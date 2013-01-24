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Жоден пилосос не забезпечує гігієнічнішого чищення
Жоден пилосос не забезпечує більш гігієнічного чищення. Цей пилосос поєднує найвищу потужність всмоктування (425 Вт!) із фільтром Ultra Clean Air HEPA та HEPA-блоком по всьому корпусу пристрою для ретельного чищення та чистого повітря під час прибирання Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Жоден пилосос не забезпечує гігієнічнішого чищення
Жоден пилосос не забезпечує більш гігієнічного чищення. Цей пилосос поєднує найвищу потужність всмоктування (425 Вт!) із фільтром Ultra Clean Air HEPA та HEPA-блоком по всьому корпусу пристрою для ретельного чищення та чистого повітря під час прибирання Переглянути усі переваги
Жоден пилосос не забезпечує гігієнічнішого чищення
Жоден пилосос не забезпечує більш гігієнічного чищення. Цей пилосос поєднує найвищу потужність всмоктування (425 Вт!) із фільтром Ultra Clean Air HEPA та HEPA-блоком по всьому корпусу пристрою для ретельного чищення та чистого повітря під час прибирання Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Жоден пилосос не забезпечує гігієнічнішого чищення
Жоден пилосос не забезпечує більш гігієнічного чищення. Цей пилосос поєднує найвищу потужність всмоктування (425 Вт!) із фільтром Ultra Clean Air HEPA та HEPA-блоком по всьому корпусу пристрою для ретельного чищення та чистого повітря під час прибирання Переглянути усі переваги
Пилосос із мішком для пилу
Ціна магазину Philips
Усього:
Двигун потужністю 2000 Вт із максимальною силою всмоктування 425 Вт
Насадка TriActive чистить підлогу 3 способами за один раз: 1) збільшений отвір на кінці насадки легко всмоктує великі частинки; 2) насадка забезпечує максимальну ефективність прибирання завдяки оптимізованому потоку повітря через неї; 3) дві бічні щітки підмітають пил і бруд поблизу меблів та стін.
Цей сертифікований ECARF пилосос дає 99,95% упевненості, що практично все повітря у приміщенні буде відфільтроване під час звичайної роботи пилососа. Це дозволить усунути практично всі алергени з килимів, меблів та інших місць у Вашому помешканні.
Цей мішок для пилу великої ємності оптимальний у використанні, що дозволяє міняти його не так часто.
Дизайн
Фільтрація
Насадки та аксесуари
Ефективність
Практичність
Вага та розміри
FC8023/04
FC8021/03