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    PowerPro

    Пилосос без мішка для пилу

    FC8764/01
    Загальна оцінка / 5
    • Захоплення на 40% більше пилу для ретельнішого прибирання Захоплення на 40% більше пилу для ретельнішого прибирання Захоплення на 40% більше пилу для ретельнішого прибирання
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      PowerPro Пилосос без мішка для пилу

      FC8764/01
      Загальна оцінка / 5

      Захоплення на 40% більше пилу для ретельнішого прибирання

      Новий безмішковий пилосос Philips PowerPro FC8764/01 захоплює більше пилу, тож тепер, прибираючи підлогу, потрібно робити менше рухів. Тепер можна присвячувати більше часу тим речам, які Вам справді подобаються. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      PowerPro Пилосос без мішка для пилу

      Захоплення на 40% більше пилу для ретельнішого прибирання

      Новий безмішковий пилосос Philips PowerPro FC8764/01 захоплює більше пилу, тож тепер, прибираючи підлогу, потрібно робити менше рухів. Тепер можна присвячувати більше часу тим речам, які Вам справді подобаються. Переглянути усі переваги

      Захоплення на 40% більше пилу для ретельнішого прибирання

      Новий безмішковий пилосос Philips PowerPro FC8764/01 захоплює більше пилу, тож тепер, прибираючи підлогу, потрібно робити менше рухів. Тепер можна присвячувати більше часу тим речам, які Вам справді подобаються. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      PowerPro Пилосос без мішка для пилу

      Захоплення на 40% більше пилу для ретельнішого прибирання

      Новий безмішковий пилосос Philips PowerPro FC8764/01 захоплює більше пилу, тож тепер, прибираючи підлогу, потрібно робити менше рухів. Тепер можна присвячувати більше часу тим речам, які Вам справді подобаються. Переглянути усі переваги

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        PowerPro

        PowerPro

        Пилосос без мішка для пилу

        Усього:

        Захоплення на 40% більше пилу для ретельнішого прибирання

        Із технологією PowerCyclone та насадкою AeroSeal

        • 2100 Вт
        • PowerCyclone 5
        • Фільтр HEPA 12
        Насадка AeroSeal дає змогу вловлювати більше пилу та пуху за один рух

        Насадка AeroSeal дає змогу вловлювати більше пилу та пуху за один рух

        Насадка AeroSeal дає змогу вловлювати більше пилу та пуху за один рух завдяки спеціально розробленій підошві. Вона делікатно піднімає ворс килима для усунення пилу на глибині. Завдяки оптимальній герметизації пил потрапляє у циклонний фільтр із максимальним потоком повітря.

        Потужний двигун на 2100 Вт для вражаючих результатів прибирання

        Потужний двигун на 2100 Вт для вражаючих результатів прибирання

        Цей двигун потужністю 2100 Вт із максимальною силою всмоктування 370 Вт гарантує неперевершені результати прибирання.

        Удосконалена конструкція контейнера для пилу для гігієнічного спорожнення

        Удосконалена конструкція контейнера для пилу для гігієнічного спорожнення

        Контейнер для пилу ретельно розроблено для того, щоб спорожнювати його, не створюючи хмари пилу. Його можна тримати однією рукою, а завдяки унікальній формі та гладкій поверхні можна легко контролювати його спорожнення.

        Більше прибирання з меншими зусиллями

        Більше прибирання з меншими зусиллями

        Радіус дії 10 м для прибирання з меншими зусиллями.

        Технологія PowerCyclone 5 відразу розділяє пил і повітря

        Технологія PowerCyclone 5 відразу розділяє пил і повітря

        Технологія PowerCyclone 5 максимально збільшує потік повітря та ефективність прибирання, відразу розділяючи бруд і повітря. Вона забезпечує неймовірні результати прибирання завдяки таким високоефективним етапам: 1) повітря швидко потрапляє в PowerCyclone завдяки особливій конструкції вхідного отвору; 2) у зігнутому повітряному каналі рух повітря швидко прискорюється до циклонної камери, в якій пил і повітря розділяються; 3) оптимізовані вихідні лопаті відділяють бруд від циклонного фільтра, і він потрапляє в контейнер для пилу.

        Технічні характеристики

        • Дизайн

          Колір
          Насичений чорний

        • Фільтрація

          Фільтр відпрацьованого повітря
          Фільтр EPA 12
          Фільтр двигуна
          Міцний фільтр, який можна мити
          Місткість мішка для пилу
          2  л
          HEPA AirSeal
          Так

        • Насадки та аксесуари

          Аксесуари в комплекті
          • Щітка
          • Щілинна насадка
          • Мала насадка
          Зберігання аксесуарів
          Фіксація на трубці
          Стандартна насадка
          Насадка AeroSeal

        • Ефективність

          Потік повітря (макс.)
          38  л/с
          Вхідна потужність (ІЕС)
          1800  Вт
          Вхідна потужність (макс.)
          2100  Вт
          Рівень шуму (Lc IEC)
          80  дБ
          Потужність всмоктування (макс.)
          370  Вт
          Залишковий тиск (макс.)
          34  кПа

        • Надійність

          Упаковка
          > 90% перероблених матеріалів
          Посібник користувача
          100% перероблений папір

        • Практичність

          Ручка для перенесення
          Зверху та спереду
          З’єднання трубки
          Легке виймання
          Керування живленням
          Електронні елементи керування на пристрої
          Тип трубки
          Металева телескопічна трубка з 2-х частин
          Тип коліщаток
          Гума
          Радіус дії
          10  м
          Довжина шнура
          7  м

        • Вага та розміри

          Вага виробу
          5,5  кг
          Розміри виробу (Д х Ш х В)
          440 x 300 x 290  мм

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            • * Результат захоплення пилу у порівнянні з найпопулярнішим пилососом без мішка для пилу у Європі, який було визначено в результаті тестування на килимі, що проводилося незалежним інститутом тестування згідно DIN EN 60312/11/2008 у жовтні 2011 року

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