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Чудові результати за одну мить
Лінійка пилососів Jewel ідеально підходить для тих, хто прагне швидких та чудових результатів. Пилососи постачаються із запатентованою насадкою TriActive, яка виконує три функції чищення за один рух. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Чудові результати за одну мить
Лінійка пилососів Jewel ідеально підходить для тих, хто прагне швидких та чудових результатів. Пилососи постачаються із запатентованою насадкою TriActive, яка виконує три функції чищення за один рух. Переглянути усі переваги
Чудові результати за одну мить
Лінійка пилососів Jewel ідеально підходить для тих, хто прагне швидких та чудових результатів. Пилососи постачаються із запатентованою насадкою TriActive, яка виконує три функції чищення за один рух. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Чудові результати за одну мить
Лінійка пилососів Jewel ідеально підходить для тих, хто прагне швидких та чудових результатів. Пилососи постачаються із запатентованою насадкою TriActive, яка виконує три функції чищення за один рух. Переглянути усі переваги
Пилосос із мішком для пилу
Ціна магазину Philips
Усього:
Високоефективний двигун потужністю 2000 Вт із максимальною силою всмоктування 450 Вт гарантує неперевершені результати прибирання.
Цей фільтр Super Clean Air HEPA 12 усуває щонайменше 99,5% усіх шкідливих мікроскопічних алергенів, які спричиняють різні види респіраторної алергії.
Щоб наповнити дім свіжістю та чистотою, кожен пилосос Jewel постачається із вбудованою регульованою системою Active Fragrance Control. В наявності ароматичні гранули із запахами цвіту (FC8025) та лимону (FC8026).
Насадка TriActive чистить підлогу 3 способами за один раз: 1) збільшений отвір на кінці насадки легко всмоктує великі частинки; 2) насадка забезпечує максимальну ефективність прибирання завдяки оптимізованому потоку повітря через неї; 3) дві бічні щітки підмітають пил і бруд поблизу меблів та стін.
Дизайн
Фільтрація
Насадки та аксесуари
Ефективність
Практичність
Вага та розміри
FC8023/04
FC8021/03