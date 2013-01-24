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Jewel

Пилосос із мішком для пилу

FC9060/01
Загальна оцінка / 5
  • Чудові результати за одну мить Чудові результати за одну мить Чудові результати за одну мить
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    Jewel Пилосос із мішком для пилу

    FC9060/01
    Загальна оцінка / 5

    Чудові результати за одну мить

    Лінійка пилососів Jewel ідеально підходить для тих, хто прагне швидких та чудових результатів. Пилососи мають запатентовану насадку TriActive, яка виконує три функції чищення за один рух. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Jewel Пилосос із мішком для пилу

    Чудові результати за одну мить

    Лінійка пилососів Jewel ідеально підходить для тих, хто прагне швидких та чудових результатів. Пилососи мають запатентовану насадку TriActive, яка виконує три функції чищення за один рух. Переглянути усі переваги

    Чудові результати за одну мить

    Лінійка пилососів Jewel ідеально підходить для тих, хто прагне швидких та чудових результатів. Пилососи мають запатентовану насадку TriActive, яка виконує три функції чищення за один рух. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Jewel Пилосос із мішком для пилу

    Чудові результати за одну мить

    Лінійка пилососів Jewel ідеально підходить для тих, хто прагне швидких та чудових результатів. Пилососи мають запатентовану насадку TriActive, яка виконує три функції чищення за один рух. Переглянути усі переваги

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      Чудові результати за одну мить

      Насадка TriActive – три дії за один рух

      • 2000 Вт
      Двигун потужністю 2000 Вт із максимальною силою всмоктування 450 Вт

      Двигун потужністю 2000 Вт із максимальною силою всмоктування 450 Вт

      Високоефективний двигун потужністю 2000 Вт із максимальною силою всмоктування 450 Вт гарантує неперевершені результати прибирання.

      Система ароматизації повітря Active Fragrance Control наповнює Ваш дім свіжістю

      Система ароматизації повітря Active Fragrance Control наповнює Ваш дім свіжістю

      Щоб наповнити дім свіжістю та чистотою, кожен пилосос Jewel постачається із вбудованою регульованою системою Active Fragrance Control. У наявності ароматичні гранули із запахами цвіту (FC8025) та лимону (FC8026).

      Насадка TriActive – три дії за один рух

      Насадка TriActive – три дії за один рух

      Насадка TriActive чистить підлогу 3 способами за один раз: 1) збільшений отвір на кінці насадки легко всмоктує великі частинки; 2) насадка забезпечує максимальну ефективність прибирання завдяки оптимізованому потоку повітря через неї; 3) дві бічні щітки підмітають пил і бруд поблизу меблів та стін.

      Технічні характеристики

      • Дизайн

        Колір
        Ніжно-блакитний

      • Фільтрація

        Тип мішка для пилу
        s-bag
        Фільтр відпрацьованого повітря
        Фільтр Super Clean Air HEPA 12
        Місткість мішка для пилу
        3  л

      • Насадки та аксесуари

        Аксесуари в комплекті
        • Щілинна насадка
        • Мала насадка
        Зберігання аксесуарів
        Фіксація на трубці
        Стандартна насадка
        Насадка TriActive

      • Ефективність

        Потік повітря (макс.)
        43  л/с
        Вхідна потужність (ІЕС)
        1800  Вт
        Вхідна потужність (макс.)
        1800  Вт
        Рівень шуму (Lc IEC)
        76  дБ
        Потужність всмоктування (макс.)
        450  Вт
        Залишковий тиск (макс.)
        32  кПа

      • Практичність

        Система ароматизації повітря Active Fragrance Control
        Так
        Касета Clean Comfort
        Так
        З’єднання трубки
        Кнопкове
        Індикатор заповнення
        Так
        Керування живленням
        Електронні елементи керування на пристрої
        Тип трубки
        Металева лакована телескопічна трубка з 2-х частин
        Тип коліщаток
        Пластик
        Радіус дії
        10  м
        Довжина шнура
        7  м

      • Вага та розміри

        Вага виробу
        5,7  кг

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