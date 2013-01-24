Чудові результати за одну мить
Лінійка пилососів Jewel із мішком для пилу ідеально підходить для тих, хто прагне швидких та чудових результатів. Пилососи мають запатентовану насадку TriActive, яка виконує три функції чищення за один рух. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Чудові результати за одну мить
Лінійка пилососів Jewel із мішком для пилу ідеально підходить для тих, хто прагне швидких та чудових результатів. Пилососи мають запатентовану насадку TriActive, яка виконує три функції чищення за один рух. Переглянути усі переваги
Чудові результати за одну мить
Лінійка пилососів Jewel із мішком для пилу ідеально підходить для тих, хто прагне швидких та чудових результатів. Пилососи мають запатентовану насадку TriActive, яка виконує три функції чищення за один рух. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Чудові результати за одну мить
Лінійка пилососів Jewel із мішком для пилу ідеально підходить для тих, хто прагне швидких та чудових результатів. Пилососи мають запатентовану насадку TriActive, яка виконує три функції чищення за один рух. Переглянути усі переваги
Високоефективний двигун потужністю 2000 Вт із максимальною силою всмоктування 450 Вт гарантує неперевершені результати прибирання.
Цей пилосос Philips було розроблено таким чином, що усе повітря, яке вбирається всередину, проходить через фільтр HEPA 13 (із фільтрацією 99,95%), перед тим як вийти назовні. До останньої часточки.
Насадка TriActive чистить підлогу 3 способами за один раз: 1) збільшений отвір на кінці насадки легко всмоктує великі частинки; 2) насадка забезпечує максимальну ефективність прибирання завдяки оптимізованому потоку повітря через неї; 3) дві бічні щітки підмітають пил і бруд поблизу меблів та стін.
Конструкція
Фільтрація
Насадки та аксесуари
Ефективність
Практичність
Вага та розміри
FC8023/04
FC8021/03
FC8031/00