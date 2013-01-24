Захоплення на 40% більше пилу для ретельнішого прибирання

Новий безмішковий пилосос Philips PowerPro FC8764/01 захоплює більше пилу, тож тепер, прибираючи підлогу, потрібно робити менше рухів. Тепер можна присвячувати більше часу тим речам, які Вам справді подобаються. Переглянути усі переваги