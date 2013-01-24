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Захоплення на 40% більше пилу для ретельнішого прибирання
Новий безмішковий пилосос Philips PowerPro FC8764/01 захоплює більше пилу, тож тепер, прибираючи підлогу, потрібно робити менше рухів. Тепер можна присвячувати більше часу тим речам, які Вам справді подобаються. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Захоплення на 40% більше пилу для ретельнішого прибирання
Новий безмішковий пилосос Philips PowerPro FC8764/01 захоплює більше пилу, тож тепер, прибираючи підлогу, потрібно робити менше рухів. Тепер можна присвячувати більше часу тим речам, які Вам справді подобаються. Переглянути усі переваги
Захоплення на 40% більше пилу для ретельнішого прибирання
Новий безмішковий пилосос Philips PowerPro FC8764/01 захоплює більше пилу, тож тепер, прибираючи підлогу, потрібно робити менше рухів. Тепер можна присвячувати більше часу тим речам, які Вам справді подобаються. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Захоплення на 40% більше пилу для ретельнішого прибирання
Новий безмішковий пилосос Philips PowerPro FC8764/01 захоплює більше пилу, тож тепер, прибираючи підлогу, потрібно робити менше рухів. Тепер можна присвячувати більше часу тим речам, які Вам справді подобаються. Переглянути усі переваги
Пилосос без мішка для пилу
Усього:
Насадка AeroSeal дає змогу вловлювати більше пилу та пуху за один рух завдяки спеціально розробленій підошві. Вона делікатно піднімає ворс килима для усунення пилу на глибині. Завдяки оптимальній герметизації пил потрапляє у циклонний фільтр із максимальним потоком повітря.
Цей двигун потужністю 2100 Вт із максимальною силою всмоктування 370 Вт гарантує неперевершені результати прибирання.
Контейнер для пилу ретельно розроблено для того, щоб спорожнювати його, не створюючи хмари пилу. Його можна тримати однією рукою, а завдяки унікальній формі та гладкій поверхні можна легко контролювати його спорожнення.
Радіус дії 10 м для прибирання з меншими зусиллями.
Технологія PowerCyclone 5 максимально збільшує потік повітря та ефективність прибирання, відразу розділяючи бруд і повітря. Вона забезпечує неймовірні результати прибирання завдяки таким високоефективним етапам: 1) повітря швидко потрапляє в PowerCyclone завдяки особливій конструкції вхідного отвору; 2) у зігнутому повітряному каналі рух повітря швидко прискорюється до циклонної камери, в якій пил і повітря розділяються; 3) оптимізовані вихідні лопаті відділяють бруд від циклонного фільтра, і він потрапляє в контейнер для пилу.
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