Прибирайте без зусиль
Лінійка безмішкових пилососів Philips EasyClean розроблена для людей, які прагнуть оптимальних результатів прибирання за мінімальних зусиль. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Прибирайте без зусиль
Лінійка безмішкових пилососів Philips EasyClean розроблена для людей, які прагнуть оптимальних результатів прибирання за мінімальних зусиль. Переглянути усі переваги
Прибирайте без зусиль
Лінійка безмішкових пилососів Philips EasyClean розроблена для людей, які прагнуть оптимальних результатів прибирання за мінімальних зусиль. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Прибирайте без зусиль
Лінійка безмішкових пилососів Philips EasyClean розроблена для людей, які прагнуть оптимальних результатів прибирання за мінімальних зусиль. Переглянути усі переваги
Пилосос Philips із двигуном 1800 Вт із максимальною силою всмоктування 300 Вт гарантує неперевершені результати прибирання.
Цей фільтр Super Clean Air HEPA 12 усуває щонайменше 99,5% усіх шкідливих мікроскопічних алергенів, які спричиняють різні види респіраторної алергії.
Цей пилосос без мішка має прозорий контейнер для пилу, у якому видно пил, зібраний з підлоги, і в ньому легко відшукати випадково зібрані пилососом цінні речі.
Насадка TriActive чистить підлогу 3 способами за один раз: 1) збільшений отвір на кінці насадки легко всмоктує великі частинки; 2) насадка забезпечує максимальну ефективність прибирання завдяки оптимізованому потоку повітря через неї; 3) дві бічні щітки підмітають пил і бруд поблизу меблів та стін.
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