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Пилосос без мішка для пилу
Ціна магазину Philips
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Технологія PowerCyclone 4 максимально збільшує потік повітря та ефективність прибирання, відразу розділяючи бруд і повітря. Вона забезпечує вражаючі результати прибирання завдяки таким високоефективним етапам: 1) повітря швидко потрапляє в PowerCyclone через прямий і рівний вхідний отвір; 2) у зігнутому повітряному каналі рух повітря вгору швидко прискорюється до циклонної камери, в якій пил і повітря розділяються.
Нова насадка MultiClean забезпечує ретельне прибирання будь-якої підлоги. Конструкція насадки дозволяє їй щільно прилягати до підлоги та належним чином збирати навіть найдрібніший пил.
Щітка-насадка для прибирання пилу розташована безпосередньо на ручці, тому завжди готова до використання на меблях, пласких поверхнях та оббивці.
З’єднання ActiveLock дають змогу під час прибирання легко під’єднувати та від’єднувати різні насадки та аксесуари для телескопічної трубки.
Двигун 2000 Вт забезпечує високу потужність всмоктування для неймовірних результатів прибирання.
Налаштування різної потужності дає змогу обирати оптимальний рівень всмоктування для різних поверхонь.
Фільтр EPA10 та AirSeal вловлюють найдрібніший пил, перш ніж повітря буде видуто з пилососа, що забезпечує чисте здорове повітря без пилу.
Ефективність
Практичність
Конструкція
Фільтрація
Насадки та аксесуари
Надійність
Вага та розміри