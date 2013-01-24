Невеликого розміру, величезної потужності
Пилосос Studio призначений для тих, кому подобається поєднання ефективності великого пилососа та компактності малого. Розмір, ручки для перенесення та 8-м шнур забезпечують чудову гнучкість, що дозволяє швидко рухатися у домі. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Невеликого розміру, величезної потужності
Пилосос Studio призначений для тих, кому подобається поєднання ефективності великого пилососа та компактності малого. Розмір, ручки для перенесення та 8-м шнур забезпечують чудову гнучкість, що дозволяє швидко рухатися у домі. Переглянути усі переваги
Невеликого розміру, величезної потужності
Пилосос Studio призначений для тих, кому подобається поєднання ефективності великого пилососа та компактності малого. Розмір, ручки для перенесення та 8-м шнур забезпечують чудову гнучкість, що дозволяє швидко рухатися у домі. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Невеликого розміру, величезної потужності
Пилосос Studio призначений для тих, кому подобається поєднання ефективності великого пилососа та компактності малого. Розмір, ручки для перенесення та 8-м шнур забезпечують чудову гнучкість, що дозволяє швидко рухатися у домі. Переглянути усі переваги
Цей двигун потужністю 2000 Вт із максимальною силою всмоктування 400 Вт гарантує неперевершені результати прибирання.
Цей пилосос має не одну, а дві ручки для перенесення. Коли пилосос на колесах, Ви можете зручно переносити його за допомогою ручки, що розташовується на корпусі, при цьому нахил його буде мінімальним. Друга ручка на передній панелі пристрою забезпечує зручність перенесення пилососа у вертикальному положенні.
Ця унікальна насадка має аеродинамічну конструкцію для максимальної ефективності прибирання, бічні щітки для видалення пилу по кутках та вигинах, а також передній отвір для всмоктування великих часток. Кожен рух забезпечуватиме миттєві блискучі результати.
Завдяки шнуру довжиною 8 м Ви можете досягати до 11 м без потреби перемикати штекер в іншу розетку.
Цей пилосос Philips було розроблено таким чином, що усе повітря, яке вбирається всередину, проходить через фільтр HEPA 13 (із фільтрацією 99,95%), перед тим як вийти назовні. До останньої часточки.
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