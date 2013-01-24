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    Performer

    Пилосос із мішком для пилу

    FC9150/01
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    • Жоден пилосос не забезпечує гігієнічнішого чищення Жоден пилосос не забезпечує гігієнічнішого чищення Жоден пилосос не забезпечує гігієнічнішого чищення
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      Performer Пилосос із мішком для пилу

      FC9150/01
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Жоден пилосос не забезпечує гігієнічнішого чищення

      Жоден пилосос не забезпечує більш гігієнічного чищення. Цей пилосос поєднує найвищу потужність всмоктування (425 Вт!) із фільтром Ultra Clean Air HEPA та HEPA-блоком по всьому корпусу пристрою для ретельного чищення та чистого повітря під час прибирання Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Performer Пилосос із мішком для пилу

      Жоден пилосос не забезпечує гігієнічнішого чищення

      Жоден пилосос не забезпечує більш гігієнічного чищення. Цей пилосос поєднує найвищу потужність всмоктування (425 Вт!) із фільтром Ultra Clean Air HEPA та HEPA-блоком по всьому корпусу пристрою для ретельного чищення та чистого повітря під час прибирання Переглянути усі переваги

      Жоден пилосос не забезпечує гігієнічнішого чищення

      Жоден пилосос не забезпечує більш гігієнічного чищення. Цей пилосос поєднує найвищу потужність всмоктування (425 Вт!) із фільтром Ultra Clean Air HEPA та HEPA-блоком по всьому корпусу пристрою для ретельного чищення та чистого повітря під час прибирання Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Performer Пилосос із мішком для пилу

      Жоден пилосос не забезпечує гігієнічнішого чищення

      Жоден пилосос не забезпечує більш гігієнічного чищення. Цей пилосос поєднує найвищу потужність всмоктування (425 Вт!) із фільтром Ultra Clean Air HEPA та HEPA-блоком по всьому корпусу пристрою для ретельного чищення та чистого повітря під час прибирання Переглянути усі переваги

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        Performer

        Performer

        Пилосос із мішком для пилу

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Жоден пилосос не забезпечує гігієнічнішого чищення

        Дуже висока потужність всмоктування

        • 2000 Вт
        • Потужність всмоктування 425 Вт
        • Фільтр HEPA 13
        Двигун потужністю 2000 Вт із максимальною силою всмоктування 425 Вт

        Двигун потужністю 2000 Вт із максимальною силою всмоктування 425 Вт

        Двигун потужністю 2000 Вт із максимальною силою всмоктування 425 Вт

        Насадка TriActive – три дії одним рухом

        Насадка TriActive – три дії одним рухом

        Насадка TriActive чистить підлогу 3 способами за один раз: 1) збільшений отвір на кінці насадки легко всмоктує великі частинки; 2) насадка забезпечує максимальну ефективність прибирання завдяки оптимізованому потоку повітря через неї; 3) дві бічні щітки підмітають пил і бруд поблизу меблів та стін.

        Сертифікат якості ECARF для надійних результатів

        Сертифікат якості ECARF для надійних результатів

        Цей сертифікований ECARF пилосос дає 99,95% упевненості, що практично все повітря у приміщенні буде відфільтроване під час звичайної роботи пилососа. Це дозволить усунути практично всі алергени з килимів, меблів та інших місць у Вашому помешканні.

        Надвичайно великий мішок s-bag (4 л) для тривалого використання

        Надвичайно великий мішок s-bag (4 л) для тривалого використання

        Цей мішок для пилу великої ємності оптимальний у використанні, що дозволяє міняти його не так часто.

        Фільтр Ultra Clean Air HEPA 13 із фільтрацією 99,95%

        Фільтр Ultra Clean Air HEPA 13 із фільтрацією 99,95%

        Технічні характеристики

        • Дизайн

          Колір
          Темний джинс

        • Фільтрація

          Тип мішка для пилу
          s-bag
          Фільтр відпрацьованого повітря
          Фільтр Ultra Clean Air HEPA 13
          Місткість мішка для пилу
          4  л
          HEPA Air Seal
          Так

        • Насадки та аксесуари

          Аксесуари в комплекті
          • Щілинна насадка
          • Мала насадка
          Стандартна насадка
          Насадка потрійної дії TriActive

        • Ефективність

          Потік повітря (макс.)
          45  л/с
          Вхідна потужність (ІЕС)
          1800  Вт
          Вхідна потужність (макс.)
          2000  Вт
          Рівень шуму (Lc IEC)
          76  дБ
          Потужність всмоктування (макс.)
          425  Вт
          Залишковий тиск (макс.)
          33  кПа

        • Практичність

          Ручка для перенесення
          Зверху та спереду
          Касета Clean Comfort
          Так
          З’єднання трубки
          Кнопкове
          Індикатор заповнення
          Так
          Керування живленням
          Електронні елементи керування на пристрої
          Тип трубки
          Металева лакована телескопічна трубка з 2-х частин
          Тип коліщаток
          Гума
          Радіус дії
          10  м
          Довжина шнура
          7  м

        • Вага та розміри

          Вага виробу
          6,3  кг
          Розміри виробу (Д х Ш х В)
          500 x 320 x 280  мм

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