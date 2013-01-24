Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1

EasyClean

Пилосос без мішка для пилу

FC8716/01
Загальна оцінка / 5
  • Прибирайте без зусиль Прибирайте без зусиль Прибирайте без зусиль
    -{discount-value}

    EasyClean Пилосос без мішка для пилу

    FC8716/01
    Загальна оцінка / 5

    Прибирайте без зусиль

    Лінійка безмішкових пилососів Philips EasyClean розроблена для людей, які прагнуть оптимальних результатів прибирання за мінімальних зусиль. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    EasyClean Пилосос без мішка для пилу

    Прибирайте без зусиль

    Лінійка безмішкових пилососів Philips EasyClean розроблена для людей, які прагнуть оптимальних результатів прибирання за мінімальних зусиль. Переглянути усі переваги

    Прибирайте без зусиль

    Лінійка безмішкових пилососів Philips EasyClean розроблена для людей, які прагнуть оптимальних результатів прибирання за мінімальних зусиль. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    EasyClean Пилосос без мішка для пилу

    Прибирайте без зусиль

    Лінійка безмішкових пилососів Philips EasyClean розроблена для людей, які прагнуть оптимальних результатів прибирання за мінімальних зусиль. Переглянути усі переваги

    Подібні вироби

    See all bagless-vacuum-cleaner

      Прибирайте без зусиль

      Мішок не потрібен

      • 1800 Вт
      • HomeCare
      Двигун потужністю 1800 Вт із максимальною силою всмоктування 300 Вт

      Двигун потужністю 1800 Вт із максимальною силою всмоктування 300 Вт

      Пилосос Philips із двигуном 1800 Вт із максимальною силою всмоктування 300 Вт гарантує неперевершені результати прибирання.

      Фільтр Super Clean Air HEPA 12 – 99,5% фільтрації

      Фільтр Super Clean Air HEPA 12 – 99,5% фільтрації

      Цей фільтр Super Clean Air HEPA 12 усуває щонайменше 99,5% усіх шкідливих мікроскопічних алергенів, які спричиняють різні види респіраторної алергії.

      Контейнер для пилу можна легко вийняти і спорожнити

      Контейнер для пилу можна легко вийняти і спорожнити

      Цей пилосос без мішка має прозорий контейнер для пилу, у якому видно пил, зібраний з підлоги, і в ньому легко відшукати випадково зібрані пилососом цінні речі.

      Насадка TriActive – три дії за один рух

      Насадка TriActive – три дії за один рух

      Насадка TriActive чистить підлогу 3 способами за один раз: 1) збільшений отвір на кінці насадки легко всмоктує великі частинки; 2) насадка забезпечує максимальну ефективність прибирання завдяки оптимізованому потоку повітря через неї; 3) дві бічні щітки підмітають пил і бруд поблизу меблів та стін.

      Технічні характеристики

      • Дизайн

        Колір
        Темно-червоний

      • Фільтрація

        Фільтр відпрацьованого повітря
        Фільтр Super Clean Air HEPA 12
        Тип фільтра
        Gore-Tex HEPA 10
        Місткість мішка для пилу
        2  л

      • Насадки та аксесуари

        Аксесуари в комплекті
        • Щілинна насадка
        • Мала насадка
        Зберігання аксесуарів
        На ручці
        Стандартна насадка
        Насадка потрійної дії TriActive

      • Ефективність

        Потік повітря (макс.)
        34  л/с
        Вхідна потужність (ІЕС)
        1600  Вт
        Вхідна потужність (макс.)
        1800  Вт
        Рівень шуму (Lc IEC)
        79  дБ
        Потужність всмоктування (макс.)
        300  Вт
        Залишковий тиск (макс.)
        26,5  кПа

      • Практичність

        Ручка для перенесення
        Зверху та спереду
        З’єднання трубки
        Кнопкове
        Керування живленням
        Електронні елементи керування на пристрої
        Тип трубки
        Металева лакована телескопічна трубка з 2-х частин
        Тип коліщаток
        Гума
        Радіус дії
        10  м
        Довжина шнура
        7  м

      • Вага та розміри

        Вага виробу
        6  кг

      Отримати підтримку для цього виробу

      Перейти до Центру обслуговування клієнтів

      Рекомендовані вироби

        Вироби, які Ви нещодавно переглядали

          Відгуки

          бути першим, хто переглянув цей предмет

          Підписуйтесь на новини  та отримуйте 10% знижки на продукцію Philips

          Підписатись