перероблений папір

        • Вага та розміри

          Розміри виробу (Д х Ш х В)
          473 x 304 x 301  мм
          Вага виробу
          6  кг

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        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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