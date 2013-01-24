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Studio

Пилосос із мішком для пилу

FC9081/01
Загальна оцінка / 5
  • Невеликого розміру, величезної потужності Невеликого розміру, величезної потужності Невеликого розміру, величезної потужності
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    Studio Пилосос із мішком для пилу

    FC9081/01
    Загальна оцінка / 5

    Невеликого розміру, величезної потужності

    Пилосос Studio призначений для тих, кому подобається поєднання ефективності великого пилососа та компактності малого. Розмір, ручки для перенесення та 8-м шнур забезпечують чудову гнучкість, що дозволяє швидко рухатися у домі. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Studio Пилосос із мішком для пилу

    Невеликого розміру, величезної потужності

    Пилосос Studio призначений для тих, кому подобається поєднання ефективності великого пилососа та компактності малого. Розмір, ручки для перенесення та 8-м шнур забезпечують чудову гнучкість, що дозволяє швидко рухатися у домі. Переглянути усі переваги

    Невеликого розміру, величезної потужності

    Пилосос Studio призначений для тих, кому подобається поєднання ефективності великого пилососа та компактності малого. Розмір, ручки для перенесення та 8-м шнур забезпечують чудову гнучкість, що дозволяє швидко рухатися у домі. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Studio Пилосос із мішком для пилу

    Невеликого розміру, величезної потужності

    Пилосос Studio призначений для тих, кому подобається поєднання ефективності великого пилососа та компактності малого. Розмір, ручки для перенесення та 8-м шнур забезпечують чудову гнучкість, що дозволяє швидко рухатися у домі. Переглянути усі переваги

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      Двигун потужністю 2000 Вт із максимальною силою всмоктування 400 Вт

      Цей двигун потужністю 2000 Вт із максимальною силою всмоктування 400 Вт гарантує неперевершені результати прибирання.

      Дві ручки для транспортування додають зручності

      Дві ручки для транспортування додають зручності

      Цей пилосос має не одну, а дві ручки для перенесення. Коли пилосос на колесах, Ви можете зручно переносити його за допомогою ручки, що розташовується на корпусі, при цьому нахил його буде мінімальним. Друга ручка на передній панелі пристрою забезпечує зручність перенесення пилососа у вертикальному положенні.

      Насадка TriActive для прибирання втричі ефективніше

      Насадка TriActive для прибирання втричі ефективніше

      Ця унікальна насадка має аеродинамічну конструкцію для максимальної ефективності прибирання, бічні щітки для видалення пилу по кутках та вигинах, а також передній отвір для всмоктування великих часток. Кожен рух забезпечуватиме миттєві блискучі результати.

      Надзвичайно великий доступ 11 м

      Надзвичайно великий доступ 11 м

      Завдяки шнуру довжиною 8 м Ви можете досягати до 11 м без потреби перемикати штекер в іншу розетку.

      Система HEPA AirSeal та фільтр HEPA 13

      Система HEPA AirSeal та фільтр HEPA 13

      Цей пилосос Philips було розроблено таким чином, що усе повітря, яке вбирається всередину, проходить через фільтр HEPA 13 (із фільтрацією 99,95%), перед тим як вийти назовні. До останньої часточки.

      Технічні характеристики

      • Дизайн

        Колір
        Яскраво-жовтий і бежево-перламутровий

      • Фільтрація

        Тип мішка для пилу
        s-bag
        Місткість мішка для пилу
        3  л
        Фільтр відпрацьованого повітря
        Фільтр Ultra Clean Air HEPA 13, який можна мити
        HEPA AirSeal
        Так

      • Насадки та аксесуари

        Аксесуари в комплекті
        • Щілинна насадка
        • Мала насадка
        Зберігання аксесуарів
        Фіксація на трубці
        Стандартна насадка
        Насадка потрійної дії TriActive

      • Ефективність

        Потік повітря (макс.)
        40  л/с
        Вхідна потужність (ІЕС)
        1800  Вт
        Вхідна потужність (макс.)
        2000  Вт
        Рівень шуму (Lc IEC)
        78  дБ
        Потужність всмоктування (макс.)
        400  Вт
        Залишковий тиск (макс.)
        30  кПа

      • Практичність

        Радіус дії
        11  м
        Ручка для перенесення
        Зверху та спереду
        Касета Clean Comfort
        Так
        Довжина шнура
        8  м
        З’єднання трубки
        Кнопкове
        Індикатор заповнення
        Так
        Керування живленням
        Електронні елементи керування на пристрої
        Тип трубки
        Металева лакована телескопічна трубка з 2-х частин
        Тип коліщаток
        Гума

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