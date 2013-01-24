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    PowerPro

    Пилосос без мішка для пилу

    FC8761/01
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    • Прибирання без зусиль, потужні характеристики Прибирання без зусиль, потужні характеристики Прибирання без зусиль, потужні характеристики
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      PowerPro Пилосос без мішка для пилу

      FC8761/01
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        PowerPro

        PowerPro

        Пилосос без мішка для пилу

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Прибирання без зусиль, потужні характеристики

        Із технологією PowerCyclone та насадкою TriActive

        • 2000 Вт
        • PowerCyclone 5
        • Фільтр HEPA 10, який можна мити
        Технологія PowerCyclone 5 відразу розділяє пил і повітря

        Технологія PowerCyclone 5 відразу розділяє пил і повітря

        Технологія PowerCyclone 5 максимально збільшує потік повітря та ефективність прибирання, відразу розділяючи бруд і повітря. Вона забезпечує неймовірні результати прибирання завдяки таким високоефективним етапам: 1) повітря швидко потрапляє в PowerCyclone завдяки особливій конструкції вхідного отвору; 2) у зігнутому повітряному каналі рух повітря швидко прискорюється до циклонної камери, в якій пил і повітря розділяються; 3) оптимізовані вихідні лопаті відділяють бруд від циклонного фільтра, і він потрапляє в контейнер для пилу.

        Двигун потужністю 2000 Вт для високої ефективності

        Двигун потужністю 2000 Вт для високої ефективності

        Двигун 2000 Вт із максимальною силою всмоктування 360 Вт для високої ефективності.

        Удосконалена конструкція контейнера для пилу для гігієнічного спорожнення

        Удосконалена конструкція контейнера для пилу для гігієнічного спорожнення

        Контейнер для пилу ретельно розроблено для того, щоб спорожнювати його, не створюючи хмари пилу. Його можна тримати однією рукою, а завдяки унікальній формі та гладкій поверхні можна легко контролювати його спорожнення.

        Поролоновий фільтр, який можна мити, – для ефективного тривалого використання

        Поролоновий фільтр, який можна мити, – для ефективного тривалого використання

        Поролоновий фільтр можна легко мити під краном для ефективного тривалого використання.

        Більше прибирання з меншими зусиллями

        Більше прибирання з меншими зусиллями

        Радіус дії 10 м для прибирання з меншими зусиллями.

        Технічні характеристики

        • Дизайн

          Колір
          Тьмяний синій

        • Фільтрація

          Фільтр відпрацьованого повітря
          Фільтр EPA 10
          Фільтр двигуна
          Міцний фільтр, який можна мити
          Місткість мішка для пилу
          2  л
          HEPA AirSeal
          Так

        • Насадки та аксесуари

          Аксесуари в комплекті
          • Щілинна насадка
          • Мала насадка
          Зберігання аксесуарів
          Фіксація на трубці
          Стандартна насадка
          Насадка потрійної дії TriActive

        • Ефективність

          Потік повітря (макс.)
          37  л/с
          Вхідна потужність (ІЕС)
          1800  Вт
          Вхідна потужність (макс.)
          2000  Вт
          Рівень шуму (Lc IEC)
          80  дБ
          Потужність всмоктування (макс.)
          360  Вт
          Залишковий тиск (макс.)
          33  кПа

        • Надійність

          Упаковка
          > 90% перероблених матеріалів
          Посібник користувача
          100% перероблений папір

        • Практичність

          Ручка для перенесення
          Зверху та спереду
          З’єднання трубки
          Легке виймання
          Керування живленням
          Електронні елементи керування на пристрої
          Тип трубки
          Металева телескопічна трубка з 2-х частин
          Тип коліщаток
          Гума
          Радіус дії
          10  м
          Довжина шнура
          7  м

        • Вага та розміри

          Вага виробу
          5,5  кг
          Розміри виробу (Д х Ш х В)
          440 x 300 x 290  мм

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