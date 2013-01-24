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Performer Silent

Пилосос із мішком для пилу

FC8783/09
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Загальна оцінка / 5
1 нагорода
  • Максимум потужності. Мінімум шуму* Максимум потужності. Мінімум шуму* Максимум потужності. Мінімум шуму*
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    Performer Silent Пилосос із мішком для пилу

    FC8783/09
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Максимум потужності. Мінімум шуму*

    Чиста підлога – здоровіший дім. Новий Philips Performer Silent містить вдосконалені насадки для ретельного захоплення бруду і дрібного пилу для здорового середовища. Пристрій створює шум лише 66 дБ, тому також є нашим найтихішим пилососом. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Performer Silent Пилосос із мішком для пилу

    Максимум потужності. Мінімум шуму*

    Чиста підлога – здоровіший дім. Новий Philips Performer Silent містить вдосконалені насадки для ретельного захоплення бруду і дрібного пилу для здорового середовища. Пристрій створює шум лише 66 дБ, тому також є нашим найтихішим пилососом. Переглянути усі переваги

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      Технічні характеристики

      • Ефективність

        Вхідна потужність (макс.)
        750  Вт
        Вхідна потужність (ІЕС)
        650  Вт
        Рівень потужності звуку
        66  дБ

      • Практичність

        Радіус дії
        12  м
        Ручка для перенесення
        Зверху та спереду
        Довжина шнура
        9  м
        Індикатор заповнення
        Так
        Тип трубки
        Металева телескопічна трубка з 2-х частин
        Тип коліщаток
        Гума
        З’єднання трубки
        SmartLock
        Керування живленням
        Електронні елементи керування на пристрої

      • Конструкція

        Колір
        Синій джинс

      • Фільтрація

        Тип мішка для пилу
        s-bag Ultra Long Performance
        Місткість мішка для пилу
        4  л
        Фільтр відпрацьованого повітря
        Антиалергенний фільтр
        Фільтр двигуна
        Мікрофільтр

      • Насадки та аксесуари

        Аксесуари в комплекті
        • Щілинна насадка
        • Мала насадка
        • Вбудована щітка
        Додаткова насадка
        Насадка для паркету
        Стандартна насадка
        TriActive Pro

      • Надійність

        Упаковка
        > 90% перероблених матеріалів
        Посібник користувача
        100% перероблений папір

      • Вага та розміри

        Розміри виробу (Д х Ш х В)
        470 x 320 x 280  мм
        Вага виробу
        5,4  кг

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            • усіх пилососів Philips із мішком для пилу.
            • *захоплення пилу на твердій підлозі (IEC62885-2) та фільтрація дрібних часточок розміру 0,3 мкм, згідно маркування енергоефективності ЄС.

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