Технологія PowerCyclone 5 відразу розділяє пил і повітря

Технологія PowerCyclone 5 максимально збільшує потік повітря та ефективність прибирання, відразу розділяючи бруд і повітря. Вона забезпечує неймовірні результати прибирання завдяки таким високоефективним етапам: 1) повітря швидко потрапляє в PowerCyclone завдяки особливій конструкції вхідного отвору; 2) у зігнутому повітряному каналі рух повітря швидко прискорюється до циклонної камери, в якій пил і повітря розділяються; 3) оптимізовані вихідні лопаті відділяють бруд від циклонного фільтра, і він потрапляє в контейнер для пилу.