Дві ручки для транспортування додають зручності

Цей пилосос має не одну, а дві ручки для перенесення. Коли пилосос на колесах, Ви можете зручно переносити його за допомогою ручки, що розташовується на корпусі, при цьому нахил його буде мінімальним. Друга ручка на передній панелі пристрою забезпечує зручність перенесення пилососа у вертикальному положенні.