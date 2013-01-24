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    Jewel

    Пилосос із мішком для пилу

    FC9064/01
    Загальна оцінка / 5
    • Чудові результати за одну мить Чудові результати за одну мить Чудові результати за одну мить
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      Jewel Пилосос із мішком для пилу

      FC9064/01
      Загальна оцінка / 5

      Чудові результати за одну мить

      Лінійка пилососів Jewel ідеально підходить для тих, хто прагне швидких та чудових результатів. Пилососи постачаються із запатентованою насадкою TriActive, яка виконує три функції чищення за один рух. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Jewel Пилосос із мішком для пилу

      Чудові результати за одну мить

      Лінійка пилососів Jewel ідеально підходить для тих, хто прагне швидких та чудових результатів. Пилососи постачаються із запатентованою насадкою TriActive, яка виконує три функції чищення за один рух. Переглянути усі переваги

      Чудові результати за одну мить

      Лінійка пилососів Jewel ідеально підходить для тих, хто прагне швидких та чудових результатів. Пилососи постачаються із запатентованою насадкою TriActive, яка виконує три функції чищення за один рух. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Jewel Пилосос із мішком для пилу

      Чудові результати за одну мить

      Лінійка пилососів Jewel ідеально підходить для тих, хто прагне швидких та чудових результатів. Пилососи постачаються із запатентованою насадкою TriActive, яка виконує три функції чищення за один рух. Переглянути усі переваги

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        Jewel

        Jewel

        Пилосос із мішком для пилу

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Чудові результати за одну мить

        Насадка TriActive – три дії за один рух

        • 2000 Вт
        • Потужність всмоктування 425 Вт
        • Фільтр HEPA 12
        • Антиалергенний
        Двигун потужністю 2000 Вт із максимальною силою всмоктування 450 Вт

        Двигун потужністю 2000 Вт із максимальною силою всмоктування 450 Вт

        Високоефективний двигун потужністю 2000 Вт із максимальною силою всмоктування 450 Вт гарантує неперевершені результати прибирання.

        Фільтр Super Clean Air HEPA 12 – 99,5% фільтрації

        Фільтр Super Clean Air HEPA 12 – 99,5% фільтрації

        Цей фільтр Super Clean Air HEPA 12 усуває щонайменше 99,5% усіх шкідливих мікроскопічних алергенів, які спричиняють різні види респіраторної алергії.

        Система ароматизації повітря Active Fragrance Control наповнює Ваш дім свіжістю

        Система ароматизації повітря Active Fragrance Control наповнює Ваш дім свіжістю

        Щоб наповнити дім свіжістю та чистотою, кожен пилосос Jewel постачається із вбудованою регульованою системою Active Fragrance Control. В наявності ароматичні гранули із запахами цвіту (FC8025) та лимону (FC8026).

        Насадка TriActive – три дії за один рух

        Насадка TriActive – три дії за один рух

        Насадка TriActive чистить підлогу 3 способами за один раз: 1) збільшений отвір на кінці насадки легко всмоктує великі частинки; 2) насадка забезпечує максимальну ефективність прибирання завдяки оптимізованому потоку повітря через неї; 3) дві бічні щітки підмітають пил і бруд поблизу меблів та стін.

        Технічні характеристики

        • Дизайн

          Колір
          Спектральний жовтий

        • Фільтрація

          Тип мішка для пилу
          s-bag
          Фільтр відпрацьованого повітря
          Фільтр Super Clean Air HEPA 12
          Місткість мішка для пилу
          3  л

        • Насадки та аксесуари

          Аксесуари в комплекті
          • Щілинна насадка
          • Мала насадка
          Зберігання аксесуарів
          На ручці
          Стандартна насадка
          Насадка потрійної дії TriActive

        • Ефективність

          Потік повітря (макс.)
          43  л/с
          Вхідна потужність (ІЕС)
          1800  Вт
          Вхідна потужність (макс.)
          1800  Вт
          Рівень шуму (Lc IEC)
          76  дБ
          Потужність всмоктування (макс.)
          450  Вт
          Залишковий тиск (макс.)
          32  кПа

        • Практичність

          Система ароматизації повітря Active Fragrance Control
          Так
          Касета Clean Comfort
          Так
          З’єднання трубки
          Кнопкове
          Індикатор заповнення
          Так
          Керування живленням
          Електронні елементи керування на пристрої
          Тип трубки
          Металева лакована телескопічна трубка з 2-х частин
          Тип коліщаток
          Гума
          Радіус дії
          10  м
          Довжина шнура
          7  м

        • Вага та розміри

          Вага виробу
          5,7  кг

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