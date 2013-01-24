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Пилосос без мішка для пилу
Ціна магазину Philips
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Технологія PowerCyclone 5 максимально збільшує потік повітря та ефективність прибирання, відразу розділяючи бруд і повітря. Вона забезпечує неймовірні результати прибирання завдяки таким високоефективним етапам: 1) повітря швидко потрапляє в PowerCyclone завдяки особливій конструкції вхідного отвору; 2) у зігнутому повітряному каналі рух повітря швидко прискорюється до циклонної камери, в якій пил і повітря розділяються; 3) оптимізовані вихідні лопаті відділяють бруд від циклонного фільтра, і він потрапляє в контейнер для пилу.
Двигун 2000 Вт із максимальною силою всмоктування 360 Вт для високої ефективності.
Контейнер для пилу ретельно розроблено для того, щоб спорожнювати його, не створюючи хмари пилу. Його можна тримати однією рукою, а завдяки унікальній формі та гладкій поверхні можна легко контролювати його спорожнення.
Поролоновий фільтр можна легко мити під краном для ефективного тривалого використання.
Радіус дії 10 м для прибирання з меншими зусиллями.
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